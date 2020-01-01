Токеномика BLINK (BLINK)

Токеномика BLINK (BLINK)

Откройте для себя ключевую информацию о BLINK (BLINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о BLINK (BLINK)

Blink Game AI – монетизация внимания с помощью искусственного интеллекта. Новый тренд среди приложений Telegram. Зарабатывайте токены $BLINK, просто моргая! Больше никаких ферм ботов или бесконечных нажатий на экран. Камера фиксирует движения век, а искусственный интеллект анализирует их в реальном времени – никакого обмана, никаких манипуляций.

Официальный сайт:
https://blink.game
Whitepaper:
https://www.canva.com/design/DAGTACV-xV4/vuJBiILXq9qpW0BxNPYjlA/view?utm_content=DAGTACV-xV4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h28822ad9bc#1
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQAieaHLJCkNu5C_rOYR-dzQ-Ks8e3oejDqZmQQBGnuWpVzd#events

Токеномика и анализ цен BLINK (BLINK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLINK (BLINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,00023
$ 0,00023$ 0,00023
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00000194
$ 0,00000194$ 0,00000194

Токеномика BLINK (BLINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BLINK (BLINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLINK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLINK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLINK, изучите текущую цену BLINK!

Как купить BLINK

Заинтересованы в добавлении BLINK (BLINK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLINK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены BLINK (BLINK)

Анализ истории цены BLINK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BLINK

Хотите узнать, куда может двигаться BLINK? Наша страница прогноза цены BLINK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.