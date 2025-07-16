Если вы часто занимаетесь торговлей криптовалютами с мобильного устройства, вы можете обратиться к статье "Как загрузить приложение MEXC и зарегистрироваться на MEXC", чтобы узнать больше. Если же вы Если вы часто занимаетесь торговлей криптовалютами с мобильного устройства, вы можете обратиться к статье "Как загрузить приложение MEXC и зарегистрироваться на MEXC", чтобы узнать больше. Если же вы
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Регистрация... (Веб-сайт)

Регистрация аккаунта MEXC (Веб-сайт)

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички
BRC20.COM
COM$0.010673-4.68%
Ambire Wallet
WALLET$0.02355-7.24%
MX Token
MX$2.4954-5.70%

Если вы часто занимаетесь торговлей криптовалютами с мобильного устройства, вы можете обратиться к статье "Как загрузить приложение MEXC и зарегистрироваться на MEXC", чтобы узнать больше.

Если же вы предпочитаете совершать торговые операции на веб-сайте, то в данной статье мы рассмотрим процесс регистрации аккаунта MEXC двумя способами: регистрация через электронную почту/мобильный телефон и регистрация и вход в аккаунт через сторонние системы.

1. Регистрация через электронную почту/мобильный телефон


Откройте браузер Google Chrome и зайдите на официальный сайт MEXC: https://www.mexc.com.



Вы можете выбрать способ регистрации - по электронной почте или по номеру мобильного телефона. Здесь мы продемонстрируем процесс регистрации с использованием электронной почты.

После ввода адреса электронной почты для регистрации нажмите [Далее].



Во всплывающем окне установите флажок "Я не робот", чтобы завершить проверку безопасности. После успешной проверки вы будете автоматически перенаправлены на следующую страницу.



Введите пароль. Пароль должен состоять не менее чем из 10 символов и включать комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.

Поле "Реферальный код" является необязательным. Если у вас есть реферал, вы можете ввести его реферальный код. Более подробную информацию о преимуществах приглашения друзей для регистрации на MEXC можно найти в разделе "Приглашение друзей для регистрации на MEXC".

Поставьте галочку в поле, подтверждающем согласие с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, и нажмите [Регистрация].



Проверьте свой почтовый ящик на наличие кода проверки, отправленного при регистрации. Введите полученный 6-значный проверочный код и нажмите [Подтвердить] для завершения регистрации.

Если вы не можете найти проверочный код в почтовом ящике, папке "Спам" или на других страницах, вы можете нажать [Не получили код подтверждения?], чтобы запросить код еще раз для ввода.



2. Регистрация и вход в аккаунт через сторонние системы


Также можно выбрать быстрый вход в систему с помощью учетных записей Google, Apple, MetaMask Wallet, Telegram и др. В качестве примера для демонстрации мы будем использовать MetaMask Wallet.

Для входа в систему нажмите на логотип MetaMask Wallet, после чего появится окно для ввода подписи. Нажмите [Подписать] для подтверждения.



Нажмите на кнопку [Создать новый аккаунт на MEXC].



Вы можете выбрать способ регистрации: по электронной почте или по номеру мобильного телефона. Мы продемонстрируем процесс регистрации на примере электронной почты.

Введите свой адрес электронной почты, пароль, поставьте галочку в поле для подтверждения Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности, затем нажмите [Регистрация].



Следуя подсказкам, щелкните по порядку на изображении и нажмите [OK] для завершения проверки.



Проверьте свой почтовый ящик на наличие кода проверки, отправленного при регистрации. Введите полученный 6-значный проверочный код и нажмите [Подтвердить] для завершения регистрации.

Если вы не можете найти проверочный код в почтовом ящике, папке "Спам" или на других страницах, вы можете нажать [Не получили код подтверждения?], чтобы запросить код еще раз для ввода.



3. Начало торговли


После завершения регистрации вы будете перенаправлены на главную страницу официального сайта MEXC. Здесь вы можете выбрать между спотовой и фьючерсной торговлей, чтобы начать свой путь криптотрейдера.

Если вы новичок в криптовалютах и не знакомы с трейдингом, вы можете обратиться к разделам "Купите MX за одну минуту", "Понимание спотовой торговли", "Что такое торговля фьючерсами" и "Как использовать демо-трейдинг на фьючерсах MEXC" для обучения и практики с помощью торговых симуляторов.

Для получения дополнительных учебных ресурсов вы можете изучить раздел MEXC Обучение, который поможет вам быстро освоить мир криптовалют и начать свой путь в качестве криптотрейдера.



Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана с риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов