Служба поддержки MEXC в один клик

16 июля 2025 г.
При использовании услуг MEXC вы можете столкнуться с различными проблемами. Чтобы помочь пользователям решить любые проблемы, с которыми они могут столкнуться, MEXC упростиа получение немедленного доступа к представителям онлайн-службы поддержки клиентов и возможностям самообслуживания для удовлетворения всех ваших потребностей.

На платформе MEXC вы можете легко найти именно ту помощь, которая вам нужна. Среди вариантов - подача запроса, предложение по улучшению, сообщение о нецелевых средствах, запрос на судебную помощь, проверка принадлежности адреса к официальному каналу MEXC и другие. Портал онлайн-службы поддержки клиентов позволяет вам напрямую связаться со службой поддержки клиентов. В зависимости от типа проблемы, с которой вы столкнулись, вы можете выбрать соответствующий сервисный портал для консультации.


1. Онлайн-самообслуживание


Диапазон онлайн-самообслуживания обширен, включая подачу заявок, предоставление предложений по улучшению и проверку официальных учетных записей. Если у вас возникли проблемы с функциями учетной записи, вопросы, связанные с депозитами и выводом средств, или если у вас есть предложения по улучшению MEXC, вы можете оставить отзыв на платформе MEXC через онлайн-самообслуживание.

Если ваш запрос требует дополнительной документации, вы можете отправить ее через систему самообслуживания. В зависимости от характера вопроса вы можете выбирать разные порталы. После получения вашей заявки MEXC проверит и обработает вашу проблему, а после проверки и решения MEXC ответит на вашу проблему по электронной почте.


1.1 Как отправить заявку


На платформе MEXC вы можете отправлять различные типы заявок. Вы можете подать запрос, сообщить о нелегальных средствах, запросить судебную помощь и многое другое. Эти разные порталы расположены на одной странице. Здесь мы будем использовать отправку запроса в качестве примера для демонстрационных целей.

Веб-сайт


Посетите официальный веб-сайт MEXC, войдите в систему, прокрутите главную страницу вниз и в разделе "Служба поддержки" выберите [Отправить запрос].


Вы можете описать проблему и загрузить соответствующие вложения согласно подсказкам на странице. После завершения нажмите кнопку [Отправить] внизу страницы.

На этой странице вы также можете выбрать отправку различных типов заявок, таких как сообщение о аномальных средствах, запрос судебной помощи и подача жалоб. Опишите проблему в соответствии с информацией на странице, загрузите соответствующие файлы вложений и после завершения нажмите кнопку [Отправить].


Приложение

Откройте приложение MEXC, под каруселью баннеров на главной странице нажмите [Еще]. В разделе "Служба поддержки" нажмите [Отправить запрос], чтобы перейти на страницу Отправки запроса.

Вы можете описать проблему, используя подсказки на странице, загрузить соответствующие вложения, а затем нажать [Отправить] внизу страницы.

На этой странице вы также можете выбрать различные типы заявок, такие как сообщение о ненормальных средствах, запрос на судебную помощь и другие. Опишите проблему в соответствии с информацией на странице, загрузите соответствующие файлы вложений и после завершения нажмите кнопку [Отправить].



1.2 Как подать предложения по улучшению


Если вы столкнулись с проблемами при регулярном использовании платформы, включая проблемы с отображением страниц, задержками, сбоями приложений и другими проблемами, связанными с продуктом, вы можете оставить отзыв об этих проблемах, нажав [Предложения по улучшению].

Веб-сайт

Посетите официальный веб-сайт MEXC, войдите в систему, прокрутите главную страницу вниз и в разделе "Служба поддержки" выберите [Предложения по улучшению].


На странице "Предложения по улучшению" в зависимости от типа предложения, которое вы хотите сделать, выберите соответствующую категорию из таких вариантов, как [Предложения по функционалу продуктов], [Предложения по операционным мероприятиям], [Предложения по содержанию страницы], [Рекомендации по безопасности] или [Другие предложения].


Нажмите, чтобы выбрать тип предложения, которое вы отправляете, прокрутите страницу вниз и заполните информацию в соответствии с инструкциями. Вы можете загрузить соответствующие вложения (необязательно). После завершения нажмите кнопку [Отправить] внизу страницы.

Используем "Другие предложения" в качестве примера для демонстрационных целей. После выбора [Другие предложения] фон кнопки изменится с серого на синий, а ниже появятся соответствующие поля, требующие вашего ввода. Заполните информацию в соответствии с подсказками на странице и после завершения нажмите кнопку [Отправить].


Приложение

Откройте приложение MEXC, коснитесь значка пользователя в верхнем левом углу главной страницы и выберите [Служба поддержки клиентов]. На странице Службы поддержки клиентов нажмите [Предложения по улучшению]. На основе вашего предложения выберите соответствующую категорию из таких вариантов, как [Предложения по функционалу продуктов], [Предложения по операционным мероприятиям], [Предложения по содержанию страницы], [Рекомендации по безопасности] или [Другие предложения].

Нажмите, чтобы выбрать тип предложения, которое вы отправляете, прокрутите страницу вниз и заполните информацию на основе подсказок представленных на странице. Вы можете загрузить соответствующие вложения (необязательно). После завершения нажмите кнопку [Отправить] внизу страницы.


