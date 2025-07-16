Как просмотреть мои активы?

Чтобы вы могли легко просматривать свои активы, мы объединили на этой странице несколько учетных записей MEXC: спотовую учетную запись, фьючерсную учетную запись, фиатную учетную запись и учетную запись для копирования сделок.









①В правом верхнем углу веб-сайта MEXC выберите [Кошелек] и нажмите [＞].









②На странице «Обзор активов» вы можете получить общее представление о состоянии своей учетной записи и выполнить несколько быстрых действий:





(1). Кнопки быстрого действия: [Депозит], [Вывод], [Перевод] и [Отправить].





(2). Балансы каждого счета в USDT/USD.





(3). Просмотреть разбивку активов по счетам.









Рядом с «Недавние транзакции» нажмите [Просмотреть все], чтобы перейти на страницу «История транзакций» и просмотреть записи о депозитах, выводах, переводах, отправках и т. д.













Если вы хотите торговать на определенном рынке, вам необходимо сначала перевести средства на соответствующий кошелек, прежде чем приступить к торговле. Например, если вы приобрели цифровые активы через P2P и хотите участвовать в спотовой торговле, вам необходимо перевести цифровые активы со своего [фиатного счета] на свой [спотовый счет].





①Щелкните [Перевод].





②Во всплывающем окне выберите счет для получения перевода и нажмите [Перевод].







