Шесть способов лучше обезопасить свою учетную запись





В этой статье будет рассказано о ряде простых мер защиты аккаунта, а также о некоторых полезных привычках, которые вам следует практиковать.









Вам необходимо установить разные высоконадежные пароли для всех ваших учетных записей в Интернете, особенно для учетных записей, в которых вы храните свои активы, таких как торговые счета криптовалюты. Настоятельно рекомендуется, чтобы длина пароля превышала восемь символов и включала прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы.





Установка надежного пароля – хорошее начало, но это не означает, что в будущем ваша учетная запись не будет подвергаться риску. Злоумышленники пытаются украсть пароли различными способами, поэтому для защиты аккаунта следует регулярно менять пароль.





Пожалуйста, обратите внимание, что после смены пароля учетной записи MEXC вы не сможете вывести средства в течение следующих 24 часов. Это позволяет предотвратить кражу средств потенциальными злоумышленниками путем изменения пароля.









После создания учетной записи важно сначала активировать двухфакторную аутентификацию (2FA). Мы рекомендуем использовать Google Authenticator . Настоятельно рекомендуем сохранить ключ сброса на случай, если вам понадобится использовать код 2FA на новом телефоне. Обратите внимание, что при использовании Google Authenticator следует отключить функцию облачной синхронизации. Эта функция может привести к утечке личных ключей доступа 2FA, что увеличивает риск взлома вашего аккаунта.





Помимо Google Authenticator, существуют и другие методы аутентификации 2FA, включая проверку по электронной почте или с помощью мобильных устройств. Пользователям, входящим в систему с помощью учетной записи электронной почты, рекомендуется надежно защищать пароль электронной почты и усилить меры безопасности самой электронной почты, чтобы предотвратить ее взлом, который впоследствии может повлиять на безопасность вашей учетной записи.









Вы можете проверить историю устройств входа в свою учетную запись в недавней истории входа. Если вы обнаружите какие-либо незнакомые или неиспользуемые устройства, пожалуйста, удалите их. Вы также можете проверить IP-адрес и время входа в учетную запись. Если вы обнаружите какие-либо подозрительные входы в систему, пожалуйста, немедленно заблокируйте свою учетную запись.









В вашей учетной записи есть функция безопасности под названием [Белый список вывода средств]. Он позволяет внести в белый список адреса кошельков для вывода средств. После включения функции белого списка вы можете выводить средства только на адреса из белого списка.









Фишинг – это тип сетевой атаки, при которой преступники пытаются выдать себя за отдельных лиц или компании, чтобы получить личную информацию. В настоящее время это самый распространенный метод атаки, поэтому вы всегда должны быть начеку.





Мы рекомендуем сохранить официальный сайт MEXC в закладки браузера, чтобы не вводить адрес вручную каждый раз при входе в систему. Если вы еще не добавили официальный сайт MEXC в закладки, вы можете добавить следующую ссылку: https://www.mexc.com/ru-RU. Эта простая мера может помешать вам нажимать на многие поддельные веб-сайты MEXC и помешать им обманом заставить вас ввести информацию о вашей учетной записи.





Также рекомендуется использовать функцию защиты от фишинга, где вы можете установить уникальный код, который система будет автоматически вставлять в электронные письма, отправляемые MEXC. После включения антифишингового кода вы можете определить, является ли полученное вами уведомление по электронной почте подлинным.









MEXC-API – это способ помочь профессиональным трейдерам максимально эффективно использовать торговый движок MEXC.





Однако при использовании API-ключей необходимо обмениваться данными с внешними приложениями, что также несет в себе определенные риски. Поэтому при использовании MEXC-API рекомендуется учитывать ограничения доступа на основе IP-адресов. Только IP-адреса из белого списка имеют разрешение на доступ. Кроме того, ключи API следует регулярно обновлять, чтобы избежать утечки.







