Как переклю...ккаунт MEXC

Как переключить аккаунт MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Смена аккаунтов - одна из часто используемых функций в повседневной работе. Когда вам нужно переключиться между различными учетными записями, эта функция позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на повторный ввод информации об учетной записи и пароле, повышая эффективность работы. Кроме того, она помогает снизить риск ошибок ввода, обеспечивая более плавное и безопасное переключение учетных записей.

Веб-сайт


Откройте главную страницу официального сайта MEXC и войдите в свою учетную запись. Затем нажмите на значок пользователя и выберите [Сменить аккаунт].


На странице [Сменить аккаунт] просто нажмите на другую учетную запись, чтобы завершить переключение. Вы также можете нажать [Добавить аккаунт], чтобы добавить другие учетные записи.


Приложение


Откройте приложение MEXC, нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу и выберите [Сменить аккаунт] в нижней части страницы, чтобы перейти на соответствующую страницу. Затем перейдите к переключению аккаунта.

На странице [Сменить аккаунт] нажмите на значок [+] в правом верхнем углу, чтобы добавить другие учетные записи.


