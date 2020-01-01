Токеномика AlphBanX (ABX) Откройте для себя ключевую информацию о AlphBanX (ABX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AlphBanX (ABX) AlphBanX – это децентрализованная экосистема, созданная для расширения возможностей пользователей за счет предоставления гибких, эффективных и инновационных инструментов для заимствования, стейкинга и поддержания стабильности в экосистеме Alephium. Официальный сайт: https://www.alphbanx.com/ Whitepaper: https://alphbanx.gitbook.io/alphbanx/documentation Обозреватель блоков: https://explorer.alephium.org/addresses/258k9T6WqezTLdfGvHixXzK1yLATeSPuyhtcxzQ3V2pqV Купить ABX сейчас!

Токеномика и анализ цен AlphBanX (ABX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AlphBanX (ABX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,99 $ 0,99 $ 0,99 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0427 $ 0,0427 $ 0,0427 Узнайте больше о цене AlphBanX (ABX)

Токеномика AlphBanX (ABX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AlphBanX (ABX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABX, изучите текущую цену ABX!

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