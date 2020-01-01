Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Информация о AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Протокол AIT является новатором в области инфраструктуры данных Web3, уделяя значительное внимание размещению аннотаций к данным и обучению моделей искусственного интеллекта. Этот инновационный протокол использует возможности технологии блокчейн для создания децентрализованного рынка труда, выходящего за пределы международных границ. В этой уникальной рыночной экосистеме участники поощряются с помощью принципов криптоэкономики, обеспечивая не только скорость международных платежных расчетов, но и максимальное доверие и безопасность. AITPROTOCOL также управляет подсетью в рамках сети Bittensor под названием "Einstein AIT", которая фокусируется на математике, логике и анализе данных. Подсеть ИИ предназначена для оптимизации точности ответов всей сети Bittensor. Мы достигаем этого, позволяя языковой модели писать, тестировать и выполнять код в уникальной среде Python.
Токеномика и анализ цен AIT Protocol (AITPROTOCOL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIT Protocol (AITPROTOCOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики AIT Protocol (AITPROTOCOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов AITPROTOCOL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов AITPROTOCOL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 AITPROTOCOL = 0.01138 USD