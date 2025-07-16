Как внести депозит DOGS на ваш аккаунт MEXC





DOGS – один из самых горячих проектов в сети TON на данный момент. MEXC открыла депозит для токенов DOGS. С помощью этого руководства вы можете узнать, как вносить депозит токенов DOGS на свой счет в MEXC.









1) Откройте приложение MEXC и войдите в систему. Нажмите кнопку [Кошелек] в правом нижнем углу.





2) Нажмите кнопку [Депозит].





3) Введите «DOGS» в поле поиска и нажмите [DOGS], чтобы перейти на страницу депозита.





4) Внимательно прочитав подсказку, нажмите [Отображение адреса и мемо].





5) Скопируйте «Адрес депозита» и «Индификатор [Мемо/Тег]» токена DOGS на платформу, с которой вы осуществляете вывод средств. Сеть депозита должна быть «TONCOIN».





Важно отметить, что при внесении депозита токенами DOGS необходимо заполнить как адрес, так и MEMO. В противном случае депозит не будет зачислен на ваш аккаунт.













Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Затем перейдите в правый верхний угол и выберите [Депозит] в разделе [Кошелек].









На странице депозита выберите криптовалюту DOGS, а сеть – TONCOIN.









Внимательно прочитав подсказку, нажмите [Отображение адреса и мемо].









Скопируйте «Адрес депозита» и «Индификатор [Мемо/Тег]» токена DOGS на платформу, с которой вы осуществляете вывод средств. Сеть депозита должна быть «TONCOIN».





Если вы торгуете токенами DOGS на споте на MEXC, вы можете воспользоваться сверхнизкими торговыми комиссиями, что поможет вам сэкономить на торговой комиссии и потенциально получить большую прибыль. Кроме того, платформа запустила несколько акций, связанных с DOGS, с щедрыми вознаграждениями. Обязательно следите за последними обновлениями на официальных каналах и принимайте активное участие!





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.