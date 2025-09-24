Что такое River? Техническая архитектура и токеномика многомиллиардного ончейн-банка





1) River использует технологию Omni-CDP для кроссчейн-обеспечения и минтинга, что позволяет пользователям вносить депозиты на одну сеть и минтить satUSD на другой.





2) satUSD – это сверхобеспеченный стейблкоин, который удерживает привязку к 1$ за счет мгновенной ликвидации, ончейн-арбитража и пятиуровневой системы управления рисками, при этом поддерживая минтинг без процентов.





3) Общее предложение токенов RIVER составляет 100 миллионов, из которых 68% выделено для сообщества и экосистемы. Держатели получают преимущества в виде прав управления, повышения доходности и снижения комиссий.





4) Экосистема River основана на четырех компонентах: Кроссчейн-система Omni-CDP, продукты доходности Smart Vault, социальный майнинг River4FUN и функция Swap.





5) Пользователи участвуют в экосистеме посредством четырехэтапного цикла заработка, свопа, стейкинга и майнинга, что позволяет реализовывать такие стратегии, как использование кредитного плеча и майнинг ликвидности.









River создает первую систему стейблкоинов с абстракцией блокчейнов, призванную объединять ликвидность из разных экосистем и направлять ее на новые возможности роста. В основе решения лежит омничейн-стейблкоин satUSD, выпускаемый через механизм обеспеченных долговых позиций (CDP). River позволяет пользователям вносить активы в залог в одной сети и минтить стейблкоины в другой. Это открывает доступ к нативной кросссетевой доходности, стратегиям с использованием кредитного плеча и масштабируемому развитию.









RIVER – это нативная криптовалюта экосистемы River с общим объемом предложения в 100 миллионов токенов.





Категория распределения Процент Описание цели Экосистемные стимулы 40% Награды пользователей, стимулы ликвидности, рост экосистемы Резервный фонд 21% Маркетмейкинг, маркетинг и расширение протокола Команда 15% Стимулы для основной команды Инвесторы на ранней стадии 10% Финансирование на посевной стадии Аирдроп 5% Аирдроп-награды сообщества Самые ранние инвесторы 5% Инвесторы на ранней стадии Публичная продажа 2% Публичная продажа токенов Консультанты 2% Консультанты проекта









Категория распределения Период блокировки График вестинга Аирдроп Нет Полная разблокировка сразу Публичная продажа Нет Полная разблокировка сразу Экосистемные стимулы Нет Линейный вестинг на протяжении 60 месяцев Резервный фонд Нет Линейный вестинг в течение 60 месяцев с выпуском каждые 6 месяцев Самые ранние инвесторы 3 месяца 10% разблокируется в 4-й месяц, затем замораживается еще на 6 месяцев, после чего начинается линейный вестинг в течение 24 месяцев Инвесторы на ранней стадии 3 месяца 10% разблокируется в 4-й месяц, затем замораживается еще на 6 месяцев, после чего начинается линейный вестинг в течение 24 месяцев Команда 12 месяцев Линейный вестинг в течение 30 месяцев Консультанты 12 месяцев Линейный вестинг в течение 30 месяцев













1) Управление протоколом: Держатели RIVER могут голосовать по ключевым параметрам протокола, в том числе:

Типы обеспечения и параметры риска в системе CDP

Решения по расширению и внедрению блокчейна

Графики эмиссии стимулирующих выплат satUSD

Использование казначейства и предложения по грантам для экосистемы





Повышение доходности и множители лояльности: Пользователи могут блокировать RIVER, чтобы увеличить доходность по различным действиям в протоколе.

Механизм veRIVER: Блокировка RIVER в виде veRIVER обеспечивает более высокую доходность satUSD+

Награды для поставщиков ликвидности: Долгосрочные стейкеры получают повышенные стимулы

Множители River4FUN: Пользователи, участвующие в River4FUN, могут увеличивать доходность своих действий и вкладов в 1,2–2 раза





3) Снижение комиссий и приоритетный доступ: Стейкинг RIVER предоставляет преимущества на уровне протокола, такие как:

Снижение комиссий: Снижение комиссий за минтинг, погашение и своп

Приоритетный доступ: Раннее участие в ограниченных событиях и право на получение премиальных наград

Дополнительные преимущества: Потенциальное участие в аирдропах или распределениях, связанных с управлением.

















Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) – это основная технологическая инновация River и первая в индустрии кроссчейн-система CDP, построенная на стандарте LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Эта система кардинально меняет принцип работы традиционных CDP.





В традиционных структурах CDP пользователи должны пройти весь процесс залога и минтинга на одном блокчейне. Omni-CDP от River устраняет это ограничение, позволяя пользователям вносить активы на любом исходном блокчейне и минтить стейблкоины satUSD на любом целевом блокчейне. Например:

Заложить ETH в сети Ethereum

Минтить satUSD в сети BNB

Использовать satUSD в сети Arbitrum

И все это без необходимости кроссчейн-моста.









Система Omni-CDP от River поддерживает широкий спектр основных активов в качестве залога:

Нативные активы : BTC , ETH, BNB

Токены ликвидного стейкинга (LST): River поддерживает несколько LST в качестве залога, что позволяет пользователям получать доступ к ликвидности и при этом продолжать зарабатывать награды за стейкинг.

Конвертация стейблкоинов: Помимо минтинга через залоговое обеспечение, пользователи также могут конвертировать USDT, USDC, USD1 и другие стейблкоины непосредственно в satUSD в соотношении 1:1.









Отличительной особенностью River является механизм минтинг с нулевой процентной ставкой. В отличие от многих протоколов CDP, которые требуют от пользователей уплаты комиссии за стабильность или процентов, River позволяет минтить satUSD без дополнительных затрат. Это значительно снижает общие расходы для пользователей и делает участие в экосистеме DeFi более доступным.









satUSD – это сверхобеспеченный стейблкоин, обеспеченный BTC, ETH, BNB и различными токенами ликвидного стейкинга (LST). Он позволяет пользователям получать доступ к ликвидности без продажи своих активов, а стейкинг satUSD дает им возможность участвовать в доходах протокола и получать прибыль.









Как основной стейблкоин экосистемы River, satUSD – это не просто токен, привязанный к доллару США, а универсальный финансовый инструмент с множеством функций:

Механизм сверхобеспечения: satUSD использует модель с избыточным обеспечением, чтобы каждый токен был полностью поддержан достаточным количеством активов. Это обеспечивает надежную основу для сохранения его стоимости.

Омничейн-циркуляция: Построенный на стандарте LayerZero OFT, satUSD может нативно циркулировать по нескольким блокчейнам, включая Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM и Bitlayer.









satUSD поддерживает фиксированный курс 1:1 к доллару США с помощью нескольких механизмов:

Система мгновенной ликвидации: Когда коэффициент обеспечения падает до опасного уровня, система автоматически инициирует ликвидации, чтобы гарантировать платежеспособность протокола.

Механизм ончейн-арбитража: Когда цена satUSD падает ниже одного доллара, арбитражники покупают satUSD и обменивают его на залог, когда цена поднимается выше одного доллара, арбитражники минтят новые satUSD и продают их.

Пятиуровневый контроль рисков: River реализует комплексную пятиуровневую систему контроля рисков, включая режим восстановления и другие механизмы, для обеспечения общей стабильности протокола.









Пользователи могут совершать стейкинг satUSD, чтобы получить satUSD+, токен с автоматическим начислением процентов. Ключевые особенности satUSD+ включают:

Распределение доходов по протоколу: Держатели получают долю доходов, генерируемых протоколом River.

Сохранение ликвидности: satUSD+ остается доступным для использования в DeFi даже при стейкинге.

Гибкое погашение: satUSD+ можно в любой момент обменять обратно в satUSD.













Модуль Omni-CDP является основной инфраструктурой River, позволяющей пользователям:

Использовать активы в качестве залога на нескольких блокчейнах

Нативно минтить satUSD в любой поддерживаемой сети

Исключить зависимость от кроссчейн-мостов

Получать преимущества выпуска без процентов









Smart Vault – это продукт River, предназначенный для розничных пользователей и позволяющий получать доход. Он обладает следующими характеристиками::

Устойчивая доходность: Обеспечивает стабильную доходность за счет сочетания стратегий DeFi и CeDeFi.

Отсутствие риска ликвидации: В отличие от CDP, активы, депонированные в Smart Vaults, не подлежат ликвидации, что позволяет пользователям удерживать их с уверенностью.

Гибкие стратегии: Пользователи могут выбирать из различных комбинаций стратегий в зависимости от индивидуальных предпочтений в отношении риска.

Опция институционального уровня: River также предлагает Prime Vault, предназначенный для институциональных инвесторов. Под хранением Ceffu и Cobo, он обеспечивает корпоративный уровень безопасности и стабильные решения по доходности.













River4FUN – это инновационная система социального майнинга, которая преобразует события в социальных сетях в наградные системы ончейн:

Интеграция с X (Twitter): Пользователи могут привязать свои аккаунты X и зарабатывать River Points за публикацию, репост и взаимодействие с контентом в социальных сетях.

Майнинг на основе стейкинга: Пользователи могут стейкать любой токен, чтобы накапливать River Points и получать ежедневные награды.

Участие в управлении: Участники сообщества могут голосовать за предложения и получать награды за свое участие.

Распределение на базе ИИ: River4FUN использует ИИ-агентов для распределения наград в зависимости от уровня вовлеченности и динамики сообщества, обеспечивая справедливость и эффективность.









River предлагает высокопроизводительную функцию свопа токенов со следующими преимуществами:

Торговля с низким проскальзыванием для оптимального исполнения

Мультичейн-поддержка в интегрированных сетях

Мгновенное расчеты для беспрепятственных транзакций

Интеграция DEX с ведущими децентрализованными биржами









River создала полную систему цикла создания ценности, в которой пользователи могут участвовать, выполняя четыре основных шага: заработок, своп, стейкинг и минтинг.









Пользователи могут зарабатывать награды в экосистеме River посредством торговых событий, использования партнерских приложений, выполнения заданий, подтверждения социальных взаимодействий и участия в River4FUN. Все эти действия конвертируются в токен-награды, которые можно использовать в экосистеме.









Заработанные награды могут быть конвертированы в satUSD с помощью мгновенных свопов с низким проскальзыванием. Это обеспечивает стабильную основу стоимости, которая может быть использована в любой части экосистемы.









Стейкинг satUSD для получения satUSD+:

Автоматическое начисление дохода

Продолжительная применимость в DeFi

Гибкое погашение в любое время

Участие в распределении доходов по протоколу









Вносите депозит в любую поддерживаемую сеть, чтобы напрямую минтить новые satUSD:

Не требуется кроссчейн-мост

Эффективное расширение позиций

Возврат в этап Заработка

















Пользователи могут использовать satUSD для реализации различных стратегий с использованием кредитного плеча:

Повторное кредитование и займы для увеличения доходности

Доступ к ликвидности без продажи базовых активов

Возможности кроссчейн-арбитража









Размещая satUSD в партнерских протоколах, пользователи могут получать дополнительные награды:

Pendle : Множитель River Points от 5× до 25×

PancakeSwap : Стимулы для поставщиков ликвидности

Segment : Доходность кредитования

LayerBank: Награды за депозиты









С помощью стейкинга satUSD+ инвесторы могут получать долю дохода от протокола, что делает его подходящим для тех, кто ищет стабильную и надежную прибыль.





River использует технологию абстракции блокчейнов, чтобы разрушить барьеры между сетями и создать по-настоящему единый финансовый экосистем. С интеграцией новых блокчейнов, подключением дополнительных партнеров и постоянным совершенствованием продуктов, River стремится стать мостом, соединяющим все активы и возможности, продвигая свою цель – стать следующим ончейн-банком.





Будь вы консервативным инвестором, ищущим стабильную доходность, агрессивным трейдером, использующим стратегии с высоким плечом, или обычным пользователем, желающим зарабатывать через социальное взаимодействие, River предлагает продукты и возможности, адаптированные под ваши цели. По мере развития экосистемы Web3 такие инфраструктурные протоколы, как River, будут играть все более важную роль в объединении разных экосистем и раскрытии полного потенциала ликвидности.





