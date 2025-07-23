На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетизНа фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетиз
ИИ × Блокчейн × Наука о данных: Как Codatta меняет экономику данных Web3

23 июля 2025 г.MEXC
На фоне стремительного сближения технологий блокчейна и ИИ Codatta выступает как революционный децентрализованный протокол данных, решающий одну из ключевых задач Web3 – создание, управление и монетизация качественной инфраструктуры данных. По мере роста потребности ИИ в больших, надежных и проверяемых данных, Codatta создает рынок без ограничений, который объединяет создателей данных и разработчиков ИИ и превращает необработанную информацию в ценные ресурсы с обеспечением активами.

Его нативный токен управления XNY лежит в основе этой инновационной экосистемы, облегчая транзакции, стимулируя участие и обеспечивая демократическое управление. При поддержке ведущих инвесторов индустрии и интеграции с такими известными блокчейнами, как Metis, Codatta находится на стыке ИИ, блокчейна и науки о данных, демонстрируя привлекательный инвестиционный потенциал.

1. Обзор проекта Codatta: Революция в инфраструктуре данных


1.1 Ключевые задачи


Современная революция в области ИИ сталкивается с фундаментальным препятствием: получением высококачественных, проверенных данных. Традиционные централизованные рынки данных страдают от множества ограничений:

Отсутствие информации о происхождении данных: Сложно проверить происхождение и подлинность данных;
Ограниченные каналы монетизации: Создатели данных испытывают трудности с поддержанием стоимости данных;
Недостаточный контроль качества: Отсутствует надежный механизм обеспечения точности данных;
Риски конфиденциальности и безопасности: Централизованное хранение данных создает единые точки отказа и вызывает опасения по поводу конфиденциальности;
Проблемы с масштабируемостью: Традиционные системы не могут эффективно обрабатывать огромные объемы данных, требуемые для ИИ.

Codatta преодолевает эти проблемы с помощью революционного подхода, сочетающего технологию блокчейна с механизмами проверки на основе ИИ, чтобы создать то, что предприятия называют «первым в мире научно достоверным децентрализованным протоколом данных».

2. Архитектура решения Codatta


Как универсальная платформа для аннотирования и маркировки, Codatta преобразует человеческий интеллект в наборы данных, пригодные для использования ИИ, при этом ее основное ценностное предложение основано на трех принципах:

2.1 Рынок данных без разрешений


Codatta способствует развитию открытой экосистемы, которая позволяет создателям данных предоставлять ценную информацию без централизованного утверждения. Эта демократичная модель гарантирует, что глобальные источники высококачественных данных могут участвовать в экономике ИИ.

2.2 Механизм научной достоверности


В отличие от традиционных платформ данных, основанных на субъективной оценке качества, Codatta использует строгую систему оценки достоверности, которая предоставляет количественные показатели надежности данных, позволяя разработчикам ИИ принимать обоснованные решения о качестве и пригодности данных.

2.3 Модель распределения роялти


Одной из наиболее инновационных функций Codatta является встроеннаясистема роялти, которая обеспечивает поставщикам данных выгоду от постоянного использования их работы, создавая устойчивые стимулы для производства высококачественных данных и поддержания долгосрочного участия поставщиков.

3. Техническая архитектура и инновации Codatta


3.1 Анализ метаданных блокчейна


Технология Codatta основана на передовом анализе метаданных блокчейна и направлена на декодирование анонимных адресов блокчейна, обогащенных семантическими метаданными. Это преобразует сложные ончейн-транзакции в практические рекомендации, что особенно полезно для:

Соблюдения нормативных требований и управления рисками: Помощь финансовым учреждениям и протоколам в выполнении требований законодательства;
Анализа тенденций: Предоставление рыночной информации через распознавание паттернов данных блокчейна;
Проверки учетных данных: Преобразование ончейн поведения в проверяемые кредитные и репутационные рейтинги.

3.2 Протокол совместной работы на базе ИИ


Разработанный специально для метаданных блокчейна, совместный протокол на базе ИИ позволяет:

Автоматическую оценку качества данных: Алгоритмы машинного обучения непрерывно проверяют и оценивают вклады данных;
Интеллектуальное сопоставление: Системы ИИ связывают создателей данных с наиболее релевантными заинтересованными сторонами;
Прогнозную аналитику: Передовые алгоритмы поддерживают прогнозирование спроса на данные и рыночных тенденций.

3.3 Кроссчейн-совместимость


Архитектура Codatta поддерживает несколько сетей блокчейнов, обеспечивая широкую совместимость и максимальную полезность. Недавнее партнерство с Metis подчеркивает приверженность мультичейн функциональности, а токен управления XNY работает в BNB Chain, предлагая пользователям недорогие транзакции с высокой пропускной способностью.

4. Технический анализ Codatta: Ключевые технологии и инновации


4.1 Децентрализованная система проверки данных


В основе технологических инноваций Codatta лежит децентрализованная система проверки данных, которая обеспечивает целостность данных посредством многоуровневой валидации:

Первый уровень: Оценка репутации участников

Каждый участник, предоставляющий данные, имеет динамическую оценку репутации, основанную на качестве его прошлых вкладов, отзывах коллег и алгоритмических оценках, что способствует созданию саморегулируемой экосистемы, в которой высококачественные участники естественным образом выделяются.

