Токеномика BFIC (BFIC) Откройте для себя ключевую информацию о BFIC (BFIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BFIC (BFIC) BFIC - это нативная монета, построенная на технологии блокчейна layer 2. BFICoin имеет обширную экосистему, которая в настоящее время включает в себя 20+ уникальных проектов, в том числе NFT-игру, MetaVerse, децентрализованную биржу, Web 3.0 и решение для стейк-майнинга на смартфонах. Официальный сайт: http://bficoin.io/ Whitepaper: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bficscan.io/#/ Купить BFIC сейчас!

Токеномика и анализ цен BFIC (BFIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BFIC (BFIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,69M $ 4,69M $ 4,69M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 10,58M $ 10,58M $ 10,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,31M $ 9,31M $ 9,31M Исторический максимум: $ 23,4 $ 23,4 $ 23,4 Исторический минимум: $ 0,16099897458104975 $ 0,16099897458104975 $ 0,16099897458104975 Текущая цена: $ 0,4432 $ 0,4432 $ 0,4432 Узнайте больше о цене BFIC (BFIC)

Токеномика BFIC (BFIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BFIC (BFIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BFIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BFIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFIC, изучите текущую цену BFIC!

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