Что такое лимиты риска фьючерсов MEXC? Как они могут быть полезны для вашей торговли?





В торговле криптовалютами бессрочные фьючерсы пользуются популярностью у трейдеров благодаря высокому уровню кредитного плеча и гибкости. Однако с ростом волатильности рынка растут и риски, связанные с торговлей фьючерсами. Чтобы защитить интересы трейдеров и сохранить стабильность рынка, MEXC ввела механизм лимита риска по фьючерсам для устранения потенциальных рисков в экстремальных рыночных условиях.













Лимиты риска фьючерсов MEXC – это динамический механизм, разработанный специально для торговли бессрочными фьючерсами. Они служат для снижения потенциальных рисков в условиях аномальной волатильности рынка и экстремальных условий. Регулируя уровни кредитного плеча, лимиты позиций и ставки поддерживающей маржи, MEXC обеспечивает стабильность рынка и снижает вероятность системных рисков, вызванных резкими колебаниями цен.





Основные цели:

Поддержание стабильности рынка: Предотвращение крупномасштабных ликвидаций в условиях экстремальной рыночной ситуации.

Защита интересов трейдеров: Снижение рисков, связанных с высоким кредитным плечом, и помощь пользователям в защите своих позиций.

Оптимизация торговой среды: Обеспечение справедливости на рынке и предотвращение дисбалансов, вызванных односторонними действиями крупных трейдеров.





По сути, лимиты риска – это набор мер, установленных для снижения потенциальных торговых рисков и убытков. На рынках с высокой волатильностью трейдеры, удерживающие крупные позиции с высоким кредитом плеча, могут создавать значительные риски ликвидации. Если страховой фонд исчерпан, может сработать система автоматического снижения кредита плеча (ADL), подвергая других трейдеров дополнительному риску.





Для решения этой проблемы MEXC применяет механизм лимита риска ко всем торговым аккаунтам. Система использует многоуровневую модель маржи для управления рисками: максимальный размер позиции определяется выбранным уровнем кредитного плеча. Чем выше кредитный плечо, тем меньше максимально допустимый размер позиции. Пользователи могут регулировать кредитный плечо по своему усмотрению, а требование по начальной марже рассчитывается на основе выбранного кредитного плеча.





*BTN-Начните свой путь в торговле фьючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT













«Фьючерсы» в верхней панели навигации, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. Затем выберите «Лимит риска» и нажмите «Просмотреть все лимиты риска по фьючерсам», чтобы получить доступ к подробностям об уровнях лимитов риска. На официальном веб-сайте MEXC нажмитев верхней панели навигации, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. Затем выберитеи нажмите, чтобы получить доступ к подробностям об уровнях лимитов риска.









На странице информации о лимите риска фьючерсов выберите пару фьючерсов, которую хотите просмотреть. На странице отобразятся соответствующие подробности лимита риска. Например, на рисунке ниже показаны уровни лимита риска для бессрочных фьючерсов BTCUSDT









*BTN-Начните свой путь в торговле фьючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT









1) На главной странице приложения MEXC нажмите «Фьючерсы».

2) На странице торговли фьючерсами нажмите кнопку настроек [...] в правом верхнем углу.

3) Выберите «Информация о фьючерсах».

4) Перейдите на страницу «Лимит риска», затем выберите пару бессрочных фьючерсов, которую хотите просмотреть. На странице отобразятся соответствующие подробности о лимите риска. Например, на рисунке ниже показаны уровни лимита риска для бессрочных фьючерсов BTCUSDT.

















Кредитное плечо напрямую определяет максимальный объем позиции, который может удерживать пользователь. Чем выше кредитное плечо, тем меньше максимальный объем позиции. Например, лимит риска для бессрочных фьючерсов ETHUSDT имеет шесть уровней с разными максимальными объемами позиций, соответствующими разным уровням кредитного плеча. Когда кредитное плечо установлено на 500x, объем позиции составляет примерно 671 829 USDT. Когда кредитное плечо корректируется до 20x, объем позиции увеличивается до 44 788 600 USDT.













Коэффициент поддержки маржи пользователя определяется объемом его позиции, а не кредитным плечом. Это означает, что на ставку поддержки маржи не влияют настройки кредитного плеча.





Как показано в таблице лимитов риска бессрочных фьючерсов ETHUSDT , чем больше объем позиции, тем выше требуемая ставка поддерживающей маржи. Например, если объем вашей позиции находится в диапазоне от 0 до 671 829 USDT, применимая ставка поддерживающей маржи составляет 0,1%. Если объем вашей позиции увеличивается до диапазона 17 915 440–44 788 600 USDT, применяемая ставка поддерживающей маржи повышается до 2%.





Важно отметить, что MEXC может корректировать максимальное кредитное плечо для различных торговых пар, а также максимальный объем позиции, разрешенный при определенных уровнях кредитного плеча, в зависимости от рыночных условий. Пожалуйста, следите за последними объявлениями MEXC





Ставка поддерживающей маржи напрямую влияет на цену ликвидации. Если баланс маржи для позиции опускается ниже требуемой поддерживающей маржи, позиция будет сокращена или ликвидирована. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуется внимательно следить за балансом своей маржи, чтобы избежать ликвидации.





