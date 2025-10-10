Токеномика 401K (401K) Откройте для себя ключевую информацию о 401K (401K), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен 401K (401K) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 401K (401K), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,96K $ 48,96K $ 48,96K Общее предложение: $ 958,27M $ 958,27M $ 958,27M Оборотное предложение: $ 958,27M $ 958,27M $ 958,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,96K $ 48,96K $ 48,96K Исторический максимум: $ 0,00474828 $ 0,00474828 $ 0,00474828 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене 401K (401K) Купить 401K сейчас!

Информация о 401K (401K) 401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks Rewards are based on volume. Which means that: Price goes up? More stocks Price goes down? More stocks There is a tax on each transaction that is used for generating rewards Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE Buyer beware: At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes 401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks Rewards are based on volume. Which means that: Price goes up? More stocks Price goes down? More stocks There is a tax on each transaction that is used for generating rewards Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE Buyer beware: At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1940064013204758876

Токеномика 401K (401K): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 401K (401K) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 401K, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 401K. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 401K, изучите текущую цену 401K!

Прогноз цены 401K Хотите узнать, куда может двигаться 401K? Наша страница прогноза цены 401K объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 401K прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!