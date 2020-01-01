Токеномика BFIC (BFIC)

Токеномика BFIC (BFIC)

Откройте для себя ключевую информацию о BFIC (BFIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BFIC (BFIC)

BFIC - это нативная монета, построенная на технологии блокчейна layer 2. BFICoin имеет обширную экосистему, которая в настоящее время включает в себя 20+ уникальных проектов, в том числе NFT-игру, MetaVerse, децентрализованную биржу, Web 3.0 и решение для стейк-майнинга на смартфонах.

Официальный сайт:
http://bficoin.io/
Whitepaper:
https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bficscan.io/#/

Токеномика и анализ цен BFIC (BFIC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BFIC (BFIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,69M
$ 4,69M$ 4,69M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 10,58M
$ 10,58M$ 10,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,31M
$ 9,31M$ 9,31M
Исторический максимум:
$ 23,4
$ 23,4$ 23,4
Исторический минимум:
$ 0,16099897458104975
$ 0,16099897458104975$ 0,16099897458104975
Текущая цена:
$ 0,4432
$ 0,4432$ 0,4432

Токеномика BFIC (BFIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BFIC (BFIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BFIC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BFIC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BFIC, изучите текущую цену BFIC!

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История цены BFIC (BFIC)

Анализ истории цены BFIC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.