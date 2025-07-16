Спотовые лимитные ордера — это тип ордера, который вы размещаете на спотовом торговом рынке MEXC на покупку или продажу определенного количества активов по определенной или более выгодной цене. УстаноСпотовые лимитные ордера — это тип ордера, который вы размещаете на спотовом торговом рынке MEXC на покупку или продажу определенного количества активов по определенной или более выгодной цене. Устано
Как использовать функцию TP/SL для лимитных ордеров

16 июля 2025 г.
Спотовые лимитные ордера — это тип ордера, который вы размещаете на спотовом торговом рынке MEXC на покупку или продажу определенного количества активов по определенной или более выгодной цене. Установка точек стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) предполагает одновременную установку двух условий срабатывания цены при размещении такого ордера. Эти условия обеспечивают автоматическое выполнение соответствующих торговых операций при достижении определенной прибыли или предотвращении чрезмерных потерь.

1. Определение лимитного ордера TP/SL


Функция TP/SL лимитного ордера предполагает одновременную установку цены TP и/или цены SL при размещении лимитного ордера (т. е. покупки или продажи по определенной цене). Эти две цены представляют собой предварительно установленные уровни, которые заставляют торговую систему автоматически выполнять определенные операции при их достижении.

2. Действующие условия


2.1 Односторонний лимитный ордер: покупка цифровых активов


  • Функция TP/SL лимитного ордера может быть активирована только после полного исполнения лимитного ордера на покупку.

  • Вы можете настроить функцию TP/SL для ордеров на продажу одновременно с размещением лимитного ордера.

  • В рамках вашей функции TP/SL будет активирован только один ордер на продажу, а другой ордер на продажу будет отменен.

2.2 Односторонний лимитный ордер: продажа цифровых активов


  • Функция TP/SL лимитного ордера может быть активирована только после полного исполнения лимитного ордера на продажу.

  • Вы можете настроить функцию TP/SL для ордеров на покупку одновременно с размещением лимитного ордера.

  • В рамках вашей функции TP/SL будет активирован только один ордер на покупку, а другой ордер на покупку будет отменен.

2.3 Пример использования (на примере токена MX)


Если текущая цена токена MX составляет 2,75 USDT/MX, и вы хотите купить его по более низкой цене, вы установите цену покупки для своего лимитного ордера на уровне 2 USDT/MX вместе с количеством MX, которое вы хотите приобрести. Кроме того, если вы ожидаете, что цена токена MX вырастет до 3,5 USDT/MX, вы можете зафиксировать свою прибыль на этой цене.



(1). Установка лимитных ордеров


  • Установите желаемую цену покупки и количество покупки, например 2 USDT/MX и 100 токенов MX.

  • После завершения настройки лимитный ордер на покупку будет ожидать срабатывания.

(2). Использование функции TP с лимитными ордерами


На этом этапе вам необходимо установить цену TP:

  • Триггерная цена TP (ордер на продажу): когда токен MX имеет восходящий тренд, сработает эта цена (B). В этом сценарии вы можете установить его на уровне 3,5 USDT/MX.

(3). Использование функции SL с лимитными ордерами


  • Если вы обеспокоены тем, что MX может не подняться до 3,5 USDT/MX и может возникнуть нисходящий тренд, вы хотите выйти по цене 1,5 USDT/MX.

На этом этапе вам необходимо установить цену функции SL:

  • Триггерная цена SL (ордера на продажу): когда токен MX находится в нисходящем тренде, срабатывает эта цена (B1). В этом сценарии вы можете установить его на уровне 1,5 USDT/MX.

(4). Предполагаемая прибыль/убыток (без учета торговых комиссий)


  • Ожидаемая прибыль:

= 3,5 USDT/MX x 100 - 2 USDT/MX x 100
= 350 USDT - 200 USDT
= 150 USDT

  • Ожидаемый убыток:

= 2 USDT/MX x 100 - 1,5 USDT/MX x 100
= 200 USDT - 150 USDT
= - 50 USDT

2.4 Функция лимитного ордера TP/SL и стоп-лимитных ордеров


(1). Методы торговли


  • Функция TP/SL лимитного ордера включает в себя два варианта торгового поведения: сначала покупка, затем продажа или сначала продажа, а затем покупка.

  • Стоп-лимитные ордера включают только одно торговое поведение: покупку или продажу.

(2). Применение


  • Функция лимитного ордера TP/SL подходит для сложных торговых систем:

Например, можно использовать такие торговые стратегии, как продажа по высокой цене и покупка по низкой цене, что похоже на практику "шортинг" цифровых активов.

  • Стоп-лимитные ордера подходят для относительно простых торговых систем:

Например, используйте эту функцию для выполнения одного ордера на покупку или продажу, который соответствует вашим предпочтениям.

3. Пути проведения операций (на примере токена MX)


3.1 Официальный сайт MEXC


(1). Откройте официальный сайт MEXC.

(2). Перейдите к интерфейсу спотовой торговли MEXC.

(3). Установите параметры, относящиеся к [Лимитным] ордерам.


(4). Установите параметры TP/SL.


3.2 Напоминание


  • Точки TP/SL срабатывают эффективно, когда соответствующий лимитный ордер полностью исполнен. Если лимитный ордер исполнен лишь частично, функции TP/SL не активируются, даже если достигнуты установленные триггерные цены для TP/SL.

  • Когда установлены лимитный ордер (ордер на покупку) и точки TP/SL, система будет использовать количество полностью исполненного лимитного ордера в качестве количества ордера для TP/SL.

  • Когда установлены лимитный ордер (ордер на продажу) и точки TP/SL, система будет использовать сумму полностью исполненного лимитного ордера в качестве суммы ордера для TP/SL.

  • Причины, по которым точки TP/SL могут стать неэффективными при достижении указанных цен:

а. Недостаточный баланс на счету пользователя во время генерации ордеров TP/SL приводит к сбою генерации ордеров.

б. Предварительно созданные ордера TP/SL не соответствуют минимальной сумме ордеров платформы, что приводит к сбою формирования ордеров.

  • Обучение и руководства могут различаться в разных операционных системах. Пожалуйста, обратитесь к вашей текущей операционной системе.

4. Заключение


Функция TP/SL лимитного ордера может помочь вам получить прибыль и ограничить убытки как на рынках спроса, так и на рынке спотовой торговли. В практических операциях вы можете установить предопределенные уровни цен для TP/SL. Во время реальной торговли, как только ваш лимитный ордер будет исполнен, цены TP/SL будут срабатывать в зависимости от рыночных условий.

Предупреждение о рисках: Преимущество установки точек SL/TP для лимитных ордеров заключается в том, что это может помочь инвесторам контролировать риски и автоматизировать торговлю. Однако недостатком является то, что волатильность рынка может привести к тому, что условные ордера не будут выполняться должным образом. При использовании этой функции важно внимательно следить за рыночными колебаниями и рисками и следить за тем, чтобы ваша торговая стратегия соответствовала вашим инвестиционным целям и толерантности к риску.

Отказ от ответственности: Торговля криптовалютой сопряжена с риском. Эта информация не предоставляет рекомендаций по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любым другим сопутствующим услугам, а также не представляет собой рекомендации по покупке, продаже или хранению каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию только для справочных целей и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с этим риски и соблюдаете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


