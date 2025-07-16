Что такое халвинг BSV?









BSV, сокращение от Bitcoin SV, где SV означает Satoshi Vision, представляет видение Сатоши Накамото. BSV — это продукт, созданный в сети Bitcoin после двух хардфорков.





В 2017 году из-за разногласий в сообществе Bitcoin относительно расширения возможностей сети Bitcoin члены сообщества, поддерживающие решение по увеличению размера блока, создали сеть Bitcoin Cash (BCH) посредством хардфорка, увеличив размер блока с исходного 1 МБ до 32 МБ. Тем временем члены сообщества, поддерживающие решения для масштабирования вне сети, продолжали управлять сетью Bitcoin.





В 2018 году сообщество BCH стремилось к дальнейшему расширению функциональности сети для лучшего развития экосистемы. Однако майнинговая компания nChain считала, что дополнительные функции противоречат видению Сатоши Накамото о превращении Bitcoin в одноранговую электронную платежную систему. Это расхождение во мнениях сообщества привело к хардфорку сети BCH, в результате чего возникла сеть BSV. Сеть BSV стремится реализовать видение, описанное Сатоши Накамото в Белой книге.









Механизм халвинга — это набор правил выполнения кода, разработанный Сатоши Накамото для снижения скорости выпуска Биткойнов.





Сеть BSV возникла в результате двух хардфорков сети Bitcoin, тем самым продолжая поддерживать механизм консенсуса Доказательства выполнения работы (Proof of Work). Кроме того, каждые четыре года вознаграждение за майнинг сокращается вдвое.





BSV появился в 2018 году, а первый халвинг произошел в 2020 году. В этом году приближается новый раунд халвинга. На момент написания статьи до халвинга BSV осталось меньше месяца.









В апреле 2020 года произошел халвинг, в результате чего вознаграждение за блок в сети снизилось до 6,25 BSV. Хотя событие халвинга считается положительным индикатором для рынка, перед предыдущим халвингом цена BSV упала с максимума более 450 долларов до минимума в 80 долларов.









В апреле 2024 года халвинг уменьшит вознаграждение за блок в сети до 3,125 BSV. Судя по срокам халвинга, на этот раз халвинг BSV по-прежнему будет предшествовать халвингу BTC. В настоящее время общая тенденция рынка восходящая, и считается, что этот раунд халвинга также поднимет BSV на новый пик.













Первоначально размер блока сети BSV составлял 128 МБ, а последующие обновления удалили ограничение на размер блока, что позволило майнерам регулировать размер блоков, которые они хотели майнить. Благодаря теоретически неограниченному размеру блоков сеть BSV может обрабатывать больше транзакций в одном блоке, характеризующемся высокой скоростью транзакций и низкими затратами. Больше транзакций в одном блоке означает, что можно получить больше комиссий за транзакции, что компенсирует постоянно уменьшающееся вознаграждение за майнинг блоков.





Увеличение размера блока повышает эффективность, но также увеличивает риски централизации для сети. Решение масштабируемости, заключающееся в увеличении блоков, приводит к более высоким требованиям к аппаратному обеспечению сетевых узлов, в результате чего узлы эксплуатируются лишь несколькими операторами. Это одна из причин, по которой сеть BSV неоднократно подвергалась атакам.





Кроме того, по сравнению с BTC и BCH, BSV не пользуется большой популярностью на рынке, что приводит к плохой ликвидности. В конечном итоге это приводит к снижению цен на монеты, что в сочетании с более низкой прибыльностью отпугивает майнеров от майнинга.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.