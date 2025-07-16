Как решить проблемы с ордерами





Во время спотовой торговли на MEXC вы можете столкнуться со следующими проблемами с вашими ордерами. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим решениям для каждой из этих проблем.









Если ваш ордер находится в состоянии ожидания обработки, это обычно происходит по одной из двух следующих причин:





① Последняя цена не достигла вашей предельной цены.





② Из-за быстрых колебаний цен в течение короткого периода может не хватить торговых партнеров, соответствующих вашему ордеру. Важно отметить, что ордера в книге ордеров обрабатываются на основе принципов приоритета цены и приоритета времени. Также возможно, что другие ордера были размещены до вашего.









① Проверьте цену вашего ордера в разделе "Открытые ордера" и проверьте, не совпадает ли он с ордерами торговых партнеров.









② Для более быстрого исполнения ордера вы можете изменить цену ордера и отправить новый ордер с более конкурентоспособной ценой.





③ В качестве альтернативы вы можете разместить рыночный ордер для немедленного исполнения.









Если вы столкнулись с техническими проблемами, такими как невозможность отменить ордер или средства не были зачислены, обратитесь в онлайн-службу поддержки клиентов и оставьте отзыв для получения дополнительной помощи.



