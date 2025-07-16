Основные выводы: OpenServ – это инфраструктурная платформа для экономики ИИ-агентов, направленная на создание децентрализованной системы, поддерживающей сотрудничество между несколькими агентами и интОсновные выводы: OpenServ – это инфраструктурная платформа для экономики ИИ-агентов, направленная на создание децентрализованной системы, поддерживающей сотрудничество между несколькими агентами и инт
OpenServ: Децентрализованный хаб, ускоряющий сотрудничество между ИИ-агентами

16 июля 2025 г.
OpenServ
Основные выводы:


OpenServ – это инфраструктурная платформа для экономики ИИ-агентов, направленная на создание децентрализованной системы, поддерживающей сотрудничество между несколькими агентами и интеграцию различных фреймворков. Платформа позволяет агентам взаимодействовать, рассуждать и выполнять задачи, подобно людям.

OpenServ объединяет стимулы и управление с помощью своего нативного токена SERV: пользователи должны тратить SERV, чтобы получить доступ к сервисам платформы, а создатели высококачественных агентов получают вознаграждение в виде токена. Токен также лежит в основе управления платформой и разблокировки функций.

OpenServ представляет такие передовые разработки, как Shadow Agents (Теневые агенты) и «Многоуровневый когнитивный фреймворк», предоставляя системам ИИ человекоподобные возможности для самоподдержки и самооптимизации, а также продвигая ИИ к большей интеллектуальности и автономности.

Долгосрочное видение OpenServ – раскрыть синергетический потенциал людей и ИИ, создав рабочую экономику, состоящую как из ИИ-агентов, так и из людей, реализуя идеал, когда ИИ служит человечеству, а не заменяет его.

В эпоху стремительного развития ИИ OpenServ решает важнейший вопрос: ИИ должен стать не только умнее, но и более «социализированным». Он должен научиться не только выполнять задания, но и сотрудничать, рассуждать и давать обратную связь. Это и есть «агентская экономика».

1. Что такое OpenServ?


OpenServ – это децентрализованная платформа, созданная для «агентской экономики», призванная предоставить агентам искусственного интеллекта единый механизм регистрации, обнаружения, сотрудничества, вызова и вознаграждения. Одним словом, она служит операционной системой для будущих мультиагентных систем в мире Web3.

В условиях, когда большинство приложений ИИ сегодня являются «монолитными», OpenServ нацелен на создание сети из множества агентов ИИ, которые могут автономно принимать решения, выполнять задачи от имени пользователей и даже работать вместе для решения сложных междоменных задач. Для реализации этого видения OpenServ вводит несколько основных концепций:

1.1 Теневые агенты (Shadow Agents)


Теневые агенты – это усовершенствованный механизм агентов, который может «проецировать» соответствующие экземпляры агентов на различные платформы и модели, сохраняя согласованность и синхронизируя состояние. Например, ИИ-помощник врача может сохранять идентичность и возможности в мобильном приложении, расширении для браузера и в сети OpenServ, что позволяет создавать действительно кроссплатформенные интеллектуальные сервисы.

1.2 Иерархический когнитивный фреймворк


Дизайн агента OpenServ основан на когнитивных моделях человека и использует многоуровневую архитектуру: Слой восприятия (получение информации), слой действий (выполнение задач), слой размышлений (самооценка) и слой управления (корректировка стратегии). Такая структура наделяет агентов высокой адаптивностью, автономностью и способностью к сотрудничеству.

1.3 Протокол агентского интерфейса (Agent Interface Protocol, AIP)


Чтобы обеспечить беспрепятственное взаимодействие между различными агентами, OpenServ представляет стандарт Agent Interface Protocol (AIP). AIP определяет входы, выходы, методы вызова, метаданные, систему репутации и многое другое, позволяя агентам обнаруживать и вызывать друг друга так же, как это делают сервисы в Интернете.

2. Токеномика SERV


Нативный токен OpenServ – SERV, его общее фиксированное предложение составляет 1 миллиард токенов. SERV не только служит основным топливом для работы платформы, но и играет важнейшую роль в управлении, стимулировании и совместной передаче стоимости. Экономический дизайн OpenServ ставит во главу угла практичность, обеспечивая прозрачное и справедливое распределение токенов, надежную рыночную ликвидность и эффективные стимулы для экосистемы.

