Что такое рынок предсказаний?









Рынок предсказаний позволяет участникам делать ставки на вероятность будущих событий. Эти события могут варьироваться от движения цены криптовалюты до обновления определенных протоколов и прочего.





Рынки предсказаний часто считаются эффективным способом обобщения информации, поскольку поведение участников при совершении ставок отражает их мнение о вероятности наступления определенных событий. На криптовалютном рынке рынки предсказаний могут помочь инвесторам и трейдерам лучше понять ожидания участников рынка относительно будущих событий, тем самым направляя их инвестиционные решения.









Протоколы предсказаний – это основанные на блокчейне протоколы, которые используют смарт-контракты для управления созданием, торговлей и урегулированием событий, обеспечивая прозрачность и автоматизацию всех транзакций. Такая децентрализованная структура делает рынки предсказаний более справедливыми и прозрачными, а также предоставляет эффективное средство для сбора информации и прогнозирования исходов рыночных событий.





Протоколы прогнозирования обычно включают четыре этапа:





Создание события: Любой желающий может создать событие на платформе рынка предсказаний. Это событие может быть предсказанием чего угодно, например, достигнет ли цена BTC 100 000 $ во время этого бычьего цикла, или реальным событием, например, результатами выборов в США. Создателю необходимо указать описание события, условия, при которых оно произойдет, и возможные исходы.





Торговля на рынке: После того как событие создано, участники могут делать ставки на различные исходы на рынке.





Регулирование события: После того как событие произошло, платформе необходим механизм для определения результата события.





Расчет результатов: По итогам события участники, сделавшие успешные ставки, получат определенную часть вознаграждения, а те, кто поставил ошибочно, потеряют свои ставки.













Прозрачность и справедливость: Децентрализованные рынки предсказаний используют технологию блокчейн, благодаря чему все транзакции и процессы разрешения событий прозрачны и могут быть просмотрены и проверены любым человеком. Это обеспечивает большую справедливость и прозрачность.





Отсутствие доверия: Смарт-контракты автоматически выполняют транзакции и разрешают события, не полагаясь на посредников для управления рынком, что снижает «затраты» на доверие.





Глобализация и отсутствие границ: Любой человек может принять участие в торгах в любое время и из любого места, что обеспечивает более широкое участие и ликвидность.





Совокупность информации: Рынки предсказаний объединяют ожидания участников относительно результатов событий, предлагая полезные информационные сигналы, которые помогают лучше предсказать результаты событий.









Транзакционные издержки: Децентрализованные рынки предсказаний, основанные на технологии блокчейн, могут столкнуться с высокими транзакционными издержками и низкой скоростью транзакций, особенно при перегрузке сети.





Легкость использования: Начинающие пользователи могут столкнуться с проблемой обучения при использовании децентрализованных рынков предсказаний.





Надежность источников данных: Результаты рынков предсказаний часто зависят от внешних источников данных, которые должны быть надежными и точными во избежании споров.





Проблемы с ликвидностью рынка: Новые или менее популярные рынки могут столкнуться с проблемами ликвидности, что повлияет на опыт торговли и потенциальную прибыль пользователей.









Согласно последним данным CoinGecko, в десятку лучших проектов рынка предсказаний по рыночной капитализации входят Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist и PlotX.









Из-за таких проблем, как низкая ликвидность рынка и нерациональное поведение участников в реальных приложениях, многие проекты решили прекратить свою деятельность или изменить направление. В этом разделе представлены некоторые из наиболее известных проектов на разных блокчейнах.













Polymarket – это основанная на блокчейне децентрализованная платформа рынка прогнозов, которая позволяет пользователям делать ставки на будущие исходы различных событий с использованием криптовалют, включая такие популярные в настоящее время темы, как выборы в США и результаты Олимпийских игр. Смарт-контракты Polymarket работают в сети Polygon, что значительно снижает комиссию за транзакции и повышает скорость их обработки.





Известный своей высокой прозрачностью и удобством взаимодействия, Polymarket привлек большое количество пользователей и подписчиков. Недавно, благодаря продвижению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Polymarket стал одной из крупнейших криптовалютных платформ для предсказаний.













Augur – один из самых ранних проектов, исследующих децентрализованные рынки предсказаний с открытым исходным кодом, построенный на блокчейне Ethereum. Помимо того, что Augur позволяет пользователям делать ставки на исход событий, он также дает возможность создавать собственные рынки. Нативный токен платформы, REP, используется для стимулирования, создания рынка и разрешения споров.





Концепция Augur заключается в том, чтобы дать пользователям возможность прогнозировать и торговать различными исходами событий с помощью смарт-контрактов и децентрализованных механизмов. Чтобы решить проблемы масштабируемости Ethereum, Augur запустил версию Turbo, которая использует сеть Polygon для повышения эффективности транзакций и масштабируемости, тем самым улучшая пользовательский опыт.





В настоящее время официальный веб-сайт Augur и связанные с ним социальные сети больше не обновляются, а сам проект закрыт.













Изначально Gnosis задумывалась как платформа для предсказаний, подобная Augur, но после того, как не смогла достичь своих первоначальных целей, изменила направление развития. Команда Gnosis разработала ряд продуктов, включая Gnosis Safe (мультиподпись и программируемые аккаунты), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (для рынков предсказаний), Gnosis Auction и Zodiac (стандарты и инструменты для составных DAO).













Hedgehog – это децентрализованный рынок прогнозов, построенный в сети Solana. Изюминкой платформы является то, что все прогнозы являются безрисковыми, то есть вы не потеряете свою основную сумму.





Прежде чем принять участие в прогнозах, пользователям необходимо сделать ставку в USDC, чтобы получить определенное количество игровых токенов, используемых для прогнозов. Игровые токены не могут быть переданы и могут быть использованы только для участия в прогнозах. Если прогноз окажется успешным, пользователи получат вознаграждение в виде игровых токенов. Обратите внимание, что все рыночные вознаграждения получаются и выплачиваются в игровых токенах.





Рынки предсказаний не только предоставляют пользователям потенциальный заработок и развлечения, но и служат важным источником информации, помогающим принимать взвешенные решения. Такая двойственная природа придает рынкам предсказаний уникальное место и значимость в криптовалютной индустрии.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.