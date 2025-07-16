Как отвязать Google Authenticator от MEXC













Откройте и войдите на официальный сайт MEXC, затем выберите пункт [Безопасность] из выпадающего меню под значком пользователя в правом верхнем углу главной страницы.









На странице Безопасность нажмите кнопку [Удалить] справа от "MEXC/Google Authenticator".









Нажмите [Получить код], введите проверочный код, отправленный на привязанный адрес электронной почты / номер мобильного телефона, а затем введите код Google Authenticator.





После заполнения информации нажмите [Отправить] для успешного отсоединения Google Authenticator.









Если ваш Google Authenticator утерян и вы не можете заполнить поле "Код аутентификации MEXC/Google" в процессе отвязки, вы можете нажать [Сбросить проверку безопасности?] ниже.





На странице "Сброс проверки безопасности" отметьте пункт "Сбросить Google Authenticator" и нажмите [Сброс].









Нажмите [Получить код], введите проверочный код, отправленный на ваш привязанный адрес электронной почты, и нажмите [Подтвердить].









Введите дату последнего входа в систему, страну или регион входа, проверьте недавно торгуемые пары и выберите текущие суммарные активы на MEXC. Затем нажмите кнопку [Далее].









На странице "Сброс проверки безопасности" введите контактный номер мобильного телефона и получите код SMS-верификации. Затем необходимо сфотографировать свое удостоверение личности, отметить пункт "Я прочитал(а) и понимаю условия" и нажать кнопку [Отправить].





После подачи заявки она будет рассмотрена официальной службой поддержки клиентов MEXC. Процесс рассмотрения займет 1 рабочий день. После одобрения заявки ваш оригинальный Google Authenticator будет отвязан.









Когда вы вернетесь на страницу "Безопасность", вы увидите, что Google Authenticator для вашей учетной записи был успешно отвязан.





Важно отметить, что вывод средств и перевод денег будут запрещены в течение 24 часов после отвязки Google Authenticator.













В данном руководстве для демонстрации используется версия приложения для iOS, но для пользователей Android процесс идентичен.





На главной странице приложения MEXC нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите [Безопасность]. На странице "Безопасность" нажмите [Google Authenticator], чтобы перейти на страницу изменения Google Authenticator.





Введите пароль для входа в систему, код проверки электронной почты/SMS и код Google Authenticator. Затем нажмите [Подтвердить], и Google Authenticator будет успешно отвязан.





Если Google Authenticator утерян и не удается ввести код Google Authenticator в процессе отвязки, можно нажать [Сбросить проверку безопасности?] ниже.









На странице "Сброс проверки безопасности" отметьте пункт "Сбросить Google Authenticator" и нажмите [Сбросить].





Нажмите [Получить код], введите проверочный код, отправленный на указанный вами адрес электронной почты, и нажмите [Отправить].





Введите дату последнего входа в систему, страну или регион входа, проверьте недавно торгуемые пары и выберите текущий общий объем активов на MEXC. Затем нажмите [Далее].





На странице "Сброс проверки безопасности" введите контактный номер мобильного телефона и получите код верификации по SMS. Затем отправьте фотографию своего удостоверения личности, отметьте пункт "Я прочитал и понимаю условия" и нажмите [Отправить].





После подачи заявки она будет рассмотрена официальной службой поддержки клиентов MEXC. Процесс рассмотрения займет 1 рабочий день. После одобрения заявки Google Authenticator будет отвязан.









Когда вы вернетесь на страницу "Безопасность", вы увидите, что Google Authenticator для вашей учетной записи был успешно отвязан.









Важно отметить, что вывод средств и перевод денег будут запрещены в течение 24 часов после отвязки Google Authenticator.