В периоды аномальной волатильности цен или экстремальных рыночных условий система может применять дополнительные меры для поддержания стабильности рынка. Они могут включать, помимо прочего, корректировку максимального кредитного плеча, ограничения объема позиций и ставок поддерживающей маржи на разных уровнях.





*BTN-Начните свой путь в торговле фьючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT









Для решения проблемы крайней волатильности рынка механизм лимита риска MEXC действует посредством трех основных мер:









В случае аномальной волатильности рынка MEXC может динамически корректировать максимальный доступный уровень кредитного плеча. Например:

На стабильных рынках трейдеры могут использовать кредитное плечо до 125x на бессрочных фьючерсах.

В периоды сильной волатильности система может снизить максимальное кредитное плечо до 50x или ниже, чтобы уменьшить риск ликвидации.

Этот механизм снижает вероятность ликвидации при высоком уровне кредитного плеча и помогает трейдерам более эффективно управлять потенциальными убытками в условиях волатильности, тем самым повышая общую безопасность капитала и улучшая управление рисками.









MEXC применяет многоуровневые лимиты позиций в зависимости от объема позиций, чтобы предотвратить непропорциональное влияние крупных позиций на рынок. Например:

При более высоком кредитом плече лимиты позиций ниже.

При более низком уровне кредитного плеча лимиты позиций выше.

Эта структура не позволяет одному пользователю удерживать чрезмерно большую позицию, которая может нарушить рыночный баланс, а также контролирует системные риски ликвидности, обеспечивая стабильность и справедливость в торговой среде.









Ставка поддерживающей маржи – это минимальный коэффициент маржи, необходимый для поддержания открытой позиции. MEXC может корректировать эти ставки в экстремальных рыночных условиях:

Стабильные рынки: Ставки поддерживающей маржи ниже, что позволяет пользователям сохранять больше доступных средств.

Волатильные рынки: Ставки поддерживающей маржи повышены, что гарантирует пользователям поддержание достаточной маржи для обеспечения своих позиций.

Эта корректировка повышает порог ликвидации, снижая вероятность ликвидаций, а также обеспечивает достаточный уровень маржи во всей системе для смягчения кризисов ликвидности и сохранения стабильности рынка.









Механизм лимита риска MEXC является не только ключевым инструментом для поддержания стабильности рынка, но и предоставляет значительные преимущества для индивидуальных трейдеров. Его практические преимущества включают:





Снижение риска ликвидации: Хотя высокое кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает убытки. Лимиты риска динамически корректируют требования к кредитному плечу и марже, эффективно снижая вероятность ликвидации во время резких колебаний рынка.

Оптимизированное управление капиталом: Механизм помогает трейдерам более разумно управлять позициями и маржой, поощряя гибкие стратегии вместо опрометчивых операций. Например, когда кредитное плечо ограничено, трейдеры должны выделять больше маржи, что заставляет их более тщательно планировать распределение капитала перед входом в сделки.

Повышенное чувство безопасности: Волатильность рынка часто вызывает панику среди трейдеров. Лимит риска добавляет дополнительный уровень защиты, снижая вероятность панических ликвидаций, вызванных резкими движениями цен.

Повышение справедливости рынка: Лимиты риска применяются в равной степени как к крупным, так и к мелким трейдерам, что не позволяет ни одному участнику оказывать чрезмерное влияние на цены и обеспечивает более здоровое развитие рынка.









Полностью понимая механизм лимита риска MEXC, трейдеры могут применять следующие стратегии для повышения эффективности своих торговых операций:

Используйте соответствующее кредитное плечо: В условиях высокой волатильности рынка рекомендуется выбирать более низкое кредитное плечо, чтобы снизить риск. Даже если доступно более высокое кредитное плечо, всегда выбирайте уровень, соответствующий вашей личной толерантности к риску.

Контролируйте размер позиции: Избегайте открытия слишком больших позиций, особенно в периоды высокой волатильности. Устанавливайте разумные размеры позиций на основе лимитов риска, чтобы обеспечить наличие достаточной маржи для потенциальных пополнений.

Установите уровни стоп-лосса и тейк-профита: Перед открытием позиции определите четкие уровни стоп-лосса, чтобы минимизировать неконтролируемые убытки. В то же время установите реалистичные цели тейк-профита, чтобы зафиксировать прибыль при их достижении.

Будьте в курсе рыночных объявлений: MEXC регулярно обновляет корректировки лимитов риска через официальные объявления. Трейдеры должны внимательно следить за этими изменениями и соответствующим образом корректировать свои стратегии.





*BTN-Начните свой путь в торговле фьючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/futures/BTC_USDT









Механизм лимита риска MEXC является ключевой защитой рынка, которая защищает средства трейдеров во время крайней волатильности, сохраняя при этом общую стабильность рынка. Динамически регулируя кредитное плечо, лимиты позиций и ставку поддерживающей маржи, MEXC обеспечивает трейдерам более безопасный опыт в условиях высокого риска.





Для трейдеров понимание и применение этого механизма не только снижает торговые риски, но и оптимизирует управление капиталом и повышает долгосрочную прибыльность. Перед тем как приступить к торговле бессрочными фьючерсами, трейдерам рекомендуется внимательно изучить соответствующие правила и разработать торговый план, соответствующий их индивидуальной толерантности к риску.







