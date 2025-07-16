GamerBoom (далее BOOM) – это инфраструктурная платформа нового поколения, предназначенная для беспрепятственного соединения реальных данных с блокчейн-экономикой посредством механизмов стимулирования GamerBoom (далее BOOM) – это инфраструктурная платформа нового поколения, предназначенная для беспрепятственного соединения реальных данных с блокчейн-экономикой посредством механизмов стимулирования
Обучение/Зона популярных токенов/Знакомство с проектом/Что такое G...ре Web3-игр

Что такое GamerBoom? Универсальный механизм обработки данных и поощрения, движущий революцию в сфере Web3-игр

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый
Boom
BOOM$0.02983-7.97%
DeFi
DEFI$0.00144-18.69%
DAO Maker
DAO$0.0888-17.47%
Solayer
LAYER$0.2972-24.02%
Sleepless AI
AI$0.0835-31.33%

GamerBoom (далее BOOM) – это инфраструктурная платформа нового поколения, предназначенная для беспрепятственного соединения реальных данных с блокчейн-экономикой посредством механизмов стимулирования на основе искусственного интеллекта. Проект направлен на создание динамичной экосистемы, в которой пересекаются реальные данные и децентрализованные финансы (DeFi), раскрывая новую ценность в эпоху Web3.

1. История проекта BOOM


По мере того как технологии генеративного искусственного интеллекта продолжают быстро развиваться, спрос на высококачественные и разнообразные наборы данных становится как никогда важным. Однако традиционная разработка искусственного интеллекта долгое время зависела от централизованных платформ для получения пользовательских данных, что вызывало опасения по поводу конфиденциальности, прозрачности и справедливого распределения ценности.

BOOM был создан для решения этих проблем. Используя принципы Web3, BOOM переосмысливает способы предоставления, использования и вознаграждения за данные. Его цель – создать справедливую и устойчивую экономику данных ИИ, в которой каждый участник получает признание и поощрение, а выгоды от инноваций в области ИИ распределяются более справедливо по всей экосистеме.

2. Структура экосистемы BOOM


BOOM разработала трехслойную экосистему сотрудничества, призванную стимулировать следующую волну криптовалютного бума путем интеграции реальных данных со стимулами на основе блокчейна.

2.1 Уровень миссий (Boom Missions)


Задачи поступают от разработчиков, DApp, компаний Web2 или децентрализованных автономных организаций (DAO) и охватывают такие аспекты данных, как язык, изображения, поведение и аудио. Задачи оцениваются по сложности и коэффициенту вознаграждения, а результаты автоматически фиксируются ончейн.

2.2 Уровень данных (Data Assets Layer)


Все представленные данные после проверки становятся активом платформы, который можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта или продавать через разрешенный доступ. BOOM поощряет токенизацию данных и применение «меток качества» ончейн для повышения эффективности и прозрачности торговли данными.

2.3 Уровень моделей (Boom AI Hub)


Платформа поддерживает обучение моделей с открытым исходным кодом и точно настроенные развертывания (включая проприетарные модели BOOM и LLM партнеров). Часть дохода от моделей перераспределяется между поставщиками данных и валидаторами, формируя самоподдерживающуюся циркулярную экономику.

3. Основные особенности BOOM


BOOM – это новаторский инфраструктурный проект на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, призванный стимулировать криптовалютный бум путем связывания реальных данных с экономикой Web3. Его отличительные особенности включают:

Игра как капитал: Преобразует игровые трофеи и действия в проверенные искусственным интеллектом ончейн-активы, придавая реальное экономическое значение времени и навыкам игроков.
Социальные рынки капитала: Количественно оценивает социальное влияние, преобразуя лайки, репосты и взаимодействия в программируемые, торгуемые активы.
Проверенный искусственным интеллектом уровень реальных активов: Позволяет токенизировать и торговать долями физических активов, таких как недвижимость и сырьевые товары.
Институциональный уровень обработки данных: Агрегирует данные на уровне сети для генерации компоновных активов, соответствующих финансовым стандартам.

4. Токеномика BOOM


Boom Coin (BOOM) служит основным токеном протокола, обеспечивая беспрепятственную интеграцию между играми, социальным капиталом, активами реального мира и DeFi.

4.1 Обзор BOOM


Название токена: BOOM
Общее предложение: 1 000 000 000

4.2 Распределение токенов


Распределение токенов BOOM выглядит следующим образом:

Рост экосистемы: 26%
Аирдропы и поощрения сообщества: 25%
Стратегические инвесторы: 16,5%
Команда и советники: 15%
Резервный фонд: 10%
Маркетинг и партнерство: 7,5%



4.3 Утилитарность токена


BOOM Token – это базовый актив, лежащий в основе экосистемы протокола BOOM, ориентированной на данные, который используется в управлении, транзакциях и поощрении:

Управление: Держатели токенов могут голосовать по важным решениям, включая интеграцию приложений и обновления протоколов.
Средство платежа: Там, где это разрешено законом, Boom Coin можно использовать для покупки игровых активов, социального влияния или подтвержденных искусственным интеллектом активов реального мира.
Уровень поощрения: Пользователи получают вознаграждения за достижения в играх, социальные взаимодействия и предоставление данных, что стимулирует постоянное участие в экосистеме.
Кроссплатформенная совместимость: BOOM беспрепятственно циркулирует между играми, платформами DeFi и социальными приложениями в экосистеме.

5. Как купить токены BOOM на MEXC


Благодаря децентрализованной технологии, справедливой экономической модели и глубокому уважению прав создателей, BOOM переопределяет структуру власти в индустрии цифровых развлечений. Здесь каждый создатель может получить прямую поддержку от своей аудитории, а каждый контент может найти свое истинное сообщество. Независимо от того, являетесь ли вы аннотатором данных, разработчиком моделей искусственного интеллекта или сторонником Web3, BOOM предлагает вам возможность принять участие в создании инфраструктуры искусственного интеллекта следующего поколения.

Токены BOOM теперь внесены в листинг на MEXC, предлагая беспроблемный торговый опыт и чрезвычайно выгодные комиссии. Вы можете быстро начать торговать BOOM, выполнив следующие шаги:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Введите «BOOM» в строку поиска и выберитеспотовую или фьючерсную торговлю.
3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов