MEXC Руководство по копи-трейдингу (Веб-сайт)





Копи-трейдинг – это процесс копирования сделок, заключенных другими трейдерами, включая все их операции. В этой статье мы продемонстрируем процесс копи-трейдинга с помощью веб-сайта.









Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Вверху нажмите [Фьючерсы] и выберите [Копи-трейдинг], чтобы войти на страницу копи-трейдинга MEXC.









На странице Копи-трейдинга прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть лучших трейдеров, отсортированных по таким категориям, как общий рейтинг, самый высокий ROI и самый высокий PNL. Вы также можете нажать на [Все трейдеры], чтобы просмотреть полный список текущих трейдеров. Выберите желаемого трейдера и нажмите [Копи-трейдинг], чтобы перейти на страницу настроек параметров Копи-трейдинга.









В левой части страницы настроек параметров копи-трейдинга выберите фьючерсные пары, сделки которых вы хотите скопировать. Вы можете отметить «Все», чтобы выбрать все фьючерсные пары, или выбрать одну или несколько фьючерсных пар для копирования.









В правой части страницы настроек параметров копи-трейдинга вы можете выбрать один из трех методов копи-трейдинга: [Интеллектуальный коэффициент], [Фиксированная сумма] и [Фиксированный коэффициент].





Интеллектуальный коэффициент: Скопируйте распределение суммы, выделенной трейдером на ордер, на открытые позиции.

Фиксированная сумма: Инвестируйте одинаковый объем маржи каждый раз, когда копируете сделку.

Фиксированный коэффициент: Количество ордеров для каждой сделки копи-трейдинга будет кратно количеству исполненных ордеров трейдера.









Мы продемонстрируем процесс копи-трейдинга на примере метода Интеллектуальный коэффициент. Другие методы копи-трейдинга работают аналогично.





Чтобы приступить к любым операциям копи-трейдинга, сумма вашей сделки копи-трейдинга должна составлять не менее 30 USDT. Если баланс вашего спотового счета не соответствует этому требованию, вы можете нажать [Перевод], чтобы пополнить баланс с вашего фьючерсного или фиатного счета.



Когда общий баланс на вашем счете Копи-трейдинга достигнет заранее установленного значения Стоп-лосса для счета, копи-трейдинг будет остановлен. Все позиции будут закрыты по рыночной цене, а оставшиеся средства переведены на ваш спотовый счет. Из-за рыночных колебаний фактический баланс на счете копи-трейдинга на момент остановки может незначительно отличаться от установленного значения.



В разделе «Настройки ликвидации трейдера» вы можете выбрать [Следовать до закрытия] или [Не следовать]. Этот параметр определяет, будет ли ваша копируемая торговая позиция закрыта, когда позиция трейдера будет ликвидирована.





В разделе «Дополнительные настройки» вы можете настроить дополнительные параметры, включая контроль риска, маржу, кредитное плечо и параметры проскальзывания.





Когда все параметры будут настроены, нажмите [Следующий шаг].









Просмотрите настройки копи-трейдинга и, подтвердив их, нажмите [Отправить], чтобы завершить процесс копи-трейдинга.













На странице [Лучшие трейдеры] Копи-трейдинга MEXC вы можете увидеть список трейдеров, изначально классифицированных по общему рейтингу, наивысшему ROI, наивысшему PNL и наибольшему количеству подписчиков. На панели трейдера вы можете просмотреть различную информацию о каждом трейдере, включая 7-дневный ROI, 7-дневный PNL, 7-дневный коэффициент успеха, частоту торговли, коэффициент разделения прибыли и многое другое.









Вы также можете выбрать вкладку [Все трейдеры]. На странице Копи-трейдинга MEXC вы можете сортировать трейдеров по различным критериям, таким как 7-дневный PNL, общий ROI, общий коэффициент успеха и т. д., чтобы найти трейдера, который вам нравится.





В карточке профиля трейдера вы также можете увидеть данные о его прошлой торговле и ключевые слова. Вы можете обратиться к этим данным при выборе трейдера.





Обратите внимание, что прошлые результаты трейдера не гарантируют будущую прибыль. Поэтому рекомендуется грамотно распределять сумму сделки, устанавливать TP/SL и следить за тем, чтобы ваши личные средства оставались в контролируемом диапазоне колебаний.













На странице Копи-трейдинга MEXC нажмите [>] на карточке трейдера.









В разделе «Мои скопированные сделки» нажмите на [Мои Трейдеры], чтобы увидеть текущие сделки копи-трейдинга с трейдерами, за которыми вы следите. Вы можете нажать [Отписаться] или [Редактировать].





Нажав [Редактировать], вы вернетесь на страницу настроек параметров копирования торговли, где можно изменить конфигурацию фьючерсов, для которых вы хотите копировать сделки, а также внести изменения в методы копи-трейдинга и другие настройки. Вы можете нажать [Отписаться], чтобы перестать следить за текущим трейдером.





Нажав на значок карандаша в колонке «Сумма копи-трейда», вы можете увеличить или уменьшить сумму копируемой сделки. Обратите внимание, что минимальная сумма копи-трейдинга составляет 30 USDT.









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.