Знакомство с зонами спотовой торговли MEXC





Вы можете быстро найти токены, которыми хотите торговать спот, задав поиск по их названиям. Спотовая торговля на MEXC разделена на несколько зон, в том числе Главная зона, Зона инноваций, Зона оценки, MEME, ZK и Arbitrum. Кроме первых трех, остальные зоны названы в честь текущих событий и типов токенов.





Чем же отличаются друг от друга Главная зона, Зона инноваций и Зона оценки?









Главная зона содержит хорошо зарекомендовавшие себя токены. В основном это мейнстримовые криптовалюты с более зрелыми проектами, высокой рыночной капитализацией и объемами торгов. К числу наиболее распространенных токенов, представленных в главной зоне, относятся BTC, ETH и MX.













В Зоне инноваций представлены преимущественно новые проекты. По сравнению с рынком Главной зоны, токены в Зоне инноваций часто характеризуются большей волатильностью цен и повышенным риском. Перед торговлей в Зоне инноваций лучше проявить осторожность и провести тщательное исследование. На изображении ниже представлены токены Зоны инноваций.













В Зону оценки обычно попадают проекты, не входящие в первичный листинг, в том числе проекты, находящиеся на ранних стадиях развития, которые соответствуют определенному порогу пользовательской базы и были рекомендованы сообществом для включения в листинг. Некоторым проектам ранних стадий в Зоне оценки может потребоваться время и проверка на рынке. Цены на токены в этой зоне могут быть весьма волатильными, поэтому пользователям рекомендуется проявлять осторожность и помнить о потенциальных рисках делистинга при покупке по высокой цене. На изображении ниже показаны токены, включенные в Зону оценки.









Обратите внимание, что токены, находящиеся в Зоне оценки, регулярно оцениваются. После попадания в Зону оценки токены проходят 60-дневный период оценки. Если токен пройдет эту оценку, он будет переведен в Зону инноваций. И наоборот, если токен не пройдет оценку, будет проведен делистинг.





Примечание:



