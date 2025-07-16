Развивающийся проект 1 уровня вызывает интерес: Может ли Monad переломить ситуацию на рынке?

Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при соMonad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при со
Monad – это высокопроизводительный проект блокчейна 1 уровня, разработанный для преодоления ограничений по пропускной способности и масштабируемости традиционных блокчейнов, таких как Ethereum, при сохранении полной совместимости с виртуальной машиной Ethereum (EVM).

1. Рождение Monad


По мере развития технологии блокчейн стремительный рост децентрализованных приложений (dApps), таких как DeFi, NFT и игры на основе блокчейна, предъявляет все более высокие требования к производительности блокчейна. Однако по мере роста объемов транзакций и перегрузки сети проблемы масштабируемости Ethereum становятся все более очевидными. Столкнувшись с высокими комиссиями за газ и низкой пропускной способностью, пользователи и разработчики все чаще ищут альтернативы – проблемы, для решения которых и была создана Monad с ее эффективной и удобной сетью блокчейн.

2. Техническая архитектура и основные преимущества Monad


2.1 Техническая архитектура


Monad достигает высокой производительности и масштабируемости благодаря следующим основным инновациям:

Механизм консенсуса MonadBFT: Построенный на основе классических алгоритмов консенсуса, таких как Tendermint и HotStuff, Monad вносит ключевые улучшения. Он использует двухраундовый подход, ориентированный на лидера, который обеспечивает быстрое подтверждение и завершение блока, минимизируя при этом коммуникационные накладные расходы и задержки.

Параллельное исполнение: Monad поддерживает одновременную работу нескольких экземпляров EVM, что устраняет ограничения последовательной обработки транзакций Ethereum и значительно увеличивает пропускную способность транзакций.

Отложенное исполнение: Разделяя консенсус и исполнение, Monad позволяет нодам завершать упорядочивание транзакций на этапе консенсуса, а на последующем этапе исполнения выполнять транзакции самостоятельно, что повышает эффективность использования ресурсов.

MonadDB: Система хранения ключевых значений, оптимизированная для проверки блокчейна и оптимизации запросов. Она отличается высокой скоростью операций чтения/записи, оптимизированным хранением верификации и минимальной нагрузкой на оборудование, поддерживая параллельное исполнение Monad и асинхронные операции I/O.


2.2 Основные преимущества


Высокая производительность: Способность обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду, что значительно превосходит существующие платформы, такие как Ethereum.

Низкая задержка: Время подтверждения блока – 1 секунда, что позволяет проводить мгновенные транзакции.

Сверхнизкие комиссии: Снижает стоимость транзакций, делая DeFi, NFT и игры на основе блокчейна более доступными и удобными для пользователей.

Полная совместимость с EVM: Разработчики могут перенести свои dApp на Monad без существенных изменений в существующих смарт-контрактах Ethereum, что снижает технические барьеры для входа.

3. Путь развития и финансирования Monad


3.1 График разработки


Февраль 2022 года: Команда разработчиков Monad начала разрабатывать концепцию и протокол блокчейна.
Февраль 2023 года: Успешно привлечено 19 млн $ начального финансирования для поддержки развития технологии на ранней стадии.
Апрель 2024 года: Завершение раунда финансирования серии А на сумму 225 млн $ под руководством Paradigm, продемонстрировав уверенность рынка в технологическом потенциале Monad.
Декабрь 2024 года: Основание Monad Foundation для контроля управления протоколом, программ финансирования разработчиков, роста экосистемы и технических усовершенствований.
Февраль 2025 г: Запущена публичная тестовая сеть, предоставляющая разработчикам совместимую с EVM среду тестирования.

3.2 Обзор финансирования


Привлекая более 244 млн $ в ходе двух раундов финансирования, Monad получила поддержку от таких известных инвесторов, как Paradigm, Castle Island Ventures и Brevan Howard Digital.

4. Приложения проекта Monad


aPriori: Платформа для стейкинга ликвидности в экосистеме Monad, ориентированная на добываемую майнерами стоимость (MEV) и предлагающая пользователям эффективные решения для стейкинга.

Kintsu: Протокол стейкинга ликвидности, позволяющий пользователям совершать стейкинг активов, сохраняя при этом гибкость в использовании этих активов.

Kuru: Децентрализованная биржа с книгой ордеров (CLOB), разработанная для улучшения торговых возможностей пользователей с помощью эффективного механизма книги ордеров.

Monad Pad: Платформа для запуска токенов и NFT на основе Monad, позволяющая проектным командам или разработчикам проводить раннее привлечение средств путем предпродажи или публичной продажи токенов или NFT.

5. Почему Monad имеет значение


5.1 Решение проблем масштабируемости


Высокопроизводительная архитектура Monad, поддерживающая до 10 000 транзакций в секунду (TPS), обеспечивает масштабируемую инфраструктуру для платформ DeFi, экосистем GameFi и бизнес-приложений, способствуя широкому внедрению технологий Web3.

5.2 Улучшение пользовательского опыта


Благодаря 1-секундному времени блока и однослотовому окончанию Monad обеспечивает мгновенное подтверждение транзакций, не требуя, в отличие от Ethereum, многократных подтверждений блоков. Эта функция с низкой задержкой очень важна для обеспечения более плавной работы в сценариях с быстрым откликом, что выгодно для обычных пользователей.

5.3 Снижение барьеров и расходов на участие


Сверхнизкие комиссии Monad делают возможными небольшие и частые транзакции, позволяя пользователям DeFi, геймерам и обычным пользователям участвовать в приложениях Web3 по гораздо более низкой цене, расширяя общую базу пользователей.

5.4 Сохранение привычных инструментов и сред для разработчиков


Полная совместимость Monad с виртуальной машиной Ethereum (EVM) обеспечивает разработчикам беспроблемную миграцию. Такая совместимость не только делает Monad более привлекательной альтернативой Ethereum, но и ускоряет рост экосистемы, снижая барьеры для разработки, способствуя более масштабному внедрению технологий Web3.

Для инвесторов и разработчиков, ориентированных на развитие блокчейна и внедрение Web3, Monad, несомненно, является проектом, за которым стоит следить. Будучи ведущей силой в индустрии блокчейна, MEXC продолжает поддерживать такие перспективные проекты, как Monad, предоставляя своим пользователям комплексные и профессиональные услуги. В MEXC вы можете наслаждаться более гладким торговым процессом и получить доступ к высококлассным проектам, которые были тщательно отобраны нашей командой экспертов, что даст вам преимущество в использовании инвестиционных возможностей.

