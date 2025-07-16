Вы можете быстро найти токены, которыми хотите торговать спот, задав поиск по их названиям. Спотовая торговля на MEXC разделена на несколько зон, в том числе Главная зона, Зона инноваций, Зона оценки,Вы можете быстро найти токены, которыми хотите торговать спот, задав поиск по их названиям. Спотовая торговля на MEXC разделена на несколько зон, в том числе Главная зона, Зона инноваций, Зона оценки,
Знакомство с зонами спотовой торговли MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
#Спот#Базовые концепции
Вы можете быстро найти токены, которыми хотите торговать спот, задав поиск по их названиям. Спотовая торговля на MEXC разделена на несколько зон, в том числе Главная зона, Зона инноваций, Зона оценки, MEME, ZK и Arbitrum. Кроме первых трех, остальные зоны названы в честь текущих событий и типов токенов.

Чем же отличаются друг от друга Главная зона, Зона инноваций и Зона оценки?

1. Главная зона


Главная зона содержит хорошо зарекомендовавшие себя токены. В основном это мейнстримовые криптовалюты с более зрелыми проектами, высокой рыночной капитализацией и объемами торгов. К числу наиболее распространенных токенов, представленных в главной зоне, относятся BTC, ETH и MX.



2. Зона инноваций


В Зоне инноваций представлены преимущественно новые проекты. По сравнению с рынком Главной зоны, токены в Зоне инноваций часто характеризуются большей волатильностью цен и повышенным риском. Перед торговлей в Зоне инноваций лучше проявить осторожность и провести тщательное исследование. На изображении ниже представлены токены Зоны инноваций.



3. Зона оценки


В Зону оценки обычно попадают проекты, не входящие в первичный листинг, в том числе проекты, находящиеся на ранних стадиях развития, которые соответствуют определенному порогу пользовательской базы и были рекомендованы сообществом для включения в листинг. Некоторым проектам ранних стадий в Зоне оценки может потребоваться время и проверка на рынке. Цены на токены в этой зоне могут быть весьма волатильными, поэтому пользователям рекомендуется проявлять осторожность и помнить о потенциальных рисках делистинга при покупке по высокой цене. На изображении ниже показаны токены, включенные в Зону оценки.



Обратите внимание, что токены, находящиеся в Зоне оценки, регулярно оцениваются. После попадания в Зону оценки токены проходят 60-дневный период оценки. Если токен пройдет эту оценку, он будет переведен в Зону инноваций. И наоборот, если токен не пройдет оценку, будет проведен делистинг.

Примечание:


  • Если до окончания периода оценки проект покажет хорошие результаты, MEXC выведет его из Зоны оценки и переведет в Зону инноваций после завершения оценки.
  • Если проект не продемонстрирует эффективных улучшений до окончания периода оценки, MEXC добавит предупреждающую отметку "ST" к соответствующим торговым парам и начнет процесс делистинга. Более подробную информацию см. пожалуйста: Правила предупреждения ST.
  • Если в течение периода оценки в отношении проекта сработают Правила предупреждения ST, то оценка будет досрочно прекращена. В этом случае MEXC добавит предупреждающую отметку "ST" к соответствующим торговым парам и начнет процесс делистинга.
  • Период оценки проектов, перемещаемых в Зону оценки, составляет 30 дней, в то время как период оценки проектов, первоначально включенных в Зону оценки, составляет 60 дней.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим связанным с ними услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

