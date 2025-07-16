Что такое SocialFi?





В отличие от DeFi и GameFi, SocialFi пока не пережила централизованного взрыва популярности. Концепция SocialFi возникла после GameFi, объединив различные области с финансами, что привело к появлению концепции SocialFi в социальной сфере.





Как следует из названия, SocialFi представляет собой Социальные финансы. Пользователи участвуют в децентрализованном социальном взаимодействии, получая при этом прибыль, удовлетворяя свои социальные потребности и одновременно получая доход.









В настоящее время персональные данные пользователей монополизированы и контролируются интернет-гигантами, которые с помощью алгоритмических механизмов ограничивают пользователей в рамках информационных "пузырей". Коммерциализированная вирусная реклама и маркетинг наводняют Интернет броским и сенсационным контентом, вызывая тревогу и препятствуя созданию глубокого и содержательного контента. Интернет-гиганты извлекают прибыль из данных пользователей и контента авторов, но не могут справедливо распределить ее между авторами и пользователями.





Кроме того, социальное взаимодействие остается насущной потребностью любой эпохи. Люди по своей природе являются социальными существами и участвуют в социальном взаимодействии с тех пор, как они существуют.









К особенностям SocialFi относятся децентрализация, открытость и контроль пользователей.





Конфиденциальность и безопасность пользователей: В традиционных социальных сетях различные платформы требуют от пользователей регистрации и предоставления персональных данных, что приводит к утечке информации. SocialFi позволяет обмениваться контентом и передавать его на различные платформы, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность пользовательских данных.





Право собственности на данные: Традиционные социальные медиаплатформы собирают, хранят и используют данные пользователей, и эти данные принадлежат самим платформам. Децентрализованные социальные платформы возвращают право собственности на данные самим пользователям, требуя от платформ получения авторизации пользователей и разрешения на использование их данных.





Механизмы стимулирования: Прибыльность традиционных медиаплатформ зависит от рекламы, что затрудняет получение дохода обычными пользователями. SocialFi связывает социальное взаимодействие с экономическими стимулами, позволяя пользователям зарабатывать соответствующие вознаграждения в ходе ежедневного социального взаимодействия.









3.1 Протоклы: Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network, and RSS3.





3.2 Общественная цепочка: DeSo.





3.3 Среднее программное обеспечение: Mask Network и Chainfeeds.





3.4 Прикладные продукты: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy, и т.д.





Прикладные продукты можно разделить на такие категории, как инструменты, прямые социальные взаимодействия, DAO, платформы и др.









4.1 Привычки пользователей: Пользователи уже привыкли к традиционным социальным сетям, таким как Twitter, что затрудняет формирование новых привычек и миграцию. Кроме того, по сравнению с традиционными социальными сетями с системой реальных имен, анонимность децентрализованных социальных сетей может снизить чувство социальной принадлежности пользователей. Кроме того, многие социальные продукты Web 3 не слишком удобны в использовании, что делает их менее доступными для пользователей.





4.2 Отсутствие зрелых протоколов и продуктов: Пространство SocialFi в настоящее время находится на ранней стадии развития, в нем отсутствуют зрелые или популярные продукты в области социальных протоколов. Даже лидирующий в настоящее время продукт SocialFi, Lens, насчитывает всего несколько тысяч активных пользователей в день, что значительно меньше, чем у традиционных социальных продуктов.





4.3 Небольшая база пользователей: Общее количество активных адресов в пространстве блокчейна относительно невелико, что обусловливает небольшой объем целевой пользовательской базы для SocialFi. Это число значительно отстает от объема пользователей, обычно ассоциирующегося с популярными приложениями.





4.4 Необоснованное извлечение стоимости: В настоящее время механизмы извлечения прибыли в проектах SocialFi не сформировали хорошо отлаженного замкнутого цикла. Некоторые алгоритмы стимулирования токенов проектов являются необоснованными, что приводит к созданию некачественного контента и социальному взаимодействию.





4.5 Незрелая бизнес-модель: Стимулы, предлагаемые платформами SocialFi, не отвечают потребностям авторов в средствах к существованию и не обеспечивают устойчивой мотивации к постоянному созданию контента.









В современном интернет- и криптовалютном мире ценность социального влияния постоянно возрастает. Например, Илон Маск вывел DOGE в число 10 крупнейших криптовалют благодаря постоянным обновлениям твитов.





Кроме того, различные монеты-мемы завоевали внимание благодаря созданию и распространению культуры сообщества, а их рыночные тенденции напрямую зависят от энтузиазма сообщества. Это наглядно показывает, как сила отдельных людей и сообществ может привести к значительному эффекту обогащения. Поэтому мы считаем, что объединение социальных и финансовых атрибутов в SocialFi может привести к появлению новой тенденции. При дальнейшем совершенствовании базовой технологии в будущем возможен взрывной рост.





Однако развитие SocialFi также сталкивается с многочисленными проблемами, одна из которых - создание разумных экономических стимулов для создания контента. Общей проблемой существующих на рынке децентрализованных социальных медиаплатформ является монополия на влияние. Аккаунты, появившиеся на рынке раньше других или обладающие значительным влиянием, монополизируют внимание к платформе, что затрудняет привлечение внимания новых пользователей с меньшим влиянием.



