Токеномика Sender (ASI) Откройте для себя ключевую информацию о Sender (ASI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sender (ASI) Sender Network – это протокол ИИ, разработанный для реализации концепции Web3, ориентированной на намерения, и ускорения принятия потребительских криптовалют во всем мире. Официальный сайт: https://www.sender.org/ Whitepaper: https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Обозреватель блоков: https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers Купить ASI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sender (ASI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sender (ASI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M Исторический максимум: $ 0,17385 $ 0,17385 $ 0,17385 Исторический минимум: $ 0,004128975624190538 $ 0,004128975624190538 $ 0,004128975624190538 Текущая цена: $ 0,004166 $ 0,004166 $ 0,004166 Узнайте больше о цене Sender (ASI)

Токеномика Sender (ASI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sender (ASI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASI, изучите текущую цену ASI!

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