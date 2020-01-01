Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL) Откройте для себя ключевую информацию о AIT Protocol (AITPROTOCOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AIT Protocol (AITPROTOCOL) Протокол AIT является новатором в области инфраструктуры данных Web3, уделяя значительное внимание размещению аннотаций к данным и обучению моделей искусственного интеллекта. Этот инновационный протокол использует возможности технологии блокчейн для создания децентрализованного рынка труда, выходящего за пределы международных границ. В этой уникальной рыночной экосистеме участники поощряются с помощью принципов криптоэкономики, обеспечивая не только скорость международных платежных расчетов, но и максимальное доверие и безопасность. AITPROTOCOL также управляет подсетью в рамках сети Bittensor под названием "Einstein AIT", которая фокусируется на математике, логике и анализе данных. Подсеть ИИ предназначена для оптимизации точности ответов всей сети Bittensor. Мы достигаем этого, позволяя языковой модели писать, тестировать и выполнять код в уникальной среде Python. Официальный сайт: https://aitprotocol.ai/ Whitepaper: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Купить AITPROTOCOL сейчас!

Токеномика и анализ цен AIT Protocol (AITPROTOCOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIT Protocol (AITPROTOCOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 294.59M $ 294.59M $ 294.59M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Исторический минимум: $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 $ 0.007936425794075127 Текущая цена: $ 0.01138 $ 0.01138 $ 0.01138 Узнайте больше о цене AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AIT Protocol (AITPROTOCOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AITPROTOCOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AITPROTOCOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AITPROTOCOL, изучите текущую цену AITPROTOCOL!

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