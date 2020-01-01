Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Откройте для себя ключевую информацию о AIT Protocol (AITPROTOCOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Протокол AIT является новатором в области инфраструктуры данных Web3, уделяя значительное внимание размещению аннотаций к данным и обучению моделей искусственного интеллекта. Этот инновационный протокол использует возможности технологии блокчейн для создания децентрализованного рынка труда, выходящего за пределы международных границ. В этой уникальной рыночной экосистеме участники поощряются с помощью принципов криптоэкономики, обеспечивая не только скорость международных платежных расчетов, но и максимальное доверие и безопасность. AITPROTOCOL также управляет подсетью в рамках сети Bittensor под названием "Einstein AIT", которая фокусируется на математике, логике и анализе данных. Подсеть ИИ предназначена для оптимизации точности ответов всей сети Bittensor. Мы достигаем этого, позволяя языковой модели писать, тестировать и выполнять код в уникальной среде Python.

Официальный сайт:
https://aitprotocol.ai/
Whitepaper:
https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136

Токеномика и анализ цен AIT Protocol (AITPROTOCOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AIT Protocol (AITPROTOCOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 294.59M
$ 294.59M$ 294.59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0.72
$ 0.72$ 0.72
Исторический минимум:
$ 0.007936425794075127
$ 0.007936425794075127$ 0.007936425794075127
Текущая цена:
$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138

Токеномика AIT Protocol (AITPROTOCOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AIT Protocol (AITPROTOCOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AITPROTOCOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AITPROTOCOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AITPROTOCOL, изучите текущую цену AITPROTOCOL!

Как купить AITPROTOCOL

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История цены AIT Protocol (AITPROTOCOL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.