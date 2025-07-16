Как просматривать макроданные на MEXC





MEXC известна пользователям как платформа для торговли криптовалютами. Помимо торговли, платформа MEXC также предоставляет некоторые важные макроданные по текущему рынку, предлагая данные для поддержки инвестиционных решений пользователей.





На главной странице приложения MEXC в зоне ярлыков под баннерами нажмите [Еще]. В разделе "Общие функции" выберите [Рыночный push]. Затем нажмите [Макроданные] на странице Рыночный Push для просмотра.





Для пользователей веб-сайта, зайдите на официальный сайт MEXC, нажмите [Рынки] и выберите [Макроданные], чтобы перейти на страницу данных.









Страница "Макроданные" состоит из четырех разделов: Прогноз тренда BTC, Сравнение трендов, Ключевая информация и Горячие новости.









Тренд BTC может в некоторой степени отражать общую тенденцию рынка. Когда цена BTC растет, рынок имеет тенденцию к росту, а когда цена BTC падает, рынок имеет тенденцию к снижению.





Бычий или медвежий тренд BTC отражает суждения пользователей о будущей тенденции изменения цены BTC на рынке. Соотношение этих двух точек зрения в конечном итоге отражает общие ожидания рынка относительно динамики цен на BTC.





Как показано на рисунке ниже, после победы в судебном процессе по делу Grayscale цена биткойна отскочила от отметки $26 000 и резко выросла, ненадолго превысив отметку $28 000, причем за сутки ее рост составил 6,48%. Под влиянием этих позитивных новостей "бычьи" настроения на рынке достигли 63,63%, то есть большинство людей считают, что цена биткойна продолжит расти.













Платформа MEXC обеспечивает сравнение цены биткойна с шестью другими точками данных, причем поддерживается одновременное отображение до трех линий на правой стороне графика.





Десятилетняя ставка казначейства США (TNX): TNX широко рассматривается как "безрисковая ставка доходности" и служит ориентиром для глобального ценообразования на активы. Это наиболее ликвидный вид средне- и долгосрочных государственных облигаций, способный измерять долгосрочные изменения процентных ставок и менее подверженный краткосрочным колебаниям рынка, что часто используется для прогнозирования экономических перспектив.





Индекс NASDAQ (IXIC): Индекс NASDAQ является наиболее представительным индексом фондового рынка США, отражающим изменения на рынке ценных бумаг NASDAQ.





Фьючерсы на золото (GC=F): GC - торговый код фьючерсов на золото на COMEX, представляющий собой мировой эталонный фьючерсный контракт на цены золота.





Коэффициент соотношения Биткоина/Долга США (BTC/TNX): Соотношение последней цены биткойна и последней доходности 10-летнего казначейства США.





Коэффициент Биткоина/NASDAQ (BTC/IXIC): Соотношение последней цены биткойна и последнего значения индекса NASDAQ.





Коэффициент соотношения Биткоина/Золота (BTC/Gold): Соотношение последней цены биткойна и последней спотовой стоимости золота.





Эти индикаторы привязаны к данным TNX и демонстрируют различные колебания. Как показано на рисунке ниже, текущая цена биткойна упала на 3,39%, а индекс NASDAQ вырос на 0,11%.













Оба эти раздела содержат информационный контент. Раздел "Горячие новости" состоит из актуальных отраслевых новостей, изменений цен и другой необходимой информации, отсортированной и упорядоченной в хронологическом порядке.









Раздел "Ключевая информация" является дальнейшим усовершенствованием "горячих новостей". В нем собраны и проанализированы изменения цены биткойна за 5 минут до и после выхода каждой информации, оценивается ее влияние на цену биткойна.









Своевременный доступ к информации о "горячих новостях" рынка имеет большое значение для принятия инвестиционных решений. Например, на последних новостях о выигрыше иска Grayscale одни "киты" заранее купили биткойн на сумму 380 млн. долларов, а другие через 15 минут после выхода новости приобрели 8 тыс. токенов Ethereum. С момента выхода новости и до настоящего времени "киты", купившие биткойн, получили значительные доходы, а те, кто купил Ethereum, сделали это на пике.





При оценке состояния рынка часто приходится учитывать множество факторов, и решения не должны основываться только на отдельных точках данных или информации. MEXC предоставляет соответствующие данные исключительно в справочных целях и не является инвестиционным советом. Пользователи должны принимать собственные инвестиционные решения и стратегии после полного понимания информации и всесторонней оценки рисков.



