Токеномика Arix (ARIX)

Токеномика Arix (ARIX)

Откройте для себя ключевую информацию о Arix (ARIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Arix (ARIX)

Токен ARIX - это монета, приносящая доход, которая позволяет сторонам совершать сделки и получать доходы на платформе ARIX. Доходы будут автоматически перечисляться на счета держателей токенов ARIX после заключения сделки.

Официальный сайт:
https://arix.exchange/
Whitepaper:
https://site.arix.exchange/WhitePaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQCLU6KIPjZJbhyYlRfENc3nQck2DWulsUq2gJPyWEK9wfDd

Токеномика и анализ цен Arix (ARIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arix (ARIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 4
$ 4$ 4
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,004742
$ 0,004742$ 0,004742

Токеномика Arix (ARIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arix (ARIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARIX, изучите текущую цену ARIX!

Как купить ARIX

Заинтересованы в добавлении Arix (ARIX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARIX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Arix (ARIX)

Анализ истории цены ARIX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARIX

Хотите узнать, куда может двигаться ARIX? Наша страница прогноза цены ARIX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.