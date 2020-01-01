Токеномика Arix (ARIX) Откройте для себя ключевую информацию о Arix (ARIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arix (ARIX) Токен ARIX - это монета, приносящая доход, которая позволяет сторонам совершать сделки и получать доходы на платформе ARIX. Доходы будут автоматически перечисляться на счета держателей токенов ARIX после заключения сделки. Официальный сайт: https://arix.exchange/ Whitepaper: https://site.arix.exchange/WhitePaper.pdf Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCLU6KIPjZJbhyYlRfENc3nQck2DWulsUq2gJPyWEK9wfDd Купить ARIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Arix (ARIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arix (ARIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,004742 $ 0,004742 $ 0,004742 Узнайте больше о цене Arix (ARIX)

Токеномика Arix (ARIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arix (ARIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARIX, изучите текущую цену ARIX!

Как купить ARIX Заинтересованы в добавлении Arix (ARIX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARIX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ARIX на MEXC прямо сейчас!

История цены Arix (ARIX) Анализ истории цены ARIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ARIX прямо сейчас!

Прогноз цены ARIX Хотите узнать, куда может двигаться ARIX? Наша страница прогноза цены ARIX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ARIX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!