Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при сохранении полной совместимости с виртуальной машиной Ethereum (EVM).









По мере развития технологии блокчейн стремительный рост децентрализованных приложений (dApps), таких как DeFi, NFT и игры на основе блокчейна, предъявляет все более высокие требования к производительности блокчейна. Однако по мере роста объемов транзакций и перегрузки сети проблемы масштабируемости Ethereum становятся все более очевидными. Столкнувшись с высокими комиссиями за газ и низкой пропускной способностью, пользователи и разработчики все чаще ищут альтернативы – проблемы, для решения которых и была создана Monad с ее эффективной и удобной сетью блокчейн.













Monad достигает высокой производительности и масштабируемости благодаря следующим основным инновациям:





Механизм консенсуса MonadBFT: Построенный на основе классических алгоритмов консенсуса, таких как Tendermint и HotStuff, Monad вносит ключевые улучшения. Он использует двухраундовый подход, ориентированный на лидера, который обеспечивает быстрое подтверждение и завершение блока, минимизируя при этом коммуникационные накладные расходы и задержки.





Параллельное исполнение: Monad поддерживает одновременную работу нескольких экземпляров EVM, что устраняет ограничения последовательной обработки транзакций Ethereum и значительно увеличивает пропускную способность транзакций.





Отложенное исполнение: Разделяя консенсус и исполнение, Monad позволяет нодам завершать упорядочивание транзакций на этапе консенсуса, а на последующем этапе исполнения выполнять транзакции самостоятельно, что повышает эффективность использования ресурсов.





MonadDB: Система хранения ключевых значений, оптимизированная для проверки блокчейна и оптимизации запросов. Она отличается высокой скоростью операций чтения/записи, оптимизированным хранением верификации и минимальной нагрузкой на оборудование, поддерживая параллельное исполнение Monad и асинхронные операции I/O.













Высокая производительность: Способность обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду, что значительно превосходит существующие платформы, такие как Ethereum.





Низкая задержка: Время подтверждения блока – 1 секунда, что позволяет проводить мгновенные транзакции.





Сверхнизкие комиссии: Снижает стоимость транзакций, делая DeFi, NFT и игры на основе блокчейна более доступными и удобными для пользователей.





Полная совместимость с EVM: Разработчики могут перенести свои dApp на Monad без существенных изменений в существующих смарт-контрактах Ethereum, что снижает технические барьеры для входа.













Февраль 2022 года: Команда разработчиков Monad начала разрабатывать концепцию и протокол блокчейна.

Февраль 2023 года: Успешно привлечено 19 млн $ начального финансирования для поддержки развития технологии на ранней стадии.

Апрель 2024 года: Завершение раунда финансирования серии А на сумму 225 млн $ под руководством Paradigm, продемонстрировав уверенность рынка в технологическом потенциале Monad.

Декабрь 2024 года: Основание Monad Foundation для контроля управления протоколом, программ финансирования разработчиков, роста экосистемы и технических усовершенствований.

Февраль 2025 г: Запущена публичная тестовая сеть, предоставляющая разработчикам совместимую с EVM среду тестирования.









Привлекая более 244 млн $ в ходе двух раундов финансирования, Monad получила поддержку от таких известных инвесторов, как Paradigm, Castle Island Ventures и Brevan Howard Digital.









aPriori: Платформа для стейкинга ликвидности в экосистеме Monad, ориентированная на добываемую майнерами стоимость (MEV) и предлагающая пользователям эффективные решения для стейкинга.





Kintsu: Протокол стейкинга ликвидности, позволяющий пользователям совершать стейкинг активов, сохраняя при этом гибкость в использовании этих активов.





Kuru: Децентрализованная биржа с книгой ордеров (CLOB), разработанная для улучшения торговых возможностей пользователей с помощью эффективного механизма книги ордеров.





Monad Pad: Платформа для запуска токенов и NFT на основе Monad, позволяющая проектным командам или разработчикам проводить раннее привлечение средств путем предпродажи или публичной продажи токенов или NFT.













Высокопроизводительная архитектура Monad, поддерживающая до 10 000 транзакций в секунду (TPS), обеспечивает масштабируемую инфраструктуру для платформ DeFi, экосистем GameFi и бизнес-приложений, способствуя широкому внедрению технологий Web3.









Благодаря 1-секундному времени блока и однослотовому окончанию Monad обеспечивает мгновенное подтверждение транзакций, не требуя, в отличие от Ethereum, многократных подтверждений блоков. Эта функция с низкой задержкой очень важна для обеспечения более плавной работы в сценариях с быстрым откликом, что выгодно для обычных пользователей.









Сверхнизкие комиссии Monad делают возможными небольшие и частые транзакции, позволяя пользователям DeFi, геймерам и обычным пользователям участвовать в приложениях Web3 по гораздо более низкой цене, расширяя общую базу пользователей.









Полная совместимость Monad с виртуальной машиной Ethereum (EVM) обеспечивает разработчикам беспроблемную миграцию. Такая совместимость не только делает Monad более привлекательной альтернативой Ethereum, но и ускоряет рост экосистемы, снижая барьеры для разработки, способствуя более масштабному внедрению технологий Web3.





Для инвесторов и разработчиков, ориентированных на развитие блокчейна и внедрение Web3, Monad, несомненно, является проектом, за которым стоит следить. Будучи ведущей силой в индустрии блокчейна, MEXC продолжает поддерживать такие перспективные проекты, как Monad, предоставляя своим пользователям комплексные и профессиональные услуги. В MEXC вы можете наслаждаться более гладким торговым процессом и получить доступ к высококлассным проектам, которые были тщательно отобраны нашей командой экспертов, что даст вам преимущество в использовании инвестиционных возможностей.





Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не служит рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предлагает данную информацию исключительно в справочных целях и не предоставляет консультаций по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.