Руководство для начинающих: Углубленный обзор технического анализа криптовалют

Технический анализ – это широко используемый в финансовом инвестировании инструмент, направленный на прогнозирование будущих тенденций рынка путем изучения исторических движений цен и торговых данных. В этой статье мы разберем основные предположения, лежащие в основе технического анализа, изучим четыре ключевых фактора влияния и представим несколько классических теорий, что поможет инвесторам лучше понять и применить технический анализ в торговле криптовалютой.









Технический анализ имеет долгую историю, восходящую к японской эпохе сёгуната Токугава (1603-1867) и торговле рисом. Пытаясь зафиксировать колебания цен и предсказать будущие тенденции, торговец по имени Хомма Мунехиса создал раннюю форму графиков свечей.





На протяжении веков этот метод развивался и приобретал различные формы, породив основные свечные графики, технические индикаторы и комплексные аналитические системы, такие как теория Доу, волновая теория Эллиотта, теория Ганна и теория Чана.





Хотя каждая школа имеет свой собственный уникальный подход, их объединяет общая цель: интерпретация исторических данных рынка для прогнозирования будущих движений цен и поиска прибыльных возможностей.









Все системы технического анализа основываются на трех фундаментальных предположениях:









Согласно гипотезе эффективного рынка, на полностью конкурентном и прозрачном рынке движение цен отражает всю доступную информацию, включая фундаментальные показатели проекта, макроэкономические условия, распределение токенов и многое другое. Этот принцип лежит в основе технического анализа, без него весь подход был бы бессмысленным.









Движение цен не является полностью случайным, они склонны следовать определенным трендам. Как только тренд устанавливается, он часто сохраняется в течение определенного периода. Это самая главная концепция технического анализа.









Когда рыночные условия напоминают прошлые, инвесторы часто принимают решения, основываясь на предыдущих успехах или неудачах. В результате поведение рынка и ценовые модели имеют тенденцию повторяться с течением времени.









Все методы технического анализа основаны на следующих четырех ключевых факторах:





1) Цена: Наиболее прямое отражение активности рынка, представляющее собой консенсус между покупателями и продавцами.





2) Объем: Указывает на уровень участия рынка. Более высокий объем свидетельствует о более высокой активности и интересе рынка, в то время как более низкий объем указывает на снижение участия.





3) Время: Период, в течение которого формируются и развиваются паттерны. Разные временные рамки соответствуют разным уровням колебания цен.





4) Диапазон цен: Величина колебаний цен в течение определенного периода. Как правило, более длинные временные рамки допускают большие потенциальные колебания цен.













Теория Доу, созданная Чарльзом Генри Доу, считается основой всех систем технического анализа рынка. Она содержит три основных предположения и пять ключевых принципов, образующих полноценную систему следования за трендом. В ее основе лежит классификация ценовых движений по трем направлениям:





1) Первичный тренд: Длится один год или более и может быть бычьим, медвежьим или боковой фазой консолидации.

2) Вторичный тренд: Движение в противоположность первичному тренду, длящееся от трех недель до нескольких месяцев, при этом обычно происходит откат от одной трети до двух третей движения первичного тренда.

3) Минорный тренд: Краткосрочные колебания в рамках вторичных трендов, часто ежедневные корректировки цен. Хотя их трудно анализировать по отдельности, они полезны для подтверждения и интерпретации направления первичных и вторичных трендов.





Иллюстрация трех трендов в теории Доу









Волновая теория Эллиотта, предложенная американским аналитиком ценных бумаг Ральфом Нельсоном Эллиоттом, была разработана им на основе изучения индекса Доу-Джонса и обобщает взаимосвязь между движением рыночных цен и волновыми паттернами. Если теория Доу объясняет, что такое тренд, то волновая теория Эллиотта предлагает более подробное описание того, как этот тренд разворачивается.





1) Волновая структура





Основываясь на классификации рыночных тенденций в теории Доу, волновая теория Эллиотта делит полный рыночный цикл на восемь волн: пять импульсных и три коррекционные.





Каждая волна содержит более мелкие волны (подволны), и каждая волна сама является частью более крупной волны.

В модели бычьего рынка пять импульсных волн движутся вверх, обычно обозначаемые как волны 1, 2, 3, 4 и 5, а корректирующие волны движутся вниз, обозначаемые как волны A, B и C.

И наоборот, на медвежьем рынке пять импульсных волн движутся вниз, а корректирующие волны – вверх.









График волновой теории бычьего рынка





2) Вложенная структура волн





Волновые структуры – это не просто циклы, они также могут быть вложены друг в друга. Другими словами, любая заданная ценовая волна может существовать одновременно в рамках различных уровней рыночных циклов (соответствующих первичному тренду, вторичному тренду и незначительным колебаниям в теории Доу). Полная пятиволновая или трехволновая структура может образовывать лишь одну меньшую волну в рамках более крупного волнового цикла, и наоборот, любая меньшая волна в рамках цикла может быть разбита на микроструктуры волн движения или коррекционных волн.









Теория Ганна была разработана Уильямом Д. Ганном, одним из самых успешных инвесторов XX века. Опираясь на математику, геометрию, религию и астрономию, Ганн создал уникальную систему технического анализа, которая объединяет время и цену. Она включает в себя множество торговых правил, принципов коррекции и теорий циклов, таких как 21 торговое правило Ганна, 12 торговых принципов, правила коррекции Ганна, теория циклов, волновые принципы, коэффициенты деления, геометрия рынка, а также различные инструменты построения графиков.





