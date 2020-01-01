Токеномика BOOP (BOOP) Откройте для себя ключевую информацию о BOOP (BOOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BOOP (BOOP) BOOP — это нативный токен платформы boop.fun. С помощью стейкинга BOOP пользователи получают аирдроп-вознаграждения и комиссии за торговлю токенами, запущенными на платформе. Официальный сайт: https://boop.fun/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/boopkpWqe68MSxLqBGogs8ZbUDN4GXaLhFwNP7mpP1i Купить BOOP сейчас!

Токеномика и анализ цен BOOP (BOOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOOP (BOOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 300,45M $ 300,45M $ 300,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,03M $ 30,03M $ 30,03M Исторический максимум: $ 0,51 $ 0,51 $ 0,51 Исторический минимум: $ 0,029059572393766497 $ 0,029059572393766497 $ 0,029059572393766497 Текущая цена: $ 0,03003 $ 0,03003 $ 0,03003 Узнайте больше о цене BOOP (BOOP)

Токеномика BOOP (BOOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOOP (BOOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOP, изучите текущую цену BOOP!

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