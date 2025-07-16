Во время спотовой торговли на MEXC вы можете столкнуться со следующими проблемами с вашими ордерами. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим решениям для каждой из этих проблем. 1. Вопросы по неисполВо время спотовой торговли на MEXC вы можете столкнуться со следующими проблемами с вашими ордерами. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим решениям для каждой из этих проблем. 1. Вопросы по неиспол
Как решить проблемы с ордерами

16 июля 2025 г.MEXC
Во время спотовой торговли на MEXC вы можете столкнуться со следующими проблемами с вашими ордерами. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим решениям для каждой из этих проблем.

1. Вопросы по неисполненным ордерам


Если ваш ордер находится в состоянии ожидания обработки, это обычно происходит по одной из двух следующих причин:


① Последняя цена не достигла вашей предельной цены.


② Из-за быстрых колебаний цен в течение короткого периода может не хватить торговых партнеров, соответствующих вашему ордеру. Важно отметить, что ордера в книге ордеров обрабатываются на основе принципов приоритета цены и приоритета времени. Также возможно, что другие ордера были размещены до вашего.

2.Решения


① Проверьте цену вашего ордера в разделе "Открытые ордера" и проверьте, не совпадает ли он с ордерами торговых партнеров.


② Для более быстрого исполнения ордера вы можете изменить цену ордера и отправить новый ордер с более конкурентоспособной ценой.


③ В качестве альтернативы вы можете разместить рыночный ордер для немедленного исполнения.

3.Технические вопросы ордера


Если вы столкнулись с техническими проблемами, такими как невозможность отменить ордер или средства не были зачислены, обратитесь в онлайн-службу поддержки клиентов и оставьте отзыв для получения дополнительной помощи.

