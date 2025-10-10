Токеномика 401K (401K)
Информация о 401K (401K)
401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks
Rewards are based on volume. Which means that:
Price goes up? More stocks
Price goes down? More stocks
There is a tax on each transaction that is used for generating rewards
Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens
CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE
Buyer beware:
At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract
Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not
Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes
Токеномика 401K (401K): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики 401K (401K) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов 401K, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов 401K.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 401K, изучите текущую цену 401K!
