Что такое Bitlayer (BTR)? Руководство по Bitcoin-решению 2 уровня нового поколения

Начинающий
26 августа 2025 г.
В то время как Bitcoin зарекомендовала себя как самая безопасная и децентрализованная сеть блокчейна, ее ограничения в масштабируемости и программируемости становятся все более очевидными. Несмотря на то что сеть Bitcoin является эталоном безопасности и децентрализации, эта сила достигается за счет пропускной способности транзакций и экономической эффективности, что приводит к медленному времени подтверждения и высоким комиссиям. Bitcoin не поддерживает смарт-контракты, что затрудняет удовлетворение растущего спроса на децентрализованные приложения. Кроме того, отсутствие встроенного, не требующего доверия кроссчейн моста с другими блокчейнами ограничивает расширение экосистемы Bitcoin.

Решения 2 уровня способны устранить ограничения Bitcoin по пропускной способности и программируемости, опираясь на его модель безопасности и добавляя децентрализованное соединение BTC, смарт-контракты с поддержкой Тьюринга и гораздо более высокую пропускную способность сети. Bitlayer был разработан с учетом этих целей: он устраняет технические ограничения Bitcoin без ущерба для децентрализации и безопасности. Будучи специально разработанным уровнем масштабирования и смарт-контрактов, Bitlayer открывает новые возможности использования и потенциал роста экосистемы Bitcoin.

1. Что такое Bitlayer?


Bitlayer – это первый Bitcoin 2 уровня, созданный на базе BitVM, который сохраняет безопасность на уровне Bitcoin и одновременно служит вычислительным уровнем. Он обеспечивает масштабируемость сети Bitcoin без ущерба для безопасности, обеспечивая высокую пропускную способность и низкую стоимость транзакций.

Построенный на основе механизма консенсуса Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer совместим с EVM, что позволяет разработчикам развертывать и запускать широкий спектр децентрализованных приложений (dApps), таких как DeFi, NFT и GameFi, значительно обогащая экосистему Bitcoin. Его дизайн использует Bitcoin в качестве базового уровня безопасности, повышая пропускную способность, снижая стоимость транзакций и улучшая удобство использования благодаря архитектуре 2 уровня.

2. Что такое монета BTR? Цена токена Bitlayer


BTR - это нативный токен экосистемы Bitlayer, используемый в основном для стимулирования и управления протоколами. Общий объем предложения ограничен 1 миллиардом BTR. В настоящее время цена BTR составляет 0,00$.


2.1 Функции токена BTR


  • Стимулы для экосистемы: BTR используется для вознаграждения активных участников экосистемы Bitlayer, стимулируя разработчиков, пользователей и партнеров к развитию экосистемы.
  • Управление: Держатели BTR могут участвовать в управлении экосистемой Bitlayer, включая подачу предложений и голосование по ним, корректировку параметров протокола и содействие децентрализованному управлению сообществом.

2.2 Трекер токена BTR: Сканирование BTR и адрес контракта



2.3 Обзор цен BTR


Цена BTR будет зависеть от множества факторов, включая спрос и предложение на рынке, общие тенденции криптовалютного рынка, рост экосистемы Bitlayer, стратегические партнерства и реальные сценарии использования. Технологические инновации и расширение экосистемы Bitlayer как развивающегося протокола масштабирования Bitcoin могут оказать фундаментальную поддержку стоимости BTR. Однако криптоактивы очень волатильны, и будущие движения цен трудно предсказать с уверенностью. Инвесторам следует внимательно следить за техническим прогрессом Bitlayer, развитием экосистемы и более широкими тенденциями в индустрии, а также использовать данные с основных платформ, таких как MEXC, для рациональной оценки рисков, избегая спекулятивного или стадного поведения.

3. Финансирование Bitlayer: История привлечения средств


Помимо закрытого внутреннего финансирования, Bitlayer провела три раунда публичного финансирования: посевной, раунд A и раунд A+.

27 марта 2024 года Bitlayer объявила о завершении посевного раунда финансирования на сумму 5 миллионов долларов. Раунд возглавили Framework Ventures и ABCDE. Среди других инвесторов – StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures и десятки других организаций, а также известные представители сообщества Bitcoin и предприниматели Web3, такие как Дэн Хелд, генеральный директор Messari Райан Селкис и сооснователь Messari Дэн МакАрдл.

23 июля 2024 года Bitlayer завершила раунд раунд A на сумму 11 5 миллионов долларов при оценке компании в 300 миллионов долларов. Раунд возглавили ведущие институциональные инвесторы Franklin Templeton и ABCDE Capital. В числе других участников – Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs и Caladan, а также известные личности, такие как создатель BRC-20 DOMO и Брайан Кан, сооснователь FactBlock и Korea Blockchain Week (KBW).

8 октября 2024 года Bitlayer завершила раунд раунд A+ на сумму 9 миллионов долларов при той же оценке в 300 миллионов долларов. Лидером этого раунда стала Polychain Capital, при участии Franklin Templeton в качестве со-лидера, а также инвесторов SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group и других.

Оба раунда – раунд A и раунд A+ – были проведены с использованием структуры SAFE (Simple Agreement for Future Equity) в сочетании с варрантами на токены, что охватывает как оценку доли в капитале, так и полностью разводненную оценку токенов. После последнего раунда общее финансирование Bitlayer достигло 25 миллионов долларов.

4. Потенциальные возможности аирдропа Bitlayer


На ранних этапах своего существования Bitlayer провел несколько раундов событий «Genesis Mining Festival» и публично представил механизмы, связанные с аирдропами Gems и очков, а также программы поощрения ранних пользователей токенами. Пользователи, желающие получить право на аирдропы BTR, могут активно участвовать в событиях Bitlayer, будь то маркетинговые кампании или ончейн взаимодействие, чтобы накапливать очки Bitlayer, и даже получать прямые аирдропы токенов BTR в рамках определенных событий.

Войдя на сайт Bitlayer и подключив свой кошелек в Race center, вы сможете посмотреть количество Gems Bitlayer, полученных за аирдропы, проверить накопленные очки за прошлые взаимодействия и получить почетные значки, заработанные за предыдущие активности Bitlayer.

Важно отметить:
1) Bitlayer еще не выпустила токеномику, и курс обмена Gems, очков и токенов BTR не был объявлен. Пользователям следует внимательно следить за официальными объявлениями.
2) В настоящее время порог зарабатывания очков очень низок, а участие с несколькими аккаунтами может быть сопряжено с риском сибиллизации.


5. Как купить BTR на MEXC?


Будучи долгожданным новым токеном, BTR еще не котируется на большинстве крупных бирж. MEXC, платформа, ориентированная на поиск качественных активов, предоставляет пользователям доступ к популярным и развивающимся токенам. Благодаря широкому выбору активов, сверхнизким торговым комиссиям и безопасной, стабильной торговой среде, MEXC стала надежным выбором среди пользователей.

BTR прошел листинг на MEXC. Воспользуйтесь этой ранней возможностью получить доступ к новому и развивающемуся сектору. Вы можете приобрести BTR на MEXC, выполнив следующие действия:

1) Откройте и войдите в приложение MEXC или на официальный сайт.
2) Найдите BTR в строке поиска и выберите опцию спотовой или фьючерсной торговли.
3) Выберите тип ордера, введите количество, цену и другие необходимые параметры и завершите сделку.


Вы также можете посетить страницу MEXC Airdrop+, чтобы принять участие в связанных с депозитом и торговлей событиях. Выполнив несколько простых заданий, вы получите возможность заработать токены BTR или бонусные вознаграждения USDT.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

