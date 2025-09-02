Как вывести деньги с криптокошелька MEXC: Инструкция и комиссии





Используя функцию вывода средств на MEXC, вы можете перевести свои криптоактивы на свой кошелек. Кроме того, вы можете переводить средства между пользователями MEXC, используя функцию внутренних переводов. Рассмотрим пошаговый процесс выполнения каждой операции.









1) На официальном веб-сайте MEXC нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу и выберите [Вывод].









2) Выберите [Криптовалюту], которую вы хотите вывести, введите [Адрес], выберите [Сеть] и заполните [Сумму]. После проверки информации нажмите [Отправить].









Примечание:

Адрес вывода средств – это адрес вывода криптовалюты, также известный как адрес кошелька. Этот адрес представляет собой уникальный идентификатор, состоящий из длинной строки цифр и букв, используемый для указания того, на какой аккаунт или кошелек должна быть переведена криптовалюта.





Сеть перевода – это сеть, используемая для обработки криптовалютных транзакций и переводов. Разные криптовалюты могут использовать разные сети блокчейна, например, Bitcoin использует сеть Bitcoin, Ethereum – сеть Ethereum и так далее. Некоторые криптовалюты поддерживают несколько сетей, поэтому в такой ситуации важно выбрать правильную сеть. Например, в случае с USDT необходимо проверить, в какой сети она находится – ERC-20 или TRC-20. Выбор неправильной сети может привести к тому, что вывод средств не будет зачислен.







При выводе средств вы должны выполнить требование по минимальной сумме вывода. Если ваша сумма вывода ниже требуемой, пожалуйста, добавьте соответствующие токены, пока она не достигнет минимальной суммы, прежде чем начать вывод средств. За вывод средств взимается комиссия, которая может варьироваться в зависимости от комиссий сети.

MEXC стремится обеспечить наилучший возможный пользовательский опыт. Если вы обнаружите, что другая платформа предлагает более низкую комиссию за вывод средств, пожалуйста, предоставьте скриншоты и ссылки на веб-страницы в нашу онлайн Службу поддержки клиентов для обратной связи. При выводе некоторых криптовалют необходимо заполнить Мемо. Непредоставление Мемо может привести к тому, что вывод средств не будет зачислен. Более подробную информацию о Мемо вы можете найти в статье « Что такое Мемо/Тег?





3) Введите код электронной почты после его получения, введите код Google Authenticator и нажмите [Отправить].









4) Дождитесь успешной обработки вывода средств.













1) На официальном веб-сайте MEXC нажмите на [Кошелек] в правом верхнем углу и выберите [Вывод].









2) Выберите криптовалюту, которую вы хотите перевести.





3) Выберите [Пользователи MEXC], в настоящее время поддерживаются переводы по [Электронной почте], [Номеру телефона] или [MEXC UID]. Введите информацию о счете получателя.





4) Введите соответствующую информацию и сумму перевода. Затем нажмите [Отправить].









5) Введите коды верификации электронной почты и Google Authenticator и нажмите [Отправить].









6) Теперь перевод завершен.













1) Нажмите на [Кошелек] в правом нижнем углу приложения.

2) Нажмите на [Вывод].

3) Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести.

4) Выберите [Вывод средств ончейн] в качестве метода вывода средств.









5) Введите адрес для вывода средств, выберите сеть и введите сумму вывода. Затем нажмите [Подтвердить].

6) Убедившись в правильности данных, нажмите [Подтвердить вывод].

7) Введите коды верификации электронной почты и Google Authenticator. Затем нажмите [Подтвердить].

8) Запрос на вывод средств отправлен, ожидайте.













1) В приложении нажмите на [Кошелек] в правом нижнем углу.

2) Нажмите на [Вывод].

3) Выберите криптовалюту, которую вы хотите вывести.

4) Выберите [Перевод на MEXC] в качестве метода вывода средств.









5) Введите данные счета получателя и сумму, затем нажмите [Отправить]. В настоящее время поддерживаются три способа перевода: Электронная почта, номер телефона и UID.

6) Убедитесь в правильности информации и нажмите [Подтвердить].

7) Введите код электронной почты и код Google Authenticator, затем нажмите [Подтвердить].

8) Теперь перевод завершен.













1. Для криптовалют, поддерживающих несколько сетей, таких как USDT, пожалуйста, убедитесь, что при запросе на вывод средств вы выбрали соответствующую сеть.





2. Если для вывода средств требуется Мемо, пожалуйста, убедитесь, что вы скопировали правильный Мемо с принимающей платформы и ввели его точно. В противном случае активы могут быть потеряны после вывода средств.





3. После ввода адреса, если на странице появится сообщение о том, что адрес недействителен, проверьте адрес или свяжитесь с нашей онлайн Службой поддержки клиентов для получения дальнейшей помощи.





4. Комиссия за вывод средств варьируется для каждой криптовалюты и может быть просмотрена после выбора криптовалюты на странице вывода средств.





5. Минимальная сумма вывода средств и комиссия за вывод для соответствующей криптовалюты указаны на странице вывода средств.



