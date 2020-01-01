Токеномика Alltoscan (ATS)

Токеномика Alltoscan (ATS)

Откройте для себя ключевую информацию о Alltoscan (ATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alltoscan (ATS)

Создание обозревателя блокчейна с открытым исходным кодом, совместимого со всеми роллапами.

Официальный сайт:
https://ats.alltoscan.com/
Whitepaper:
https://alltoscan.com/doc/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x75d8bb7fbd4782a134211dc350ba5c715197b81d

Токеномика и анализ цен Alltoscan (ATS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alltoscan (ATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,06M
$ 3,06M$ 3,06M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 66,84M
$ 66,84M$ 66,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,57M
$ 4,57M$ 4,57M
Исторический максимум:
$ 2,5
$ 2,5$ 2,5
Исторический минимум:
$ 0,04113359315574089
$ 0,04113359315574089$ 0,04113359315574089
Текущая цена:
$ 0,04574
$ 0,04574$ 0,04574

Токеномика Alltoscan (ATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alltoscan (ATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATS, изучите текущую цену ATS!

Как купить ATS

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История цены Alltoscan (ATS)

Анализ истории цены ATS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ATS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.