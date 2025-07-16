ICO расшифровывается как Initial Coin Offering. Это один из способов, с помощью которого разработчики криптовалют собирают средства и распределяют новые токены среди инвесторов. Эта статья представляеICO расшифровывается как Initial Coin Offering. Это один из способов, с помощью которого разработчики криптовалют собирают средства и распределяют новые токены среди инвесторов. Эта статья представляе
Основы ICO

16 июля 2025 г.
#Базовые концепции
ICO расшифровывается как Initial Coin Offering. Это один из способов, с помощью которого разработчики криптовалют собирают средства и распределяют новые токены среди инвесторов. Эта статья представляет собой руководство для начинающих по ICO.

1.Что такое ICO?

Криптокомпании и частные лица используют первичные предложения монет (ICO) для сбора средств, выпуска новых токенов и обмена криптоактивами с инвесторами. Эти инвесторы могут получать различные преимущества от разработчика при получении своих вновь выпущенных токенов. Если приобретенные токены присутствуют на бирже криптовалют, повышенная ликвидность может привести к росту стоимости, что делает ICO особенно привлекательными для инвесторов.

2.Остерегайтесь мошенничества

Хотя инвестиционный порог для участия в ICO низкий, каждому инвестору важно собрать как можно больше информации и обдуманно принимать инвестиционные решения. В дополнение к информации, предоставленной эмитентом токена, инвесторы должны провести собственное исследование на различных платформах (Twitter, Telegram и т. д.), чтобы оценить надежность ICO.

3.Как принять участие в ICO

Точный способ участия в ICO зависит от проекта, но в целом выглядит следующим образом:

①Проверьте информацию о токене (whitepaper и т. д.), опубликованную эмитентом в интернете, и после сбора информации из независимых источников решите, является ли ICO действительным и стоит ли инвестировать в него.

②Обеспечить необходимое количество криптовалюты для участия в ICO.

③Перевести криптовалюту эмитенту согласно его инструкции.

④Получить токены, эквивалентные сумме, переданной для ICO.

⑤После этого, если полученный вами токен торгуется на бирже криптовалют, вы также сможете покупать и продавать этот токен на бирже.

4.Разница между ICO и IPO

IPO часто сравнивают с ICO. IPO означает Initial Public Offering, что является первой публичной продажей акций компании через биржу ценных бумаг для сбора средств. В ICO эмитент токенов привлекает средства, продавая токены. В отличие от компаний, продажа акций в рамках IPO.

Хотя на первый взгляд они могут показаться похожими, существуют существенные различия в правах инвесторов, участвующих в ICO и IPO. В IPO инвесторы, которые приобретают акции, получают право голоса, что позволяет им участвовать в процессе принятия решений компании на основе количества акций, которыми они владеют. В ICO инвесторы, как правило, не имеют возможности участвовать в принятии решений конкретной компании с помощью токенов, которые они приобретают. Обычно инвесторы могут использовать эти токены для доступа к услугам или продуктам, предоставляемым эмитентом токенов.

Кроме того, процедуры проведения IPO определяются регулирующими органами и фондовыми биржами. С другой стороны, ICO в меньшей степени подвергаются регуляции и вместо этого регулируются политиками разных стран. В результате затраты, связанные с iPos, часто значительно выше, чем у ICO.

5.IDO и IEO

Сегодня методы сбора средств на основе токенов не ограничиваются ICO, существуют также IEO и IDO.
IEO, расшифровывающееся как Initial Exchange Offering, относится к выпуску токенов через определенные биржи криптовалют, обычно подлежащие биржевой проверке. Пользователи могут приобретать новые токены на биржах, которые они уже используют.

Другой метод называется IDO, в котором вместо централизованных бирж (CEX) используются децентрализованные биржи (DEX). IDO расшифровывается как Initial DEX Offering, когда токены, продаваемые в рамках IDO, с самого начала котируются на децентрализованной бирже (DEX), что позволяет инвесторам немедленно купить и продать их.

