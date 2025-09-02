1. Что такое режим мультиактивов? Режим мультиактивов – это механизм управления рисками, который использует общий пул маржи по нескольким активам. Он позволяет пользователям объединять поддерживаемые 1. Что такое режим мультиактивов? Режим мультиактивов – это механизм управления рисками, который использует общий пул маржи по нескольким активам. Он позволяет пользователям объединять поддерживаемые
Обучение/Руководства для начинающих/Фьючерсы/Что такое р...ьтиактивов?

Что такое режим мультиактивов?

Начинающий
2 сентября 2025 г.MEXC
0m
#Базовый#Новички#Фьючерсы
Биткоин
BTC$90,648.84-0.22%
Эфириум
ETH$2,991.46-1.38%
MemeCore
M$1.27123-2.87%
USDCoin
USDC$0.9997--%
MX Token
MX$2.2618+2.25%

1. Что такое режим мультиактивов?


Режим мультиактивов – это механизм управления рисками, который использует общий пул маржи по нескольким активам. Он позволяет пользователям объединять поддерживаемые токены (такие как BTC, ETH, USDT и т. д.) в качестве единого обеспечения для открытия фьючерсов с маржой USDT. Благодаря взаимозачету PNL по разным активам и конвертации стоимости залога по токенам этот режим значительно повышает эффективность использования капитала и снижает риск изолированных ликвидаций.

1.1 Особенности режима мультиактивов


Более высокая эффективность использования капитала: Активы, не относящиеся к стейблкоинам (например, BTC и ETH), можно напрямую использовать в качестве маржи, что позволяет избежать частых конвертаций и связанных с ними расходов.
Хеджирование рисков: PNL от нескольких позиций автоматически компенсируется, повышая устойчивость счета к волатильности.
Операционная эффективность: Избавляет от необходимости вручную конвертировать или добавлять маржу, позволяя быстрее и эффективнее реагировать на изменения рынка.

1.2 Ограничения режима мультиактивов


1) Режим мультиактивов поддерживает фьючерсы USDT-M и USDC-M, но не поддерживает фьючерсы Coin-M.
2) Поддерживается только режим кросс-маржи. Изолированная маржа недоступна. Аирдропы позиций, фьючерсы на акции и фьючерсные прогнозы не поддерживаются в режиме мультиактивов.
3) Режим мультиактивов не поддерживает копи-трейдинг или субаккаунты.

2. Как включить режим мультиактивов


2.1 На веб-сайте


Перейдите на официальный сайт MEXC. В верхней навигационной панели, в разделе «Фьючерсы», нажмите «Фьючерсы USDT-M», чтобы перейти на страницу торгов.


Нажмите кнопку «Настройки». В разделе «Предпочтения» выберите «Режим активов счета» и переключитесь на «Маржа мультиактивов». Примечание: Вы не можете переключать режимы активов счета, если у вас все еще есть открытые позиции, активные ордера или непогашенные обязательства.


Вернитесь на страницу торговли фьючерсами. В разделе «Кошелек» нажмите «Перевод» и переведите активы, которые вы хотите использовать в качестве залога, на свой фьючерсный счет. Затем они будут служить в качестве общей маржи в режиме мультиактивов.


2.2 В приложении


1) Откройте приложение MEXC и нажмите «Фьючерсы», чтобы перейти на страницу торговли.
2) Нажмите значок [...].
3) Нажмите «Предпочтения».
4) В разделе «Режим активов счета» переключитесь на «Режим мультиактивов». Примечание: Вы не можете переключать режимы активов счета, если у вас все еще есть открытые позиции, активные ордера или непогашенные обязательства.
5) Вернитесь на страницу торговли фьючерсами и нажмите кнопку «Перевод».
6) Переведите активы, которые вы хотите использовать в качестве залога, на свой фьючерсный счет. Затем эти активы будут доступны в качестве общей маржи в режиме мультиактивов.


3. Что такое многоуровневая ставка залога?


Многоуровневая ставка залога – это механизм контроля рисков в рамках пула маржи по перекрестным активам. Он динамически применяет различные курсы конвертации (ставки залога) в зависимости от диапазона стоимости и уровня риска залоговых активов. Активы с более высокой стоимостью и низкой волатильностью (например, BTC) имеют более высокие ставки залога. Для одного типа активов при увеличении количества залоговых активов ставка залога снижается.

