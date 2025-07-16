Чтобы вы могли легко просматривать свои активы, мы объединили на этой странице несколько учетных записей MEXC: спотовую учетную запись, фьючерсную учетную запись, фиатную учетную запись и учетную запиЧтобы вы могли легко просматривать свои активы, мы объединили на этой странице несколько учетных записей MEXC: спотовую учетную запись, фьючерсную учетную запись, фиатную учетную запись и учетную запи
Как просмотреть мои активы?

16 июля 2025 г.MEXC
Чтобы вы могли легко просматривать свои активы, мы объединили на этой странице несколько учетных записей MEXC: спотовую учетную запись, фьючерсную учетную запись, фиатную учетную запись и учетную запись для копирования сделок.

1. Как просмотреть статус актива?


①В правом верхнем углу веб-сайта MEXC выберите [Кошелек] и нажмите [＞].



②На странице «Обзор активов» вы можете получить общее представление о состоянии своей учетной записи и выполнить несколько быстрых действий:


(1). Кнопки быстрого действия: [Депозит], [Вывод], [Перевод] и [Отправить].


(2). Балансы каждого счета в USDT/USD.


(3). Просмотреть разбивку активов по счетам.

2. Как посмотреть историю активов


Рядом с «Недавние транзакции» нажмите [Просмотреть все], чтобы перейти на страницу «История транзакций» и просмотреть записи о депозитах, выводах, переводах, отправках и т. д.



3. Как перевести средства между счетами MEXC?


Если вы хотите торговать на определенном рынке, вам необходимо сначала перевести средства на соответствующий кошелек, прежде чем приступить к торговле. Например, если вы приобрели цифровые активы через P2P и хотите участвовать в спотовой торговле, вам необходимо перевести цифровые активы со своего [фиатного счета] на свой [спотовый счет].


①Щелкните [Перевод].


②Во всплывающем окне выберите счет для получения перевода и нажмите [Перевод].



Отказ от ответственности: Эта информация не содержит рекомендаций по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим сопутствующим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или владению какими-либо активами. Обучение MEXC предоставляет информацию только для справочных целей и не является рекомендацией по инвестированию. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и проявляйте осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за ваш выбор инвестиционной деятельности.


