Что такое GamerBoom? Универсальный механизм обработки данных и поощрения, движущий революцию в сфере Web3-игр

BOOM) – это инфраструктурная платформа нового поколения, предназначенная для беспрепятственного соединения реальных данных с блокчейн-экономикой посредством механизмов стимулирования на основе искусственного интеллекта. Проект направлен на создание динамичной экосистемы, в которой пересекаются реальные данные и децентрализованные финансы (DeFi), раскрывая новую ценность в эпоху Web3. GamerBoom (далее) – это инфраструктурная платформа нового поколения, предназначенная для беспрепятственного соединения реальных данных с блокчейн-экономикой посредством механизмов стимулирования на основе искусственного интеллекта. Проект направлен на создание динамичной экосистемы, в которой пересекаются реальные данные и децентрализованные финансы (DeFi), раскрывая новую ценность в эпоху Web3.









По мере того как технологии генеративного искусственного интеллекта продолжают быстро развиваться, спрос на высококачественные и разнообразные наборы данных становится как никогда важным. Однако традиционная разработка искусственного интеллекта долгое время зависела от централизованных платформ для получения пользовательских данных, что вызывало опасения по поводу конфиденциальности, прозрачности и справедливого распределения ценности.





BOOM был создан для решения этих проблем. Используя принципы Web3, BOOM переосмысливает способы предоставления, использования и вознаграждения за данные. Его цель – создать справедливую и устойчивую экономику данных ИИ, в которой каждый участник получает признание и поощрение, а выгоды от инноваций в области ИИ распределяются более справедливо по всей экосистеме.









BOOM разработала трехслойную экосистему сотрудничества, призванную стимулировать следующую волну криптовалютного бума путем интеграции реальных данных со стимулами на основе блокчейна.









Задачи поступают от разработчиков, DApp, компаний Web2 или децентрализованных автономных организаций (DAO) и охватывают такие аспекты данных, как язык, изображения, поведение и аудио. Задачи оцениваются по сложности и коэффициенту вознаграждения, а результаты автоматически фиксируются ончейн.









Все представленные данные после проверки становятся активом платформы, который можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта или продавать через разрешенный доступ. BOOM поощряет токенизацию данных и применение «меток качества» ончейн для повышения эффективности и прозрачности торговли данными.









Платформа поддерживает обучение моделей с открытым исходным кодом и точно настроенные развертывания (включая проприетарные модели BOOM и LLM партнеров). Часть дохода от моделей перераспределяется между поставщиками данных и валидаторами, формируя самоподдерживающуюся циркулярную экономику.









BOOM – это новаторский инфраструктурный проект на стыке искусственного интеллекта и блокчейна, призванный стимулировать криптовалютный бум путем связывания реальных данных с экономикой Web3. Его отличительные особенности включают:





Игра как капитал: Преобразует игровые трофеи и действия в проверенные искусственным интеллектом ончейн-активы, придавая реальное экономическое значение времени и навыкам игроков.

Социальные рынки капитала: Количественно оценивает социальное влияние, преобразуя лайки, репосты и взаимодействия в программируемые, торгуемые активы.

Проверенный искусственным интеллектом уровень реальных активов: Позволяет токенизировать и торговать долями физических активов, таких как недвижимость и сырьевые товары.

Институциональный уровень обработки данных: Агрегирует данные на уровне сети для генерации компоновных активов, соответствующих финансовым стандартам.









Boom Coin (BOOM) служит основным токеном протокола, обеспечивая беспрепятственную интеграцию между играми, социальным капиталом, активами реального мира и DeFi.









Название токена: BOOM

Общее предложение: 1 000 000 000









Распределение токенов BOOM выглядит следующим образом:





Рост экосистемы: 26%

Аирдропы и поощрения сообщества: 25%

Стратегические инвесторы: 16,5%

Команда и советники: 15%

Резервный фонд: 10%

Маркетинг и партнерство: 7,5%

















BOOM Token – это базовый актив, лежащий в основе экосистемы протокола BOOM, ориентированной на данные, который используется в управлении, транзакциях и поощрении:





Управление: Держатели токенов могут голосовать по важным решениям, включая интеграцию приложений и обновления протоколов.

Средство платежа: Там, где это разрешено законом, Boom Coin можно использовать для покупки игровых активов, социального влияния или подтвержденных искусственным интеллектом активов реального мира.

Уровень поощрения: Пользователи получают вознаграждения за достижения в играх, социальные взаимодействия и предоставление данных, что стимулирует постоянное участие в экосистеме.

Кроссплатформенная совместимость: BOOM беспрепятственно циркулирует между играми, платформами DeFi и социальными приложениями в экосистеме.









Благодаря децентрализованной технологии, справедливой экономической модели и глубокому уважению прав создателей, BOOM переопределяет структуру власти в индустрии цифровых развлечений. Здесь каждый создатель может получить прямую поддержку от своей аудитории, а каждый контент может найти свое истинное сообщество. Независимо от того, являетесь ли вы аннотатором данных, разработчиком моделей искусственного интеллекта или сторонником Web3, BOOM предлагает вам возможность принять участие в создании инфраструктуры искусственного интеллекта следующего поколения.





Токены BOOM теперь внесены в листинг на MEXC, предлагая беспроблемный торговый опыт и предлагая беспроблемный торговый опыт и чрезвычайно выгодные комиссии . Вы можете быстро начать торговать BOOM, выполнив следующие шаги:





спотовую или фьючерсную торговлю. 2) Введите «BOOM» в строку поиска и выберите

3) Выберите тип ордера, введите сумму и цену и завершите сделку.



