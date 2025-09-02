Что такое режим мультиактивов?









Режим мультиактивов – это механизм управления рисками, который использует общий пул маржи по нескольким активам. Он позволяет пользователям объединять поддерживаемые токены (такие как BTC, ETH, USDT и т. д.) в качестве единого обеспечения для открытия фьючерсов с маржой USDT. Благодаря взаимозачету PNL по разным активам и конвертации стоимости залога по токенам этот режим значительно повышает эффективность использования капитала и снижает риск изолированных ликвидаций.









Более высокая эффективность использования капитала: Активы, не относящиеся к стейблкоинам (например, BTC и ETH), можно напрямую использовать в качестве маржи, что позволяет избежать частых конвертаций и связанных с ними расходов.

Хеджирование рисков: PNL от нескольких позиций автоматически компенсируется, повышая устойчивость счета к волатильности.

Операционная эффективность: Избавляет от необходимости вручную конвертировать или добавлять маржу, позволяя быстрее и эффективнее реагировать на изменения рынка.









1) Режим мультиактивов поддерживает фьючерсы USDT-M и USDC-M, но не поддерживает фьючерсы Coin-M.

2) Поддерживается только режим кросс-маржи. Изолированная маржа недоступна. Аирдропы позиций, фьючерсы на акции и фьючерсные прогнозы не поддерживаются в режиме мультиактивов.

3) Режим мультиактивов не поддерживает копи-трейдинг или субаккаунты.













Фьючерсы», нажмите «Фьючерсы USDT-M», чтобы перейти на страницу торгов. Перейдите на официальный сайт MEXC . В верхней навигационной панели, в разделе «», нажмите «», чтобы перейти на страницу торгов.









Нажмите кнопку «Настройки». В разделе «Предпочтения» выберите «Режим активов счета» и переключитесь на «Маржа мультиактивов». Примечание: Вы не можете переключать режимы активов счета, если у вас все еще есть открытые позиции, активные ордера или непогашенные обязательства.









Вернитесь на страницу торговли фьючерсами. В разделе «Кошелек» нажмите «Перевод» и переведите активы, которые вы хотите использовать в качестве залога, на свой фьючерсный счет. Затем они будут служить в качестве общей маржи в режиме мультиактивов.













1) Откройте приложение MEXC и нажмите «Фьючерсы», чтобы перейти на страницу торговли.

2) Нажмите значок [...].

3) Нажмите «Предпочтения».

4) В разделе «Режим активов счета» переключитесь на «Режим мультиактивов». Примечание: Вы не можете переключать режимы активов счета, если у вас все еще есть открытые позиции, активные ордера или непогашенные обязательства.

5) Вернитесь на страницу торговли фьючерсами и нажмите кнопку «Перевод».

6) Переведите активы, которые вы хотите использовать в качестве залога, на свой фьючерсный счет. Затем эти активы будут доступны в качестве общей маржи в режиме мультиактивов.













Многоуровневая ставка залога – это механизм контроля рисков в рамках пула маржи по перекрестным активам. Он динамически применяет различные курсы конвертации (ставки залога) в зависимости от диапазона стоимости и уровня риска залоговых активов. Активы с более высокой стоимостью и низкой волатильностью (например, BTC) имеют более высокие ставки залога. Для одного типа активов при увеличении количества залоговых активов ставка залога снижается.





Стейблкоины (USDC, USDT): Ставка залога = 100%, без ограничения суммы, которая может быть подвергнута залогу.

Активы, не являющиеся стейблкоинами: Используют многоуровневую ставку залога и имеют максимальный лимит залога. Любая сумма, превышающая этот лимит, не будет считаться действительной маржей.

Если капитал актива отрицательный, его ставка залога не будет учитываться при расчете эффективной маржи.





Например:

Токен Сумма стейкинга Ставка залога ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10 000 95% ≤ 20 000 80% ≤ 30 000 70%





Если пользователь вносит 350 ETH, а текущая цена ETH составляет 4 000 USDT, то:

Эффективная маржа = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4 000

= 270 × 4 000

= 1 080 000 USDT.





Подробную информацию о типах поддерживаемых залоговых активов, лимитах залога и ставках залога вы можете найти на странице « Правила торговли в режиме мультиактивов ».









В режиме мультиактивов пользователи могут торговать и удерживать позиции по фьючерсной паре, даже не имея или имея недостаточное количество расчетного актива. В результате могут возникнуть обязательства в таких ситуациях, как торговые комиссии, комиссии за финансирование, реализованные убытки от закрытия позиций или нереализованные убытки по позициям. В таких случаях пользователи должны погасить непогашенные обязательства вместе с соответствующими процентами.





В MEXC предусмотрена возможность ручного погашения, при этом окончательная цена погашения определяется преобладающими рыночными условиями.









На странице торговли фьючерсами перейдите в раздел «Кошелек» и найдите актив с непогашенными обязательствами. Нажмите «Погашение».









Выберите актив для погашения, проверьте сумму погашения и нажмите «Подтвердить».









Историю погашения можно просмотреть в разделе «История погашения и расчета процентов».









Кроме того, обязательства могут быть погашены путем перевода причитающихся активов непосредственно на ваш фьючерсный счет, который будет автоматически использован для погашения.













1) На странице торговли фьючерсами перейдите в раздел мультиактивов, найдите актив с непогашенными обязательствами и нажмите «Погасить».

2) Выберите актив для погашения, проверьте сумму погашения и нажмите «Подтвердить».









Как и в случае с веб-версией, вы также можете перевести причитающиеся средства на свой фьючерсный счет, который будет автоматически использован для погашения задолженности.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.