MEXC всегда придерживалась философии "Пользователи прежде всего, меняемся для вас", ценя отзывы каждого пользователя. Если ваше ценное предложение будет принято, вы можете получить максимальное вознаграждение в размере 1000 USDT в виде фьючерсных бонусов или криптовалют.

1.3 Как подтвердить официальную учетную запись через самообслуживание


Если вы столкнулись с учетной записью MEXC в социальных сетях и не уверены, является ли она официальной учетной записью, вы можете воспользоваться официальной службой верификации MEXC.

Веб-сайт

Посетите официальный веб-сайт MEXC, войдите в систему, прокрутите главную страницу вниз и в разделе "Служба поддержки" выберите [Верификация MEXC].


Введите ID учетной записи социальной сети в поле ввода, затем нажмите кнопку поиска [🔍], чтобы проверить. Если это официальный аккаунт, появится зеленая галочка с соответствующим пояснением. Если это не официальная учетная запись, появится значок красного креста и соответствующее пояснение.

Как показано на следующем изображении, мы демонстрируем проверку с использованием ID официальной учетной записи MEXC в Твиттере (@MEXC_Official).


Приложение

Откройте приложение MEXC, коснитесь значка пользователя в верхнем левом углу главной страницы и выберите [Служба поддержки клиентов]. На странице службы поддержки клиентов нажмите [Верификация MEXC]. В поле ввода введите ID учетной записи социальной сети, затем нажмите кнопку поиска [🔍] для проверки.

Если это официальный аккаунт, появится зеленая галочка с соответствующим пояснением. Если это не официальная учетная запись, появится значок красного креста и соответствующее пояснение.


Как показано на изображении ниже, мы демонстрируем проверку с использованием ID поддельной учетной записи Twitter (@MEXC_SEA).


2. Онлайн поддержка клиентов


MEXC не только предоставляет удобные возможности онлайн-самообслуживания, но также может похвастаться ведущей в отрасли командой онлайн службой поддержки клиентов, предлагающей высококачественное круглосуточное обслуживание без выходных на нескольких языках. Функция онлайн службы поддержки клиентов позволяет вам быстро связаться с официальным персоналом MEXC. Однако в периоды большого объема запросов могут возникать очереди, и мы очень ценим ваше терпение. В качестве альтернативы, вы можете использовать онлайн-возможности самообслуживания для решения своих проблем.

2.1 Как связаться с онлайн службой поддержки клиентов


Веб-сайт

Посетите официальный веб-сайт MEXC и войдите в систему, прокрутите главную страницу вниз и в разделе "Служба поддержки" выберите [Служба поддержки] или нажмите кнопку обслуживания клиентов в правом нижнем углу экрана.


В правой части страницы появится всплывающее окно Службы поддержки клиентов MEXC. Для часто задаваемых вопросов вы можете использовать чат-бот MEXC для запросов самообслуживания и получить ответы, которые вы ищете.

Если чат-бот не может ответить на ваш вопрос, вы можете нажать [Живой чат] в правом нижнем углу, чтобы получить помощь от представителей онлайн-службы поддержки клиентов MEXC.


Если ваша проблема решена или вам в данный момент ничего не нужно, вы можете нажать кнопку [X] в правом верхнем углу всплывающего окна Службы поддержки клиентов MEXC, чтобы закрыть страницу.

Приложение

Откройте приложение MEXC, нажмите значок пользователя в верхнем левом углу главной страницы и выберите [Служба поддержки клиентов]. На странице службы поддержки клиентов нажмите [Служба поддержки]. Для часто задаваемых вопросов вы можете использовать чат-бот MEXC для запросов самообслуживания и получить ответы, которые вы ищете.

Если чат-бот не может ответить на ваш вопрос, вы можете нажать [🎧] в правом верхнем углу, чтобы получить помощь от представителей онлайн-службы поддержки клиентов MEXC.


В качестве альтернативы, вы можете нажать кнопку [🎧] в правом верхнем углу главной страницы приложения MEXC, чтобы быстро получить доступ к странице обслуживания клиентов.


На странице службы поддержки клиентов вы можете нажать кнопку, похожую на [◱] (комбинацию стрелки и квадрата) в верхнем левом углу, чтобы превратить страницу чата службы поддержки клиентов в всплывающее окно. Это позволит вам продолжить свои запросы без помех, даже если вы находитесь в процессе торговли.

Нажмите [💬] еще раз, чтобы вернуться на страницу поддержки клиентов. Если ваша проблема решена или вам не нужна дополнительная помощь, вы можете нажать кнопку [X] в правом верхнем углу, чтобы закрыть страницу.


Помимо портала поддержки клиентов на официальном сайте и в приложении, MEXC также имеет активные многоязычные сообщества в социальных сетях. Вы можете участвовать в обсуждениях с другими пользователями о торговом опыте, получать самую свежую официальную информацию от MEXC, а официальные сотрудники сообщества MEXC готовы помочь вам в любое время. Для получения дополнительной информации о каналах сообщества MEXC вы можете прочитать статью "Присоединяйтесь к сообществам MEXC".

Благодаря безопасной торговой среде и отличному обслуживанию клиентов, MEXC завоевала любовь и поддержку обширной базы пользователей. В будущем MEXC продолжит выполнять свою миссию, всегда уделяя приоритетное внимание потребностям клиентов, и продолжит предоставлять пользователям профессиональные услуги и помощь.

