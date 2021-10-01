Токеномика Bloktopia (BLOK) Откройте для себя ключевую информацию о Bloktopia (BLOK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bloktopia (BLOK) Разработанная на движке Unity, метавселенная Bloktopia представляет собой небоскреб, состоящий из 21 уровня, чтобы отдать должное 21 миллиону биткойнов. Bloktopia содержит все, что кому-либо когда-либо понадобится знать о криптовалюте и NFT. Официальный сайт: https://www.bloktopia.com/ Whitepaper: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Купить BLOK сейчас!

Токеномика и анализ цен Bloktopia (BLOK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bloktopia (BLOK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,21M $ 6,21M $ 6,21M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 24,79B $ 24,79B $ 24,79B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0054 $ 0,0054 $ 0,0054 Исторический минимум: $ 0,000249153175413642 $ 0,000249153175413642 $ 0,000249153175413642 Текущая цена: $ 0,0002504 $ 0,0002504 $ 0,0002504 Узнайте больше о цене Bloktopia (BLOK)

Токеномика Bloktopia (BLOK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bloktopia (BLOK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLOK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLOK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLOK, изучите текущую цену BLOK!

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