Что собой представляет DAO?

DAO расшифровывается как Децентрализованная автономная организация, что означает организацию, способную выполнять проекты без участия администраторов. В этой статье мы расскажем о DAO для новичков.









Что значит для DAO быть "децентрализованной"? Организации, такие как компании и правительства, обычно имеют администраторов и следуют иерархической структуре. Обычно члены низшего звена действуют в соответствии с решениями вышестоящих органов власти. В таких организациях полномочия по принятию решений сосредоточены в руках руководителей, что можно назвать централизованной структурой.





В DAO, как правило, нет представителей или администраторов, а принятие решений осуществляется лицами, владеющими "токенами управления". Каждый, кто владеет этими токенами, может участвовать в голосовании по поводу принятия решений организацией.





Термин "децентрализованная" используется для обозначения того, что полномочия по принятию решений не ограничиваются конкретными руководителями. Хотя организации могут быть частично децентрализованы, как, например, корпорация, где акционеры могут голосовать на основе своих пакетов акций, влияние руководителей и сотрудников, участвующих в фактической работе компании, часто перевешивает решения акционеров. Следовательно, даже если принятие решений через акции децентрализовано в теории, на практике оно имеет тенденцию к большей централизации.





С другой стороны, в DAO нет президентов, должностных лиц или сотрудников, которые обычно встречаются в традиционных организациях. Поэтому считается, что DAO могут достичь такого уровня децентрализованного принятия решений, который был бы невозможен в обычных организациях.









Еще одной характеристикой DAO является их автономность. Автономия обычно означает способность действовать независимо, не подконтрольно другим. В DAO решения, принятые путем голосования, выполняются автоматически, без вмешательства кого-либо. Это достигается с помощью смарт-контрактов, записанных на блокчейне.





Умные контракты - это механизмы, которые выполняют контракты или транзакции при выполнении заранее определенных условий. Как только смарт-контракт заносится в блокчейн, он не может быть изменен никем, а содержание смарт-контракта доступно любому человеку. В результате DAO имеют прозрачность не только в принятии решений, но и в исполнении принятых решений.













В DAO держатели токенов могут непосредственно участвовать в голосовании, что позволяет принимать решения демократическим путем. Голоса за принятие решений записываются в блокчейн и могут быть проверены в любое время, что обеспечивает высокую прозрачность процесса принятия решений.









Одним из преимуществ организации, работающей без администраторов, является возможность сократить расходы, связанные с управлением. Кроме того, используя смарт-контракты, можно легко устранить ненужные расходы, связанные с транзакциями и проектами.









DAO могут привлекать средства, выпуская токены управления и продавая их инвесторам. Инвесторы могут продать токены, если их цена вырастет, получая прибыль. Они также могут продолжать удерживать токены и участвовать в принятии решений DAO.













Как упоминалось ранее, одним из преимуществ DAO является то, что все участники могут быть вовлечены в процесс принятия решений. Однако это означает, что решения не могут быть приняты без всеобщего голосования. Невозможность принимать решения "по принципу сверху вниз", как в централизованных организациях, может привести к тому, что принятие решений займет много времени. Этот недостаток становится особенно существенным, когда возникают серьезные вопросы или проблемы, требующие оперативного решения.









В DAO существует вероятность хакерских атак, направленных на уязвимости системы, что может привести к потере средств. Например, "The DAO", инвестиционный фонд, основанный на принципах DAO, был взломан в 2016 году.





The DAO позволял участникам голосовать по объектам инвестиций, используя характеристики DAO. Однако у The DAO была уязвимость: она позволяла несогласным инвесторам отделить свои средства от The DAO и создать новую DAO. Воспользовавшись этой системой, хакеры похитили около 3,6 млн ETH, что эквивалентно трети инвестиционного капитала. Этот инцидент стал печально известным, учитывая огромную сумму кражи.





После обсуждения в сообществе был выполнен жесткий форк для возврата блокчейна к состоянию до кражи. В результате блокчейн Ethereum разделился на Ethereum (ETH) и Ethereum Classic (ETC), которые сохранили первоначальную цепочку.





Такие уязвимости системы могут быть объектом атаки, кроме того, существует возможность влияния злоумышленников на результаты голосования путем обладания большинством токенов, что приведет к принятию решений, которые могут оказаться неблагоприятными для DAO в целом.









Правовой статус DAO остается неясным во многих странах. В отличие от компаний с четким юридическим статусом, законность DAO неоднозначна. Неясно, как решать споры или юридические вопросы в случае возникновения проблем. Также плохо определено отношение к интеллектуальной собственности, созданной DAO.





Однако в некоторых юрисдикциях наблюдается движение за юридическое признание DAO. Например, штат Вайоминг в США признает DAO как форму компании с ограниченной ответственностью (LLC). Аналогичные усилия предпринимаются в Теннесси и Республике Маршалловы острова.



