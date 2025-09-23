Краткое руководство по мгновенной торговле на MEXC Фьючерсы: Исполняйте сделки моментально, не упуская торговые возможности

На динамичном рынке фьючерсов очень важно правильно выбрать момент. Когда появляется идеальная точка входа, даже небольшие задержки, такие как переключение страниц, ввод цен или подтверждение ордеров, могут привести к упущенным возможностям. Чтобы решить эту проблему, MEXC представила функцию «Мгновенная торговля», разработанную для трейдеров, которые ценят скорость и эффективность. Эта функция интегрирует размещение ордеров непосредственно в свечной график, что позволяет быстрее реагировать на движения рынка и сокращает задержки при исполнении.





Мгновенная торговля – это функция платформы MEXC, которая позволяет трейдерам открывать позиции непосредственно на свечном графике с помощью рыночных ордеров. Она упрощает традиционный процесс размещения ордеров:





Быстрое исполнение: Нет необходимости переключаться между панелями ордеров. Просто введите количество на графике и разместите ордер.

Мгновенное исполнение рыночных ордеров: Позволяет избежать упущенных возможностей из-за быстрых волатильностей цен.

Эффективность и удобство: Предназначен для скальперов, свинг-трейдеров и высокочастотных трейдеров.





Примечание: Мгновенная торговля поддерживает только открытие позиций с помощью рыночных ордеров. Если вы хотите настроить кредитное плечо, переключить режимы маржи или установить более комплексные ордера (такие как лимитные ордера или стоп-лосс/тейк-профит), вам необходимо заранее настроить их в панели ордеров в правой части страницы.









Максимальная эффективность: От оценки рынка до размещения ордера – всего за одну секунду, и все это прямо на графике свечей.

Идеально подходит для высокочастотных и краткосрочных трейдеров: Специально разработан для использования рыночных возможностей в режиме реального времени.

Преимущество низких затрат: Благодаря недавнему событию MEXC Благодаря недавнему событию MEXC «0 комиссий» торговые затраты значительно снизились, что сделало мгновенную торговлю еще более выгодным.









Основным преимуществом мгновенной торговли является скорость, что делает ее особенно полезной в следующих ситуациях:





Рынки прорыва: Входите в рынок моментально, когда цена пробивает ключевые уровни поддержки или сопротивления, снижая вероятность упустить возможности.

Краткосрочные и высокочастотные стратегии: Торговля на более низких таймфреймах требует быстрого исполнения ордеров. Мгновенная торговля сводит к минимуму задержки исполнения ордеров.

События с высокой волатильностью : Когда новостные события вызывают резкие колебания рынка, мгновенная торговля позволяет трейдерам реагировать в течение нескольких секунд.

Быстрое хеджирование или масштабирование: Будь то фиксация прибыли, сокращение убытков или открытие хеджа в противоположном направлении, мгновенная торговля гарантирует немедленное исполнение ордера.





Мгновенная торговля не подходит для всех трейдеров. Это целевой инструмент для краткосрочных, прорывных, новостных и высокочастотных торговых стратегий.









В настоящее время мгновенная торговля поддерживается только на веб-сайте MEXC. Ниже приведен пример с использованием фьючерсов USDT-M.









«Фьючерсы» → «Фьючерсы USDT-M», чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. На странице торговли нажмите кнопку «Настройки» в правом верхнем углу. Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите, чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами. На странице торговли нажмите кнопку «Настройки» в правом верхнем углу.









На странице «Настройки» переключите переключатель рядом с «Мгновенной торговлей», чтобы включить эту функцию.













Мгновенная торговля предоставляет четыре различных варианта единиц измерения. Нажмите на значок ▼ справа от настройки Количество (USDT) или Количество (Конт), чтобы открыть окно «Настройки единицы фьючерса». Выберите единицу, которую хотите использовать, и нажмите «Подтвердить», чтобы применить изменение.









Когда вы выбираете BTC в качестве единицы фьючерса, введенное вами количество будет отображаться в BTC с соответствующим напоминанием, показывающим эквивалентную сумму в USDT. Например, как показано ниже, когда вы вводите 0,1 BTC, во всплывающем окне отображается соответствующая сумма в USDT.









Когда вы выбираете Конт в качестве единицы фьючерса, введенное вами количество будет отображаться в контрактах, с соответствующим напоминанием, показывающим эквивалентную сумму в BTC. Например, как показано ниже, когда вы вводите 10 конт, во всплывающем окне отображается соответствующая сумма в BTC.





Обратите внимание, что конвертация между количеством (Конт) и BTC составляет 1 конт = 0,0001 BTC.









Когда вы выбираете USDT (стоимость ордера) в качестве единицы фьючерса, введенное вами количество будет отображаться в USDT с соответствующим напоминанием, показывающим эквивалентную сумму в BTC. Например, как показано ниже, когда вы вводите 100 USDT, во всплывающем окне отображается соответствующая сумма в BTC.





Примечание: При выборе USDT (стоимость ордера) в качестве единицы фьючерса вы можете настроить кредитное плечо, чтобы изменить требуемую маржу для позиции.









Когда вы выбираете «Ордер по стоимости (USDT)» в качестве единицы фьючерса, введенное вами количество будет отображаться в USDT. Например, как показано ниже, мы ввели сумму ордера в 100 USDT.





Примечание: В отличие от USDT (стоимость ордера), при выборе «Ордера по стоимости (USDT)» в качестве единицы фьючерса, на стоимость не влияет кредитное плечо.









На странице торговли фьючерсами, после включения функции мгновенной торговли, вы увидите панель ордеров мгновенной торговли, отображаемую непосредственно на графике свечей. Введите желаемое количество в поле «Введите количество», затем нажмите «Покупка по рынку» или «Продажа по рынку», чтобы мгновенно открыть фьючерсную позицию по текущей рыночной цене.













В периоды крайней волатильности рыночные ордера могут подвергаться риску проскальзывания.

Рекомендуется заранее установить режим кредитного плеча и режим маржи, чтобы избежать ошибок, вызванных последними изменениями.

Мгновенная торговля больше подходит для высокочастотных и краткосрочных стратегий, в то время как традиционное размещение ордеров, как правило, более подходит для долгосрочных позиций.









Функция мгновенной торговли фьючерсами MEXC – это высокоэффективный инструмент, разработанный специально для профессиональных трейдеров и участников высокочастотной торговли. Благодаря встраиванию ввода ордера непосредственно в свечной график, она значительно сокращает разрыв между принятием решения и его исполнением, позволяя вам оставаться впереди на высококонкурентном рынке. После освоения функция мгновенной торговли может стать мощным оружием в вашем арсенале торговли фьючерсами.