Основные элементы теории Ганна включают в себя:





1) Колебания цен как основа рыночных циклов: Цена движется в виде подъемов и спадов. Когда цена переходит от роста к падению, уровни коррекции 25%, 50% и 75% часто выступают в качестве важных зон поддержки. Когда цена начинает расти с низкой точки, множители 1,25, 1,5 и 2 часто обозначают значимые уровни сопротивления.





2) Продолжительность цикла отскока: В восходящем тренде, если измерять его в месяцах, коррекции обычно длятся не более 2 месяцев. Если измерять в неделях, то откаты часто длятся 2-3 недели. Во время резких спадов краткосрочные отскоки могут длиться 3-4 месяца.





3) Временные циклы: Долгосрочные циклы обычно охватывают 20, 30 или 60 с лишним лет. Среднесрочные циклы составляют 1, 2 или 3 года. Краткосрочные циклы могут составлять всего 4 минуты.





4) Ключевые циклические поворотные точки: 10-летние и 7-летние интервалы часто представляют собой значительные развороты цикла, что полезно для прогнозирования основных вершин и низов рынка.









Теория Чана – это концепция технического анализа, разработанная китайским онлайн-аналитиком Чан Чжун Шо Чаном. Она представляет собой основанную на геометрии систему, которая шаг за шагом выводит рыночные движения из структурных моделей, с целью полностью классифицировать все возможные ценовые поведения и дать практические рекомендации для торговли.

Ключевой принцип Теории Чана – «все тренды должны быть завершенными», что включает следующие основные идеи:





1) Рыночные движения можно разделить на три типа: Восходящий тренд, нисходящий тренд и консолидация.

2) Любой тип тренда должен пройти свой полный путь, прежде чем завершиться.

3) Каждый завершенный тренд содержит «центральную ось» – структуру, состоящую из трех меньших трендов следующего более низкого временного интервала.

4) После завершения тренда он неизбежно переходит в один из двух других типов. Например, после завершения нисходящего тренда рынок переходит либо в консолидацию, либо в восходящий тренд.









Теория Ключевые особенности/характеристики Подходит для Теория Доу Упор на следование за трендом Определение общего направления движения рынка Волновая теория Эллиотта Разбивает тенденции на структурированные, иерархические волны Средне- и долгосрочный анализ рынка Теория Ганна Фокусируется на точной взаимосвязи между временем и ценой Долгосрочное прогнозирование рынка Теория Чана Использование геометрических методов для количественной оценки структуры тренда Точное определение точек входа и выхода









На волатильных криптовалютных рынках технический анализ является особенно важным инструментом инвестирования. По сравнению с традиционными рынками, криптоактивы торгуются круглосуточно и быстро реагируют на изменения информации, что делает технический анализ еще более практичным при разработке торговых стратегий.





Изучение и освоение технического анализа дает несколько существенных преимуществ:









Технический анализ помогает инвесторам определить, находится ли рынок в восходящем, нисходящем тренде или в фазе консолидации, что позволяет избежать погони за ценами на вершине или панических продаж на дне. Это повышает процент выигрыша по сделкам и улучшает эффективность использования капитала.









Устанавливая уровни тейк-профита и стоп-лосса, анализируя зоны поддержки и сопротивления, технический анализ позволяет инвесторам заранее подготовить контрмеры и тем самым сократить потери, вызванные внезапными движениями рынка.









Технический анализ помогает инвесторам избегать эмоциональных решений, повышает дисциплину и позволяет им более спокойно относиться к таким человеческим эмоциям, как жадность и страх.









На рынке существует огромное разнообразие методов технического анализа, отличающихся по уровню сложности. У каждого инвестора свои индивидуальные черты характера, предпочтения в отношении риска и сроки торговли, а значит, идеальная система технического анализа будет отличаться от человека к человеку. В условиях быстро меняющегося рынка ни один метод не может справиться со всеми сценариями. Это особенно актуально в периоды повышенной эмоциональной волатильности, когда технический анализ может «искажаться» и вводить в заблуждение при принятии решений.





Поэтому инвесторам рекомендуется выбирать стратегии в зависимости от уровня их опыта:





Новички могут начать со свечных моделей и теории Доу, чтобы сформировать базовое понимание трендов.

Трейдеры среднего уровня могут перейти к волновой теории Эллиотта и инструментам Ганна, чтобы укрепить свою способность оценивать трендовые структуры.

Продвинутые трейдеры могут изучить теорию Чана, чтобы улучшить свой анализ сложных рыночных движений.





Независимо от выбранного метода важно сохранять независимость суждений и рациональное мышление. Хотя технический анализ может предоставить мощные инструменты для торговли, он не может обеспечить учет всех фундаментальных переменных. Напротив, фундаментальный анализ, изучающий стоимость проекта, финансовые данные, отраслевые циклы и макроэкономическую политику, предлагает более стабильную основу для принятия инвестиционных решений.





Только сочетая технический и фундаментальный анализ, улавливая как ритм рынка, так и долгосрочную стоимость, инвесторы могут разработать более устойчивую и адаптируемую инвестиционную стратегию. В условиях неопределенности рынка рациональность и многомерный анализ – важнейшие шаги на пути к становлению зрелого инвестора.











