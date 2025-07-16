Что такое ключ доступа?





Ключ доступа – это новая технология идентификации личности, которая позволяет пользователям получать доступ к учетным записям на веб-сайтах или в приложениях без ручного ввода паролей. С помощью ключей пользователи могут входить в свои аккаунты, используя такие методы, как распознавание отпечатков пальцев, сканирование лица или настройки блокировки экрана устройства (например, PIN-коды). Ключи доступа предлагают надежные и эффективные механизмы защиты, защищающие от таких угроз, как фишинговые атаки.









1.1 Вход в систему без пароля: Пользователи могут получить прямой доступ к своим учетным записям, используя такие методы, как распознавание отпечатков пальцев, сканирование лица и другие, что упрощает процесс входа и позволяет избежать таких проблем, как многократный ввод или неправильные пароли.





1.2 Повышенная безопасность: Ключи доступа, основанные на стандартах FIDO Alliance и W3C, используют зашифрованные пары ключей вместо паролей, что значительно повышает безопасность. Ключи тесно связаны с соответствующими приложениями или веб-сайтами, что исключает возможность случайного использования ключей для входа в мошеннические приложения или веб-сайты.





1.3 Совместная работа с паролями: Вход с помощью ключа позволяет использовать для аутентификации биометрические технологии, такие как автозаполнение, распознавание лиц или отпечатков пальцев, обеспечивая плавный переход от паролей к ключам. Такая конструкция позволяет пользователям одновременно использовать и пароли, и ключи.









В настоящее время функция ключа доступна только в приложении MEXC, поддерживаемом на iOS 16.0.0 или Android 9.0 и выше. Мы продемонстрируем процесс вывода на версии приложения для iOS.





Примечание: Из-за региональных ограничений или ограничений устройства, например, отсутствия поддержки сервисов Google, некоторые устройства могут не поддерживать функцию ключа доступа. Мы ценим ваше понимание.









1） Откройте приложение MEXC и войдите в систему, затем нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы приложения.





2） Нажмите на [Безопасность].





3） Нажмите на [Ключ доступа].





4） На странице Ключа доступа нажмите [Добавить ключ доступа].





5） Введите код проверки электронной почты или мобильного телефона, введите код Google Authenticator, затем нажмите [Подтвердить]. После завершения биометрической аутентификации ключ доступа будет успешно создан.













1） Откройте приложение MEXC и войдите в систему, затем нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу главной страницы приложения.





2） Нажмите на [Безопасность].





3） Нажмите на [Ключ доступа].





4） На странице Ключа доступа вы можете увидеть все ключи доступа, установленные на данный момент. Вы можете нажать кнопку [Добавить ключ доступа] ниже, чтобы продолжить добавление новых ключей доступа, максимальное ограничение - 10 ключей доступа.





Если у вас несколько ключей доступа, нажмите кнопку редактирования в виде карандаша, чтобы изменить имена ключей для более удобного управления.





Если вы больше не хотите использовать или хотите удалить ненужные ключи доступа, нажмите кнопку удаления в крайнем правом углу, чтобы удалить выбранный ключ доступа.













1) На странице Ключ доступа нажмите на значок ⚙️ в верхнем правом углу.

2) Выберите нужные сценарии использования и нажмите [Сохранить].

3) Пройдите двухфакторную аутентификацию, введя необходимый код, затем нажмите [Подтвердить] для завершения.

















Мы продолжим использовать версию приложения для iOS в качестве примера для демонстрации вывода средств.





1）Откройте приложение MEXC и войдите в свой аккаунт, затем нажмите на кнопку [Кошелек] в правом нижнем углу.

2） Выберите [Вывод] на странице кошелька.

3） Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести, например USDT, и введите "USDT" в поле поиска в верхней части страницы.

4） Нажмите на результат поиска токена USDT.

5） Выберите [Вывод средств ончейн] в качестве метода вывода средств.

6）Заполните поля "Адрес вывода" и "Сумма вывода", затем выберите сеть вывода.

7） Убедившись, что все правильно, нажмите [Подтвердить].

8） Перепроверьте информацию о выводе средств, затем нажмите [Подтвердить вывод].









Если вы ранее установили ключ доступа, то после нажатия кнопки [Подтвердить вывод] вам нужно будет пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль, чтобы завершить вывод средств.





Если вы еще не устанавливали ключ доступа, после нажатия кнопки [Подтвердить вывод] появится всплывающее окно "Добавить пароль для вывода".





9） Нажмите [Добавить ключ доступа].

10） Введите код проверки электронной почты или мобильного телефона, введите код Google Authenticator, затем нажмите [Подтвердить]. После завершения биометрической аутентификации ваш ключ доступа будет успешно создан.





После успешного создания ключа вам больше не потребуется вводить 2FA при выполнении операций вывода средств. Просто пройдите биометрическую аутентификацию или введите свой пароль, чтобы завершить вывод средств.













1）Введите электронную почту или номер телефона, привязанный к вашему аккаунту MEXC, затем нажмите [Далее].

2）Пройдите слайд-подтверждение.

3）Пройдите биометрическую аутентификацию для входа в приложение MEXC.









Использование ключа доступа для входа в систему и вывода средств не только упрощает процесс и повышает эффективность, но и повышает безопасность, эффективно предотвращая сетевые атаки и обеспечивая сохранность ваших активов. Поскольку ключ доступа хранится на вашем устройстве, пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство находится в безопасности, чтобы предотвратить потерю активов в случае потери устройства.



