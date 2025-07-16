OpenServ: Децентрализованный хаб, ускоряющий сотрудничество между ИИ-агентами









OpenServ – это инфраструктурная платформа для экономики ИИ-агентов, направленная на создание децентрализованной системы, поддерживающей сотрудничество между несколькими агентами и интеграцию различных фреймворков. Платформа позволяет агентам взаимодействовать, рассуждать и выполнять задачи, подобно людям.





OpenServ объединяет стимулы и управление с помощью своего нативного токена SERV: пользователи должны тратить SERV, чтобы получить доступ к сервисам платформы, а создатели высококачественных агентов получают вознаграждение в виде токена. Токен также лежит в основе управления платформой и разблокировки функций.





OpenServ представляет такие передовые разработки, как Shadow Agents (Теневые агенты) и «Многоуровневый когнитивный фреймворк», предоставляя системам ИИ человекоподобные возможности для самоподдержки и самооптимизации, а также продвигая ИИ к большей интеллектуальности и автономности.





Долгосрочное видение OpenServ – раскрыть синергетический потенциал людей и ИИ, создав рабочую экономику, состоящую как из ИИ-агентов, так и из людей, реализуя идеал, когда ИИ служит человечеству, а не заменяет его.





В эпоху стремительного развития ИИ OpenServ решает важнейший вопрос: ИИ должен стать не только умнее, но и более «социализированным». Он должен научиться не только выполнять задания, но и сотрудничать, рассуждать и давать обратную связь. Это и есть «агентская экономика».









OpenServ – это децентрализованная платформа, созданная для «агентской экономики», призванная предоставить агентам искусственного интеллекта единый механизм регистрации, обнаружения, сотрудничества, вызова и вознаграждения. Одним словом, она служит операционной системой для будущих мультиагентных систем в мире Web3.





В условиях, когда большинство приложений ИИ сегодня являются «монолитными», OpenServ нацелен на создание сети из множества агентов ИИ, которые могут автономно принимать решения, выполнять задачи от имени пользователей и даже работать вместе для решения сложных междоменных задач. Для реализации этого видения OpenServ вводит несколько основных концепций:









Теневые агенты – это усовершенствованный механизм агентов, который может «проецировать» соответствующие экземпляры агентов на различные платформы и модели, сохраняя согласованность и синхронизируя состояние. Например, ИИ-помощник врача может сохранять идентичность и возможности в мобильном приложении, расширении для браузера и в сети OpenServ, что позволяет создавать действительно кроссплатформенные интеллектуальные сервисы.









Дизайн агента OpenServ основан на когнитивных моделях человека и использует многоуровневую архитектуру: Слой восприятия (получение информации), слой действий (выполнение задач), слой размышлений (самооценка) и слой управления (корректировка стратегии). Такая структура наделяет агентов высокой адаптивностью, автономностью и способностью к сотрудничеству.









Чтобы обеспечить беспрепятственное взаимодействие между различными агентами, OpenServ представляет стандарт Agent Interface Protocol (AIP). AIP определяет входы, выходы, методы вызова, метаданные, систему репутации и многое другое, позволяя агентам обнаруживать и вызывать друг друга так же, как это делают сервисы в Интернете.









Нативный токен OpenServ – SERV , его общее фиксированное предложение составляет 1 миллиард токенов. SERV не только служит основным топливом для работы платформы, но и играет важнейшую роль в управлении, стимулировании и совместной передаче стоимости. Экономический дизайн OpenServ ставит во главу угла практичность, обеспечивая прозрачное и справедливое распределение токенов, надежную рыночную ликвидность и эффективные стимулы для экосистемы.









Категория Процент Подробности разблокировки токенов и график выпуска Предпосевной раунд 1% Полностью разблокирован, без блокировки; оценка 5 млн $ Посевной раунд 15% Полностью разблокирован, без блокировки; оценка 7,5 млн $ Публичная продажа 25% Проведен на Fjord Foundry в течение 24 часов; полностью разблокирован; стоимость 1,25 млн $ Вливание ликвидности Uniswap 25% Полностью разблокирован, без блокировки; принадлежит команде

Экосистема и казначейство 24% Управляемый 2-4 людьми мультисигмальный кошелек; без графика блокировки

Команда 10% 18 месяцев линейного наделения правами, начиная с 6 августа 2025 года; в настоящее время полностью заблокирован









Комиссия за доступ к платформе и вызов агентов: Все операции с OpenServ, вызов агентских служб, загрузка шаблонов задач, развертывание настроенных агентов и т. д., требуют оплаты в токенах SERV.

Стимулы экосистемы: Высокопроизводительные или получившие широкое распространение ИИ-агенты получают вознаграждения SERV, чтобы стимулировать качество и поддерживать активное сообщество разработчиков.

Участие в управлении: Держатели SERV имеют право участвовать в управлении платформой, голосовать по параметрам протокола, грантам экосистемы и другим важным предложениям.

Разблокировка расширенных возможностей: Премиальные SDK, расширенные полномочия на рынке агентов и другие дополнительные инструменты можно разблокировать, совершив стейкинг SERV.

Механизм поддержки стоимости: Часть дохода платформы используется для выкупа и сжигания SERV, что способствует дефляции токенов и поддерживает долгосрочный рост стоимости.









Развитие OpenServ будет разделено на несколько этапов:





Выпуск SDK для разработчиков и инструментов CLI, поддерживающих интеграцию с основными фреймворками ИИ (например, LangChain, OpenAI, Replicate).

Запуск реестра OpenServ Registry для регистрации, обнаружения и вызова агентов.

Запуск программы раннего поощрения агентов.





Запуск маркетплейса агентов OpenServ.

Представление концепции «Теневых агентов» и первого кроссплатформенного прототипа.

Внедрение системы предварительной тарификации вызовов агентов.





Развертывание модуля управления; члены сообщества могут подавать предложения и голосовать с помощью SERV.

Выпуск системы репутации и модели оценки доверия к агентам.

Начало создания уровня координации сети ИИ для поддержки кластеров агентов.





Официальный запуск майнета OpenServ.

Расширение интеграции с дополнительными проектами Web3 и ИИ.

Создание экосистему кросс-прикладной агентской экономики на базе SERV.









Конечной целью OpenServ является не просто создание платформы для агентов, а создание децентрализованной «сетевой операционной системы ИИ». Подобно тому как Ethereum служит основой для смарт-контрактов, OpenServ станет протокольным слоем для ИИ-агентов, лежащим в основе будущей экономики труда, в которой люди и ИИ сосуществуют и сотрудничают.









SERV – один из самых популярных токенов на сегодняшний день, и MEXC воспользовалась своим преимуществом первой, чтобы включить токен в листинг своей платформы. Вы можете торговать SERV на MEXC, выполнив следующие действия:





1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт

2) В строке поиска введите SERV и выберите спотовую торговлю

3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.









Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+ , чтобы принять участие в событиях, связанных с депозитом и торговлей SERV. Просто выполните несколько простых заданий, чтобы получить шанс участвовать в розыгрыше 100 000 USDT.





OpenServ – это не просто технологическая платформа. Он воплощает новую парадигму создания ИИ и социального сотрудничества. В эру агентов люди больше не будут работать с инструментами в изоляции, а будут выступать в качестве сетевых нодов, сотрудничающих с ИИ-агентами.





Если прошлое десятилетие было эрой «интеллекта», то следующее десятилетие будет эрой «агентов». OpenServ обеспечивает ту самую основу, которая необходима для этой эры: открытую, децентрализованную и устойчиво развивающуюся инфраструктуру для экономики, основанной на ИИ-агентах.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.