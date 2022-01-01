Токеномика ASTAR (ASTR) Откройте для себя ключевую информацию о ASTAR (ASTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ASTAR (ASTR) Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain. Официальный сайт: https://astar.network/ Whitepaper: https://docs.astar.network/ Обозреватель блоков: https://astar.subscan.io Купить ASTR сейчас!

Токеномика и анализ цен ASTAR (ASTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ASTAR (ASTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 187,25M $ 187,25M $ 187,25M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 8,13B $ 8,13B $ 8,13B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2649 $ 0,2649 $ 0,2649 Исторический минимум: $ 0,02083889771752422 $ 0,02083889771752422 $ 0,02083889771752422 Текущая цена: $ 0,02304 $ 0,02304 $ 0,02304 Узнайте больше о цене ASTAR (ASTR)

Токеномика ASTAR (ASTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ASTAR (ASTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTR, изучите текущую цену ASTR!

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