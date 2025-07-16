При покупке токенов люди обычно выбирают токены знакомых им проектов или токены, рекомендованные друзьями. Однако даже в случае рекомендованных токенов важно иметь некоторое базовое представление о тоПри покупке токенов люди обычно выбирают токены знакомых им проектов или токены, рекомендованные друзьями. Однако даже в случае рекомендованных токенов важно иметь некоторое базовое представление о то
Понимание базовой информации о токенах на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
MX Token
MX$2.4915-5.71%

При покупке токенов люди обычно выбирают токены знакомых им проектов или токены, рекомендованные друзьями. Однако даже в случае рекомендованных токенов важно иметь некоторое базовое представление о токене после его приобретения.

На платформе MEXC токены, выставленные на торги, обычно сопровождаются соответствующими информационными введениями, что делает их изучение более удобным. В качестве примера рассмотрим Токен MX.

Веб-сайт


Войдите на официальный сайт MEXC и откройте торговый интерфейс. Выберите пункт [Информация], расположенный над графиком K-линии. Там вы найдете информацию о Токене MX, включая описание, название, цену выпуска, время выпуска, максимальный объем предложения и связанные ссылки. Как показано на скриншоте ниже, с помощью этой сводки можно быстро получить основную информацию о Токене MX.


Приложение


В приложении под графиком K-линии выберите [Информация], и вы получите доступ к основной информации о соответствующей криптовалюте, включая время выпуска, максимальное предложение, оборотное предложение, цену выпуска, описание и официальные ссылки. Эта информация соответствует веб-версии.


Выберите [Торговые данные], и вы также сможете получить доступ к анализу графиков текущих криптовалютных торговых данных, включая "Анализ движения средств", "Чистый приток больших ордеров в 5Д" и "Чистый приток средств в 24Ч".

На графике "Анализ движения средств" ордера, исполненные покупателем на стороне маркет-тейкера, считаются ордерами на покупку, а ордера, исполненные покупателем на стороне маркет-мейкера, считаются ордерами на продажу. Пороговые значения для больших, средних и малых ордеров определяются на основе среднего объема сделок за определенный период по торговой паре. Для наблюдения за изменениями в движении средств можно выбирать различные временные рамки.

Эти три графика - "Анализ движения средств", "Чистый приток больших ордеров за последние 5Д" и "Чистый приток средств за 24Ч" - отображают, прежде всего, изменения в движении средств за различные периоды времени. На основе этих графиков можно делать собственные выводы о тенденциях на рынке. Кроме того, все графики поддерживают функцию совместного доступа.


MEXC предоставляет наиболее фундаментальную информацию о токенах и индикаторах данных для перечисленных токенов, помогая вам быстро понять основную информацию о токене, которым вы хотите торговать.

Если вы хотите получить более полное описание токена, вы можете получить информацию о нем на официальном сайте проекта или на сторонних профильных сайтах. Это может помочь вам в принятии окончательного решения о покупке.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