Второй уровень: Проверка из нескольких источников

Критически важные данные проходят проверку из нескольких источников, требуя подтверждения от нескольких независимых участников перед окончательным утверждением. Этот механизм консенсуса значительно снижает вероятность попадания в систему ложных или вводящих в заблуждение данных.

Третий уровень: Контроль качества с помощью ИИ

Передовые алгоритмы машинного обучения непрерывно отслеживают поступающие данные, выявляют потенциальные аномалии, несоответствия или проблемы с качеством и постепенно повышают точность на основе исторических данных.

4.2 Обработка данных с сохранением конфиденциальности


Codatta использует передовые технологии защиты конфиденциальной информации при сохранении удобства использования данных:

Интеграция доказательства с нулевым разглашением: Позволяет проверять данные без раскрытия конфиденциальной информации, обеспечивая соблюдение требований конфиденциальности;
Дифференциальная конфиденциальность: Добавляет точно откалиброванный шум к наборам данных, защищая конфиденциальность отдельных лиц и сохраняя статистическую полезность для обучения ИИ;
Безопасные многосторонние вычисления: Для задач обработки высококонфиденциальных данных используются безопасные протоколы многосторонних вычислений, позволяющие проводить анализ без раскрытия исходных данных какому-либо отдельному участнику.

5. Токен XNY: Управление, применение и экономическая модель


5.1 Обзор токена и ключевые характеристики


XNY, нативный токен управления и функциональности Codatta, работает на BNB Smart Chain, предлагая пользователям недорогие высокоскоростные транзакции и выполняя несколько важных функций в экосистеме:

Управление: Держатели XNY имеют право голоса при принятии ключевых решений по протоколу, включая настройку параметров, запуск новых функций, утверждение партнерств, управление казначейством и изменения экономической политики.

Функциональность: Используется для оплаты доступа к данным, вознаграждений за стейкинг для валидаторов сети, механизмов обеспечения качества и стимулов для поставщиков данных.

5.2 Экономическая структура токена


По мере приближения проекта к Событию генерации токенов (TGE) конкретные экономические детали все еще дорабатываются. Однако текущая информация указывает на тщательно разработанную модель, ориентированную на долгосрочную устойчивость:

Механизм контроля предложения: Уравновешивает инфляцию с ростом сети, чтобы обеспечить соответствие стоимости токена полезности и внедрению платформы;
Стратегическая структура распределения: Следует лучшим отраслевым практикам, распределяя токены между вознаграждениями сообщества, командой и консультантами (с графиком вестинга), стратегическими партнерствами и развитием экосистемы, резервами устойчивости протокола и участниками публичной продажи.

6. Рыночные применения и сценарии использования Codatta


6.1 Применение ИИ и машинного обучения


Рынок обучающих данных: Охватывает наборы данных компьютерного зрения (автономное вождение, медицинская визуализация и т. д.), данные обработки естественного языка (чат-боты, перевод и т. д.), временные ряды и финансовые данные (алгоритмическая торговля и т. д.).

Валидация и тестирование моделей: Создает стандартизированные эталонные наборы данных для поддержки справедливого сравнения моделей ИИ, выявляя и устраняя предвзятость обучающих данных благодаря разнообразной базе участников.

6.2 Интеграция децентрализованной науки (DeSci)


Обеспечивает базовую инфраструктуру для обмена данными и монетизации в академических исследованиях, поддерживает децентрализованные сети научного сотрудничества, адаптирует механизмы научной экспертной оценки и обеспечивает воспроизводимость исследований.

7. Партнерства Codatta и развитие экосистемы


Стратегическое партнерство Codatta с Metis является важной вехой, направленной на улучшение аналитики блокчейна за счет интеграции ИИ, включая доступ к высокопроизводительной инфраструктуре блокчейна, кроссчейн анализ данных и расширение экосистемы разработчиков. Стартовое финансирование, возглавляемое OKX Ventures, свидетельствует о доверии институциональных инвесторов к видению, а также ускоряет интеграцию с экосистемой Binance (например, Binance Wallet, приложения BNB Chain).

8. Как приобрести токены XNY на MEXC?


Codatta находится на пересечении ИИ, блокчейна и децентрализованной инфраструктуры данных, предлагая уникальное решение ключевых проблем качества и монетизации данных с высоким потенциалом получения прибыли по мере роста рынка. Технологическая дифференциация, благоприятная рыночная динамика, опытная команда и институциональная поддержка, в сочетании с продуманной токеномикой, обеспечивают держателям XNY привлекательные перспективы доходности с учетом уровня риска. Инвесторы могут рассматривать Codatta и ее токен XNY как стратегическое дополнение к диверсифицированному криптовалютному портфелю – особенно если они ищут возможности на стыке ИИ и блокчейна.

Токен XNY теперь включен в листинг на MEXC. Посетите MEXC прямо сейчас, чтобы воспользоваться ранними возможностями и занять выгодную позицию в этом многообещающем новом секторе! Чтобы приобрести XNY на MEXC, выполните следующие действия:

1) Войдите в приложение MEXC или на официальный сайт;
2) Найдите в строке поиска «XNY» и выберите спотовую торговлю;
3) Выберите тип ордера, укажите количество и цену, затем завершите сделку.


Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

