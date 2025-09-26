Что такое Kite AI? Понимание 3 основных инфраструктур экономики ИИ-агента

TL;DR 1) Kite AI – это EVM-совместимая блокчейн-сеть 1 уровня, созданная специально для обеспечения инфраструктуры для ИИ-агентов и агентского интернета. 2) Kite AI привлекла 18 миллионов долларов в рTL;DR 1) Kite AI – это EVM-совместимая блокчейн-сеть 1 уровня, созданная специально для обеспечения инфраструктуры для ИИ-агентов и агентского интернета. 2) Kite AI привлекла 18 миллионов долларов в р
TL;DR


1) Kite AI – это EVM-совместимая блокчейн-сеть 1 уровня, созданная специально для обеспечения инфраструктуры для ИИ-агентов и агентского интернета.
2) Kite AI привлекла 18 миллионов долларов в рамках раунда серии A, возглавленного PayPal Ventures и General Catalyst, при этом общий объем финансирования достиг 33 миллионов долларов.
3) Kite AI предлагает три основные возможности: встроенную проверку личности агентов, программируемое управление и мгновенные платежи.
4) Платформа Kite AIR позволяет пользователям находить, создавать и обмениваться различными ИИ-агентами.
5) Kite AI использует механизм консенсуса Proof of AI (PoAI) с комиссией за газ менее 0,000001$.

1. Что такое Kite AI?


Kite AI создает основу для агентского интернета: открытой децентрализованной сети, в которой автономные ИИ-агенты могут работать в совместимой и проверяемой среде. Поощряя как предоставление, так и использование услуг агентов, Kite предоставляет унифицированные механизмы идентификации, оплаты и управления, позволяющие агентам безопасно проверять личность, осуществлять транзакции и сотрудничать без посредников. Используя модель токенов «протокол-протокол», Kite AI стремится создать вертикально интегрированную экосистему искусственного интеллекта, которая приносит реальную коммерческую ценность и обеспечивает долгосрочную устойчивость сети.

2. Три основных модуля Kite AI


Kite AI решает три основные задачи:

2.1 Система проверки подлинности агентов


В традиционном Интернете каждое приложение имеет собственную систему аккаунтов, что требует от пользователей многократной регистрации на разных платформах. Для ИИ-агентов это еще более сложно и неэффективно. Kite предоставляет систему идентификации на основе криптографии, которая присваивает каждой ИИ-модели, агенту, набору данных и цифровому сервису уникальную и проверяемую идентичность.

Основные характеристики:
Переносимость: Агенты могут использовать одну и ту же идентичность в нескольких приложениях, например, для входа на веб-сайты с помощью аккаунта Gmail.
Взаимодействие: Агенты могут взаимодействовать с любыми сервисами без повторной регистрации.
Основанность на репутации: Агенты имеют собственные идентификаторы и записи о репутации, которые также могут отражать проверенную репутацию владельца.

2.2 Нативный механизм управления агентами


Программируемая система управления Kite позволяет разработчикам устанавливать разрешения для агентов, включая ограничения на использование и расходы. Например, агент может быть уполномочен тратить до 500$ в месяц только на определенных платформах электронной коммерции, при этом максимальная сумма одной транзакции не может превышать 100$. Это гарантирует, что агенты будут работать автономно в безопасных пределах.

2.3 Нативная платежная система для агентов


Традиционные платежные системы слишком сложны и дорогостоящи для микроплатежей между машинами. Kite предоставляет мгновенную систему расчетов на основе стабильной криптовалюты, оптимизированную для микротранзакций между машинами. Комиссия за газ составляет менее 0,000001$, а среднее время блокировки составляет всего 1 секунду, что позволяет поддерживать крупномасштабные транзакции агентов.

3. Техническая архитектура и экосистема Kite AI


Kite имеет модульную архитектуру, что позволяет разработчикам комбинировать компоненты. От базового уровня до уровня приложений:

Базовый уровень: Инфраструктура, совместимая с EVM, с расширениями KiteVM и механизмом консенсуса PoAI, оптимизированная для децентрализованных вычислений ИИ.

Уровень платформы: SDK, API и инструменты масштабируемости для развертывания приложений-агентов, а также протокол Model Context Protocol (MCP) для обработки контекста ИИ-моделями.

Уровень экосистемы: Рынок агентов, библиотека модулей и коннекторы. В настоящее время Kite имеет более 100 модулей, 17,8 миллиона паспортов агентов, пиковые ежедневные взаимодействия в 1,01 миллиона и совокупные взаимодействия, превышающие 1,7 миллиарда.

4. Kite AIR: Магазин приложений для агентов


Kite AIR является основным приложением всей экосистемы, которое можно рассматривать как App Store для мира агентов. Пользователи могут найти на платформе агентов с различными функциями, от ежедневных покупок, доставки еды и заказа такси до более сложных финансовых операций и анализа данных.

Для разработчиков Kite AIR предоставляет полный набор инструментов для разработки. От разработки смарт-контрактов до создания dApp, от простых приложений-счетчиков до сложных систем голосования и токен-минтеров – платформа предлагает подробные учебные материалы и примеры кода. Разработчики могут развертывать смарт-контракты с помощью знакомых инструментов, таких как Remix или Hardhat.

5. Надежная экосистема партнеров Kite AI


Разработка Kite получила широкое признание в индустрии. В сентябре 2024 года компания завершила раунд финансирования серии A на сумму 18 миллионов долларов, который совместно возглавили PayPal Ventures и General Catalyst, в результате чего общий объем финансирования составил 33 миллиона долларов. В команду входят выпускники ведущих университетов, таких как Калифорнийский университет в Беркли, Массачусетский технологический институт и Гарвард, а также опытные специалисты из известных технологических компаний, таких как Uber, Databricks и Salesforce.

В плане технического сотрудничества Kite установила стратегические партнерские отношения с несколькими проектами. Pi Squared предоставляет Kite высокопроизводительную инфраструктуру для расчетов; Vishwa внедряет стратегии ликвидности агентов на Kite; Irys предлагает поддержку на уровне данных; а Masa предоставляет услуги по предоставлению данных в режиме реального времени для социальных агентов.

6. Практическое применение Kite AI


Приложения Kite имеют широкое применение. В секторе электронной коммерции агенты могут самостоятельно сравнивать цены, размещать ордера и производить платежи. В сфере DeFi агенты могут выполнять автоматизированные торговые стратегии. В секторе IoT устройства могут напрямую обмениваться ценностями друг с другом. В сфере создания контента контент, сгенерированный ИИ, может напрямую получать защиту авторских прав и распределение доходов.

По мере быстрого развития технологий искусственного интеллекта агенты будут играть все более важную роль в экономике будущего. Kite создает не просто блокчейн-платформу, а фундаментальную инфраструктуру для экономики агентов. Решая три основные проблемы – идентификации, управления и платежей – Kite создает надежную среду, в которой агенты искусственного интеллекта могут работать автономно и сотрудничать друг с другом.

Эра агентского Интернета приближается, и Kite создает наиболее важную инфраструктуру для этой новой эры. От практически нулевых транзакционных издержек до программируемых механизмов управления, от криптографической проверки идентичности до платежей в нативном стейблкоине – Kite воплощает в реальность футуристическое видение экономики агентов.

