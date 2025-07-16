Как использовать функцию TP/SL для лимитных ордеров

Спотовые лимитные ордера — это тип ордера, который вы размещаете на спотовом торговом рынке MEXC на покупку или продажу определенного количества активов по определенной или более выгодной цене. Установка точек стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) предполагает одновременную установку двух условий срабатывания цены при размещении такого ордера. Эти условия обеспечивают автоматическое выполнение соответствующих торговых операций при достижении определенной прибыли или предотвращении чрезмерных потерь.









Функция TP/SL лимитного ордера предполагает одновременную установку цены TP и/или цены SL при размещении лимитного ордера (т. е. покупки или продажи по определенной цене). Эти две цены представляют собой предварительно установленные уровни, которые заставляют торговую систему автоматически выполнять определенные операции при их достижении.













Функция TP/SL лимитного ордера может быть активирована только после полного исполнения лимитного ордера на покупку.





Вы можете настроить функцию TP/SL для ордеров на продажу одновременно с размещением лимитного ордера.





В рамках вашей функции TP/SL будет активирован только один ордер на продажу, а другой ордер на продажу будет отменен.









Функция TP/SL лимитного ордера может быть активирована только после полного исполнения лимитного ордера на продажу.





Вы можете настроить функцию TP/SL для ордеров на покупку одновременно с размещением лимитного ордера.





В рамках вашей функции TP/SL будет активирован только один ордер на покупку, а другой ордер на покупку будет отменен.









Если текущая цена токена MX составляет 2,75 USDT/MX, и вы хотите купить его по более низкой цене, вы установите цену покупки для своего лимитного ордера на уровне 2 USDT/MX вместе с количеством MX, которое вы хотите приобрести. Кроме того, если вы ожидаете, что цена токена MX вырастет до 3,5 USDT/MX, вы можете зафиксировать свою прибыль на этой цене.