  • Стейблкоины (USDC, USDT): Ставка залога = 100%, без ограничения суммы, которая может быть подвергнута залогу.
  • Активы, не являющиеся стейблкоинами: Используют многоуровневую ставку залога и имеют максимальный лимит залога. Любая сумма, превышающая этот лимит, не будет считаться действительной маржей.
  • Если капитал актива отрицательный, его ставка залога не будет учитываться при расчете эффективной маржи.

Например:
Токен
Сумма стейкинга
Ставка залога
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10 000
95%
≤ 20 000
80%
≤ 30 000
70%

Если пользователь вносит 350 ETH, а текущая цена ETH составляет 4 000 USDT, то:
Эффективная маржа = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4 000
= 270 × 4 000
= 1 080 000 USDT.

Подробную информацию о типах поддерживаемых залоговых активов, лимитах залога и ставках залога вы можете найти на странице «Правила торговли в режиме мультиактивов».

4. Процесс погашения


В режиме мультиактивов пользователи могут торговать и удерживать позиции по фьючерсной паре, даже не имея или имея недостаточное количество расчетного актива. В результате могут возникнуть обязательства в таких ситуациях, как торговые комиссии, комиссии за финансирование, реализованные убытки от закрытия позиций или нереализованные убытки по позициям. В таких случаях пользователи должны погасить непогашенные обязательства вместе с соответствующими процентами.

В MEXC предусмотрена возможность ручного погашения, при этом окончательная цена погашения определяется преобладающими рыночными условиями.

4.1 На веб-сайте


На странице торговли фьючерсами перейдите в раздел «Кошелек» и найдите актив с непогашенными обязательствами. Нажмите «Погашение».


Выберите актив для погашения, проверьте сумму погашения и нажмите «Подтвердить».


Историю погашения можно просмотреть в разделе «История погашения и расчета процентов».


Кроме того, обязательства могут быть погашены путем перевода причитающихся активов непосредственно на ваш фьючерсный счет, который будет автоматически использован для погашения.


4.2 В приложении


1) На странице торговли фьючерсами перейдите в раздел мультиактивов, найдите актив с непогашенными обязательствами и нажмите «Погасить».
2) Выберите актив для погашения, проверьте сумму погашения и нажмите «Подтвердить».


Как и в случае с веб-версией, вы также можете перевести причитающиеся средства на свой фьючерсный счет, который будет автоматически использован для погашения задолженности.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


Популярные статьи

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

Часто задаваемые вопросы – Аккаунт

1. Вход в систему1.1 Как войти в аккаунт, если недоступны ни мой номер мобильного телефона, ни электронная почта?Если вы помните пароль от аккаунта:На веб-сайте: На официальной странице входа введите

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Как отправить биткоин? Полное пошаговое руководство

Отправка биткоина поначалу может показаться сложной, но на самом деле это довольно просто, как только вы поймёте основы. Это руководство проведёт вас через всё, что нужно знать о безопасной и эффектив

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Биткоин против золота: какой актив лучше для сохранения стоимости?

Дебаты о биткоине против золота обострились, поскольку оба актива достигли исторических оценок в 2025 году. Золото значительно выросло, превысив $3,000 за унцию, в то время как биткоин торгуется выше

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Почему биткоин ценен? 5 ключевых причин его цены

Биткоин вырос с центов до десятков тысяч долларов, но многие до сих пор задаются вопросом, как цифровая валюта без физического обеспечения может иметь ценность. В этой статье объясняются основные факт

Связанные статьи

Что такое принудительная ликвидация?

Что такое принудительная ликвидация?

1. Что такое принудительная ликвидация?Принудительная ликвидация происходит, когда ваша маржа достигает уровня поддерживающей маржи, что приводит к необходимости ликвидации вашей позиции, в результате

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Что такое фьючерсный прогноз? Простой и доступный метод торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами криптовалют привлекает бесчисленное количество инвесторов благодаря высокому кредитному плечу и возможности получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Однако сложны

Как избежать ликвидации: Лучшие способы использования функции авто-добавления маржи для защиты ваших позиций

Как избежать ликвидации: Лучшие способы использования функции авто-добавления маржи для защиты ваших позиций

В торговле криптовалютными фьючерсами управление маржой является важным навыком, который должен освоить каждый трейдер, поскольку он напрямую определяет как прибыльность, так и контроль рисков. Среди

Руководство по Копи-трейдингу для трейдеров

Руководство по Копи-трейдингу для трейдеров

Копи-трейдинг – это инвестиционная стратегия в криптовалютной торговле, которая позволяет инвесторам автоматически копировать сделки опытных трейдеров. Для новичков, не имеющих достаточных знаний или

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов