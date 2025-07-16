Что такое индекс страха и жадности в криптовалютах?





Из-за волатильности криптовалют поведение инвесторов легко поддается влиянию эмоций. Когда рынок растет, иррациональные инвесторы склонны к жадности, движимые страхом упустить потенциальную выгоду, что может привести к импульсивной покупке криптовалюты в погоне за растущими ценами из-за FOMO (Fear Of Missing Out, прим. "Страх упустить"). И наоборот, когда рынок падает, иррациональные инвесторы испытывают страх, опасаясь, что падение продолжится, что может заставить их импульсивно продавать криптовалюту, чтобы сократить потери, руководствуясь FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt, прим. "Страх, неопределенность, сомнения"). Очевидно, что настроение рынка является важным индикатором для его оценки, и рациональные инвесторы могут использовать индекс страха и жадности криптовалют для оценки текущей рыночной тенденции или настроения рынка.









Индекс страха и жадности криптовалют - это инструмент анализа рынка, используемый для измерения настроений на криптовалютном рынке. Он формирует единое числовое значение на основе агрегированного анализа различных данных из множества источников. Числовое значение варьируется от 0 до 100, где 0 означает крайний страх, а 100 - крайнюю жадность. Внутри этого диапазона 0-100 индекс делится на четыре уровня: 0-24 - крайний страх, 25-49 - страх, 50-74 - жадность и 75-100 - крайняя жадность.





Источник изображения: CoinMarketCap





Появление этого индекса призвано помочь инвесторам в принятии инвестиционных решений и регулировании своих эмоций. Когда рынок испытывает сильный страх, это часто означает снижение спроса на рынке или значительную распродажу, что может представлять собой идеальную возможность для покупки. С другой стороны, когда на рынке наблюдается крайняя жадность, это часто свидетельствует о перекупленности рынка, что может представлять наилучшую возможность для продажи.









Индекс страха и жадности криптовалют рассчитывается как средневзвешенное значение следующих шести точек данных:





Индекс страха и жадности криптовалют = Индекс волатильности * 25% + Индекс объема торгов на рынке * 25% + Индекс социальных сетей * 15% + Индекс рыночных опросов * 15% + Индекс доминирования * 10% + Индекс Google Trends * 10%.





2.1 Волатильность (25%):





Волатильность определяется на основе средних цен на криптовалюту за 30- и 90-дневный период. Как правило, рост волатильности свидетельствует об усилении страха на криптовалютном рынке.





2.2 Объем торгов на рынке (25%):





Объем торгов на рынке также измеряется с помощью средних значений за 30- и 90-дневный период для оценки динамики рынка. Увеличение этого показателя свидетельствует о росте покупательной способности рынка.





2.3 Социальные сети (15%):





Эти данные относятся к количеству сообщений с упоминанием биткоина или других криптовалют на таких платформах, как Twitter. Более высокий индекс социальных сетей указывает на рост вовлеченности инвесторов в рынок.





2.4 Рыночный опрос (15%):





Еженедельно на платформах для голосования будет проводиться опрос с целью выяснения мнения участников о криптовалютах. Рыночный опрос может косвенно отражать настроения участников на рынке.





2.5 Доминирование (10%):





Под доминированием понимается рыночная капитализация биткоина в процентах от общего объема криптовалютного рынка.





2.6 Google Trends (10%):





Google Trends показывает объем поисковых запросов, связанных с биткоином. Более высокий объем поиска говорит о потенциально более высоком интересе рынка.



