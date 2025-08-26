Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения





В то время как Bitcoin зарекомендовала себя как самая безопасная и децентрализованная сеть блокчейна, ее ограничения в масштабируемости и программируемости становятся все более очевидными. Несмотря на то что сеть Bitcoin является эталоном безопасности и децентрализации, эта сила достигается за счет пропускной способности транзакций и экономической эффективности, что приводит к медленному времени подтверждения и высоким комиссиям. Bitcoin не поддерживает смарт-контракты, что затрудняет удовлетворение растущего спроса на децентрализованные приложения. Кроме того, отсутствие встроенного, не требующего доверия кроссчейн моста с другими блокчейнами ограничивает расширение экосистемы Bitcoin.





Решения 2 уровня способны устранить ограничения Bitcoin по пропускной способности и программируемости, опираясь на его модель безопасности и добавляя децентрализованное соединение BTC, смарт-контракты с поддержкой Тьюринга и гораздо более высокую пропускную способность сети. Bitlayer был разработан с учетом этих целей: он устраняет технические ограничения Bitcoin без ущерба для децентрализации и безопасности. Будучи специально разработанным уровнем масштабирования и смарт-контрактов, Bitlayer открывает новые возможности использования и потенциал роста экосистемы Bitcoin.









Bitlayer – это первый Bitcoin 2 уровня, созданный на базе BitVM, который сохраняет безопасность на уровне Bitcoin и одновременно служит вычислительным уровнем. Он обеспечивает масштабируемость сети Bitcoin без ущерба для безопасности, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую стоимость транзакций.





Построенный на основе механизма консенсуса Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer совместим с EVM, что позволяет разработчикам развертывать и запускать широкий спектр децентрализованных приложений (dApps), таких как DeFi, NFT и GameFi, значительно обогащая экосистему Bitcoin. Его дизайн использует Bitcoin в качестве базового уровня безопасности, повышая пропускную способность, снижая стоимость транзакций и улучшая удобство использования благодаря архитектуре 2 уровня.









BTR - это нативный токен экосистемы Bitlayer, используемый в основном для стимулирования и управления протоколами. Общий объем предложения ограничен 1 миллиардом BTR. В настоящее время цена BTR составляет 0,00$.













Стимулы для экосистемы: BTR используется для вознаграждения активных участников экосистемы Bitlayer, стимулируя разработчиков, пользователей и партнеров к развитию экосистемы.

Управление: Держатели BTR могут участвовать в управлении экосистемой Bitlayer, включая подачу предложений и голосование по ним, корректировку параметров протокола и содействие децентрализованному управлению сообществом.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf

Ethereum: На момент написания статьи еще не был объявлен.









Цена BTR будет зависеть от множества факторов, включая спрос и предложение на рынке, общие тенденции криптовалютного рынка, рост экосистемы Bitlayer, стратегические партнерства и реальные сценарии использования. Технологические инновации и расширение экосистемы Bitlayer как развивающегося протокола масштабирования Bitcoin могут оказать фундаментальную поддержку стоимости BTR. Однако криптоактивы очень волатильны, и будущие движения цен трудно предсказать с уверенностью. Инвесторам следует внимательно следить за техническим прогрессом Bitlayer, развитием экосистемы и более широкими тенденциями в индустрии, а также использовать данные с основных платформ, таких как MEXC, для рациональной оценки рисков, избегая спекулятивного или стадного поведения.









Помимо закрытого внутреннего финансирования, Bitlayer провела три раунда публичного финансирования: посевной, раунд A и раунд A+.





27 марта 2024 года Bitlayer объявила о завершении посевного раунда финансирования на сумму 5 миллионов долларов. Раунд возглавили Framework Ventures и ABCDE. Среди других инвесторов – StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures и десятки других организаций, а также известные представители сообщества Bitcoin и предприниматели Web3, такие как Дэн Хелд, генеральный директор Messari Райан Селкис и сооснователь Messari Дэн МакАрдл.





23 июля 2024 года Bitlayer завершила раунд раунд A на сумму 11 5 миллионов долларов при оценке компании в 300 миллионов долларов. Раунд возглавили ведущие институциональные инвесторы Franklin Templeton и ABCDE Capital. В числе других участников – Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs и Caladan, а также известные личности, такие как создатель BRC-20 DOMO и Брайан Кан, сооснователь FactBlock и Korea Blockchain Week (KBW).





8 октября 2024 года Bitlayer завершила раунд раунд A+ на сумму 9 миллионов долларов при той же оценке в 300 миллионов долларов. Лидером этого раунда стала Polychain Capital, при участии Franklin Templeton в качестве со-лидера, а также инвесторов SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group и других.





Оба раунда – раунд A и раунд A+ – были проведены с использованием структуры SAFE (Simple Agreement for Future Equity) в сочетании с варрантами на токены, что охватывает как оценку доли в капитале, так и полностью разводненную оценку токенов. После последнего раунда общее финансирование Bitlayer достигло 25 миллионов долларов.









На ранних этапах своего существования Bitlayer провел несколько раундов событий «Genesis Mining Festival» и публично представил механизмы, связанные с аирдропами Gems и очков, а также программы поощрения ранних пользователей токенами. Пользователи, желающие получить право на аирдропы BTR, могут активно участвовать в событиях Bitlayer, будь то маркетинговые кампании или ончейн взаимодействие, чтобы накапливать очки Bitlayer, и даже получать прямые аирдропы токенов BTR в рамках определенных событий.





Войдя на сайт Bitlayer и подключив свой кошелек в Race center, вы сможете посмотреть количество Gems Bitlayer, полученных за аирдропы, проверить накопленные очки за прошлые взаимодействия и получить почетные значки, заработанные за предыдущие активности Bitlayer.





Важно отметить:

1) Bitlayer еще не выпустила токеномику, и курс обмена Gems, очков и токенов BTR не был объявлен. Пользователям следует внимательно следить за официальными объявлениями.

2) В настоящее время порог зарабатывания очков очень низок, а участие с несколькими аккаунтами может быть сопряжено с риском сибиллизации.