2.1 Аллокация и распределение токенов SERV


Категория
Процент
Подробности разблокировки токенов и график выпуска
Предпосевной раунд
1%
Полностью разблокирован, без блокировки; оценка 5 млн $
Посевной раунд
15%
Полностью разблокирован, без блокировки; оценка 7,5 млн $
Публичная продажа
25%
Проведен на Fjord Foundry в течение 24 часов; полностью разблокирован; стоимость 1,25 млн $
Вливание ликвидности Uniswap
25%
Полностью разблокирован, без блокировки; принадлежит команде

Экосистема и казначейство
24%
Управляемый 2-4 людьми мультисигмальный кошелек; без графика блокировки

Команда
10%
18 месяцев линейного наделения правами, начиная с 6 августа 2025 года; в настоящее время полностью заблокирован

2.2 Использование токенов SERV


  • Комиссия за доступ к платформе и вызов агентов: Все операции с OpenServ, вызов агентских служб, загрузка шаблонов задач, развертывание настроенных агентов и т. д., требуют оплаты в токенах SERV.
  • Стимулы экосистемы: Высокопроизводительные или получившие широкое распространение ИИ-агенты получают вознаграждения SERV, чтобы стимулировать качество и поддерживать активное сообщество разработчиков.
  • Участие в управлении: Держатели SERV имеют право участвовать в управлении платформой, голосовать по параметрам протокола, грантам экосистемы и другим важным предложениям.
  • Разблокировка расширенных возможностей: Премиальные SDK, расширенные полномочия на рынке агентов и другие дополнительные инструменты можно разблокировать, совершив стейкинг SERV.
  • Механизм поддержки стоимости: Часть дохода платформы используется для выкупа и сжигания SERV, что способствует дефляции токенов и поддерживает долгосрочный рост стоимости.

3. Дорожная карта OpenServ и видение будущего


Развитие OpenServ будет разделено на несколько этапов:

Первая фаза: Создание инфраструктуры и инструментарий для разработчиков

  • Выпуск SDK для разработчиков и инструментов CLI, поддерживающих интеграцию с основными фреймворками ИИ (например, LangChain, OpenAI, Replicate).
  • Запуск реестра OpenServ Registry для регистрации, обнаружения и вызова агентов.
  • Запуск программы раннего поощрения агентов.

Вторая фаза: Рынок агентов и прототипы систем

  • Запуск маркетплейса агентов OpenServ.
  • Представление концепции «Теневых агентов» и первого кроссплатформенного прототипа.
  • Внедрение системы предварительной тарификации вызовов агентов.

Третья фаза: Активизация децентрализованного управлени

  • Развертывание модуля управления; члены сообщества могут подавать предложения и голосовать с помощью SERV.
  • Выпуск системы репутации и модели оценки доверия к агентам.
  • Начало создания уровня координации сети ИИ для поддержки кластеров агентов.

Четвертая фаза: Запуск мейннета и расширение экосистемы

  • Официальный запуск майнета OpenServ.
  • Расширение интеграции с дополнительными проектами Web3 и ИИ.
  • Создание экосистему кросс-прикладной агентской экономики на базе SERV.

Видение OpenServ: Создание Интернета ИИ


Конечной целью OpenServ является не просто создание платформы для агентов, а создание децентрализованной «сетевой операционной системы ИИ». Подобно тому как Ethereum служит основой для смарт-контрактов, OpenServ станет протокольным слоем для ИИ-агентов, лежащим в основе будущей экономики труда, в которой люди и ИИ сосуществуют и сотрудничают.

4. Как купить SERV на MEXC?


SERV – один из самых популярных токенов на сегодняшний день, и MEXC воспользовалась своим преимуществом первой, чтобы включить токен в листинг своей платформы. Вы можете торговать SERV на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или посетите официальный веб-сайт.
2) В строке поиска введите SERV и выберите спотовую торговлю.
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену и завершите сделку.


Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в событиях, связанных с депозитом и торговлей SERV. Просто выполните несколько простых заданий, чтобы получить шанс участвовать в розыгрыше 100 000 USDT.

OpenServ – это не просто технологическая платформа. Он воплощает новую парадигму создания ИИ и социального сотрудничества. В эру агентов люди больше не будут работать с инструментами в изоляции, а будут выступать в качестве сетевых нодов, сотрудничающих с ИИ-агентами.

Если прошлое десятилетие было эрой «интеллекта», то следующее десятилетие будет эрой «агентов». OpenServ обеспечивает ту самую основу, которая необходима для этой эры: открытую, децентрализованную и устойчиво развивающуюся инфраструктуру для экономики, основанной на ИИ-агентах.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

