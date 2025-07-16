Регистрация аккаунта MEXC (Веб-сайт)





Если вы часто занимаетесь торговлей криптовалютами с мобильного устройства, вы можете обратиться к статье " Как загрузить приложение MEXC и зарегистрироваться на MEXC ", чтобы узнать больше.





Если же вы предпочитаете совершать торговые операции на веб-сайте, то в данной статье мы рассмотрим процесс регистрации аккаунта MEXC двумя способами: регистрация через электронную почту/мобильный телефон и регистрация и вход в аккаунт через сторонние системы.









Откройте браузер Google Chrome и зайдите на официальный сайт MEXC: https://www.mexc.com .









Вы можете выбрать способ регистрации - по электронной почте или по номеру мобильного телефона. Здесь мы продемонстрируем процесс регистрации с использованием электронной почты.





После ввода адреса электронной почты для регистрации нажмите [Далее].









Во всплывающем окне установите флажок "Я не робот", чтобы завершить проверку безопасности. После успешной проверки вы будете автоматически перенаправлены на следующую страницу.









Введите пароль. Пароль должен состоять не менее чем из 10 символов и включать комбинацию заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.





Поле "Реферальный код" является необязательным. Если у вас есть реферал, вы можете ввести его реферальный код. Более подробную информацию о преимуществах приглашения друзей для регистрации на MEXC можно найти в разделе " Приглашение друзей для регистрации на MEXC ".





Поставьте галочку в поле, подтверждающем согласие с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, и нажмите [Регистрация].









Проверьте свой почтовый ящик на наличие кода проверки, отправленного при регистрации. Введите полученный 6-значный проверочный код и нажмите [Подтвердить] для завершения регистрации.





Если вы не можете найти проверочный код в почтовом ящике, папке "Спам" или на других страницах, вы можете нажать [Не получили код подтверждения?], чтобы запросить код еще раз для ввода.













Также можно выбрать быстрый вход в систему с помощью учетных записей Google, Apple, MetaMask Wallet, Telegram и др. В качестве примера для демонстрации мы будем использовать MetaMask Wallet.





Для входа в систему нажмите на логотип MetaMask Wallet, после чего появится окно для ввода подписи. Нажмите [Подписать] для подтверждения.









Нажмите на кнопку [Создать новый аккаунт на MEXC].









Вы можете выбрать способ регистрации: по электронной почте или по номеру мобильного телефона. Мы продемонстрируем процесс регистрации на примере электронной почты.





Введите свой адрес электронной почты, пароль, поставьте галочку в поле для подтверждения Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности, затем нажмите [Регистрация].









Следуя подсказкам, щелкните по порядку на изображении и нажмите [OK] для завершения проверки.









Проверьте свой почтовый ящик на наличие кода проверки, отправленного при регистрации. Введите полученный 6-значный проверочный код и нажмите [Подтвердить] для завершения регистрации.





Если вы не можете найти проверочный код в почтовом ящике, папке "Спам" или на других страницах, вы можете нажать [Не получили код подтверждения?], чтобы запросить код еще раз для ввода.













После завершения регистрации вы будете перенаправлены на главную страницу официального сайта MEXC. Здесь вы можете выбрать между спотовой и фьючерсной торговлей, чтобы начать свой путь криптотрейдера.









Для получения дополнительных учебных ресурсов вы можете изучить раздел MEXC Обучение, который поможет вам быстро освоить мир криптовалют и начать свой путь в качестве криптотрейдера.









Отказ от ответственности: Торговля криптовалютами связана с риском. Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.