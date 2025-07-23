ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3





На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетизация качественной инфраструктуры данных. По мере роста потребности ИИ в больших, надежных и проверяемых данных, Codatta создает рынок без ограничений, который объединяет создателей данных и разработчиков ИИ и превращает необработанную информацию в ценные ресурсы с обеспечением активами.





Его нативный токен управления XNY лежит в основе этой инновационной экосистемы, облегчая транзакции, стимулируя участие и обеспечивая демократическое управление. При поддержке ведущих инвесторов индустрии и интеграции с такими известными блокчейнами, как Metis , Codatta находится на стыке ИИ, блокчейна и науки о данных, демонстрируя привлекательный инвестиционный потенциал.













Современная революция в области ИИ сталкивается с фундаментальным препятствием: получением высококачественных, проверенных данных. Традиционные централизованные рынки данных страдают от множества ограничений:





Отсутствие информации о происхождении данных: Сложно проверить происхождение и подлинность данных;

Ограниченные каналы монетизации: Создатели данных испытывают трудности с поддержанием стоимости данных;

Недостаточный контроль качества: Отсутствует надежный механизм обеспечения точности данных;

Риски конфиденциальности и безопасности: Централизованное хранение данных создает единые точки отказа и вызывает опасения по поводу конфиденциальности;

Проблемы с масштабируемостью: Традиционные системы не могут эффективно обрабатывать огромные объемы данных, требуемые для ИИ.





Codatta преодолевает эти проблемы с помощью революционного подхода, сочетающего технологию блокчейна с механизмами проверки на основе ИИ, чтобы создать то, что предприятия называют «первым в мире научно достоверным децентрализованным протоколом данных».









Как универсальная платформа для аннотирования и маркировки, Codatta преобразует человеческий интеллект в наборы данных, пригодные для использования ИИ, при этом ее основное ценностное предложение основано на трех принципах:









Codatta способствует развитию открытой экосистемы, которая позволяет создателям данных предоставлять ценную информацию без централизованного утверждения. Эта демократичная модель гарантирует, что глобальные источники высококачественных данных могут участвовать в экономике ИИ.









В отличие от традиционных платформ данных, основанных на субъективной оценке качества, Codatta использует строгую систему оценки достоверности, которая предоставляет количественные показатели надежности данных, позволяя разработчикам ИИ принимать обоснованные решения о качестве и пригодности данных.









Одной из наиболее инновационных функций Codatta является встроеннаясистема роялти, которая обеспечивает поставщикам данных выгоду от постоянного использования их работы, создавая устойчивые стимулы для производства высококачественных данных и поддержания долгосрочного участия поставщиков.













Технология Codatta основана на передовом анализе метаданных блокчейна и направлена на декодирование анонимных адресов блокчейна, обогащенных семантическими метаданными. Это преобразует сложные ончейн-транзакции в практические рекомендации, что особенно полезно для:





Соблюдения нормативных требований и управления рисками: Помощь финансовым учреждениям и протоколам в выполнении требований законодательства;

Анализа тенденций: Предоставление рыночной информации через распознавание паттернов данных блокчейна;

Проверки учетных данных: Преобразование ончейн поведения в проверяемые кредитные и репутационные рейтинги.









Разработанный специально для метаданных блокчейна, совместный протокол на базе ИИ позволяет:





Автоматическую оценку качества данных: Алгоритмы машинного обучения непрерывно проверяют и оценивают вклады данных;

Интеллектуальное сопоставление: Системы ИИ связывают создателей данных с наиболее релевантными заинтересованными сторонами;

Прогнозную аналитику: Передовые алгоритмы поддерживают прогнозирование спроса на данные и рыночных тенденций.









Архитектура Codatta поддерживает несколько сетей блокчейнов, обеспечивая широкую совместимость и максимальную полезность. Недавнее партнерство с Metis подчеркивает приверженность мультичейн функциональности, а токен управления XNY работает в BNB Chain, предлагая пользователям недорогие транзакции с высокой пропускной способностью.













В основе технологических инноваций Codatta лежит децентрализованная система проверки данных, которая обеспечивает целостность данных посредством многоуровневой валидации:





Первый уровень: Оценка репутации участников





Каждый участник, предоставляющий данные, имеет динамическую оценку репутации, основанную на качестве его прошлых вкладов, отзывах коллег и алгоритмических оценках, что способствует созданию саморегулируемой экосистемы, в которой высококачественные участники естественным образом выделяются.





Второй уровень: Проверка из нескольких источников





Критически важные данные проходят проверку из нескольких источников, требуя подтверждения от нескольких независимых участников перед окончательным утверждением. Этот механизм консенсуса значительно снижает вероятность попадания в систему ложных или вводящих в заблуждение данных.





Третий уровень: Контроль качества с помощью ИИ





Передовые алгоритмы машинного обучения непрерывно отслеживают поступающие данные, выявляют потенциальные аномалии, несоответствия или проблемы с качеством и постепенно повышают точность на основе исторических данных.









Codatta использует передовые технологии защиты конфиденциальной информации при сохранении удобства использования данных:





Интеграция доказательства с нулевым разглашением: Позволяет проверять данные без раскрытия конфиденциальной информации, обеспечивая соблюдение требований конфиденциальности;

Дифференциальная конфиденциальность: Добавляет точно откалиброванный шум к наборам данных, защищая конфиденциальность отдельных лиц и сохраняя статистическую полезность для обучения ИИ;

Безопасные многосторонние вычисления: Для задач обработки высококонфиденциальных данных используются безопасные протоколы многосторонних вычислений, позволяющие проводить анализ без раскрытия исходных данных какому-либо отдельному участнику.













XNY, нативный токен управления и функциональности Codatta, работает на BNB Smart Chain, предлагая пользователям недорогие высокоскоростные транзакции и выполняя несколько важных функций в экосистеме:





Управление: Держатели XNY имеют право голоса при принятии ключевых решений по протоколу, включая настройку параметров, запуск новых функций, утверждение партнерств, управление казначейством и изменения экономической политики.





Функциональность: Используется для оплаты доступа к данным, вознаграждений за стейкинг для валидаторов сети, механизмов обеспечения качества и стимулов для поставщиков данных.









По мере приближения проекта к Событию генерации токенов (TGE) конкретные экономические детали все еще дорабатываются. Однако текущая информация указывает на тщательно разработанную модель, ориентированную на долгосрочную устойчивость:





Механизм контроля предложения: Уравновешивает инфляцию с ростом сети, чтобы обеспечить соответствие стоимости токена полезности и внедрению платформы;

Стратегическая структура распределения: Следует лучшим отраслевым практикам, распределяя токены между вознаграждениями сообщества, командой и консультантами (с графиком вестинга), стратегическими партнерствами и развитием экосистемы, резервами устойчивости протокола и участниками публичной продажи.













Рынок обучающих данных: Охватывает наборы данных компьютерного зрения (автономное вождение, медицинская визуализация и т. д.), данные обработки естественного языка (чат-боты, перевод и т. д.), временные ряды и финансовые данные (алгоритмическая торговля и т. д.).





Валидация и тестирование моделей: Создает стандартизированные эталонные наборы данных для поддержки справедливого сравнения моделей ИИ, выявляя и устраняя предвзятость обучающих данных благодаря разнообразной базе участников.









Обеспечивает базовую инфраструктуру для обмена данными и монетизации в академических исследованиях, поддерживает децентрализованные сети научного сотрудничества, адаптирует механизмы научной экспертной оценки и обеспечивает воспроизводимость исследований.









Стратегическое партнерство Codatta с Metis является важной вехой, направленной на улучшение аналитики блокчейна за счет интеграции ИИ, включая доступ к высокопроизводительной инфраструктуре блокчейна, кроссчейн анализ данных и расширение экосистемы разработчиков. Стартовое финансирование, возглавляемое OKX Ventures, свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к видению, а также ускоряет интеграцию с экосистемой Binance (например, Binance Wallet, приложения BNB Chain).



