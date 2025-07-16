Как верифицировать мой адрес проживания на MEXC





Предоставление документа, подтверждающего адрес (POA), является частью процесса проверки KYC на MEXC. После регистрации аккаунта MEXC вы должны загрузить документ POA для завершения проверки личности и обеспечения соответствия законам и нормам вашей страны или региона.





В этом руководстве объясняется, как проверить свой адрес проживания и успешно загрузить необходимый документ, подтверждающий адрес, для завершения процесса проверки.









Для завершения проверки KYC вам необходимо предоставить документ, подтверждающий адрес (POA). Только после предоставления требуемого документа мы сможем подтвердить ваш адрес проживания. Документ POA используется для подтверждения вашего места жительства. В процессе проверки KYC вы должны загрузить документ, подтверждающий адрес, в котором указаны ваше полное имя и адрес проживания.





Документ, который вы загружаете, должен отвечать определенным требованиям, чтобы быть принятым в качестве подтверждения вашего адреса. Он должен быть выдан на ваше имя и совпадать с именем владельца аккаунта MEXC. Документ должен быть выдан в течение последних трех месяцев и содержать следующую информацию:





Ваше полное имя

Ваш адрес проживания

Дата выдачи

Орган выдачи

Данные об органе выдачи (например, идентификатор коммерческой организации, контактная информация или веб-сайт)









В предоставленном вами документе должно быть четко указано ваше полное имя, адрес проживания, дата выдачи и название органа, выдавшего документ. Дата выдачи должна быть в течение последних трех месяцев. К документам POA относятся, в частности, следующие:





Выписки из банка

Письма, выданные банком

Документы по ипотечному кредитованию или книжки с пропусками

Счета за личные, домашние, интернет или телевизионные услуги

Счета за воду, электричество или газ

Счета от других поставщиков коммунальных услуг

Письма или уведомления, выданные правительством

Свидетельства о регистрации избирателей

Документы о начислении налогов

Бланки временной регистрации, свидетельства или документы о регистрации транспортных средств

Счета за аренду, выданные агентствами недвижимости

Подтверждение адреса, выданное работодателем, или договоры о покупке недвижимости









Следующие документы не принимаются в качестве подтверждения адреса:

Квитанции об оплате (даже если на них указан адрес доставки/выставления счета)

Медицинские счета









1) Убедитесь, что ваш документ является действительным подтверждением адреса. Если вы не уверены, обратитесь к списку выше.





2) Дата выдачи не должна быть старше трех месяцев. MEXC принимает только документы, подтверждающие адрес, выданные в течение последних трех месяцев.





3) Документ должен содержать ваше полное имя, адрес, дату выдачи и орган, выдавший документ.

4) Документ должен быть выдан на ваше имя. Убедитесь, что имя и адрес на документе совпадают с теми, что были указаны при регистрации аккаунта MEXC.





5) Загружайте только оригиналы документов без обрезания и редактирования. Вы можете предоставить фотографию или отсканированную копию физического счета или PDF-файл электронного счета. Однако отсканированные копии или скриншоты не должны быть размытыми, отражающими или черно-белыми. Убедитесь, что видны все четыре угла документа и что все содержимое хорошо читается.





6) Убедитесь, что ваш документ соответствует требуемому формату и размеру файла. Поддерживаются следующие форматы файлов: .PDF, .JPG и .PNG. Другие форматы файлов не принимаются.





7) Обратите внимание, что процесс рассмотрения документов для проверки адреса может занять до 24 часов. Вы автоматически получите уведомление о завершении проверки. Обращаться в Службу поддержки не нужно.













Верификация адреса является частью процесса проверки KYC MEXC. Она используется для подтверждения вашего адреса проживания. В процессе верификации вы должны предоставить свое полное имя, адрес проживания и действующий документ, подтверждающий адрес.









Убедитесь, что вы указали полный адрес проживания, включая номер квартиры/комнаты, название улицы и почтовый индекс.









Список стран, поддерживающих верификацию адреса проживания, можно посмотреть на странице продукта.









На документе должно быть четко указано ваше полное имя, адрес проживания, дата выдачи и название органа, выдавшего документ. Дата выдачи должна быть в течение последних трех месяцев.









Если данные верификации вашего адреса изменились, обратитесь в Службу поддержки клиентов.



