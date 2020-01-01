Токеномика Agon Agent (AGON) Откройте для себя ключевую информацию о Agon Agent (AGON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agon Agent (AGON) Мультимодальный ИИ-суперинтеллект, использующий сеть специализированных агентов в различных областях. Официальный сайт: https://four.meme/token/0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3ca729bfd4bbad155f072752510226b37a5b7723 Купить AGON сейчас!

Токеномика и анализ цен Agon Agent (AGON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agon Agent (AGON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Исторический максимум: $ 0,01783 $ 0,01783 $ 0,01783 Исторический минимум: $ 0,001865867660794952 $ 0,001865867660794952 $ 0,001865867660794952 Текущая цена: $ 0,002876 $ 0,002876 $ 0,002876 Узнайте больше о цене Agon Agent (AGON)

Токеномика Agon Agent (AGON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agon Agent (AGON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AGON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AGON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AGON, изучите текущую цену AGON!

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