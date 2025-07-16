Внебиржевая торговля криптовалютой относится к обмену криптовалютами и фиатными валютами между покупателями и продавцами. Когда вы используете фиатную валюту для покупки криптовалюты или готовитесь прВнебиржевая торговля криптовалютой относится к обмену криптовалютами и фиатными валютами между покупателями и продавцами. Когда вы используете фиатную валюту для покупки криптовалюты или готовитесь пр
Как отправить внебиржевой тикет

16 июля 2025 г.MEXC
Внебиржевая торговля криптовалютой относится к обмену криптовалютами и фиатными валютами между покупателями и продавцами. Когда вы используете фиатную валюту для покупки криптовалюты или готовитесь продать криптовалюту за фиатную валюту, вам необходимо использовать внебиржевую торговлю.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании внебиржевой торговли на платформе MEXC, вы можете перейти на страницу подачи тикета, чтобы заполнить и отправить соответствующую информацию. Команда службы поддержки клиентов MEXC по внебиржевой торговле ответит вам по электронной почте в течение 24 часов.

1. На веб-сайте


Откройте главную страницу официального сайта MEXC и войдите в свой личный кабинет. Прокрутите страницу вниз и нажмите [Отправить запрос] в разделе "Служба поддержки", чтобы перейти на соответствующую страницу.


Нажмите [Консультация по внебиржевой торговле], чтобы переключиться на страницу подачи внебиржевых тикетов. Заполните категорию проблемы, тему обращения, подробное описание, адрес электронной почты и загрузите вложения (необязательно), затем нажмите кнопку [Отправить].

В настоящее время варианты категорий проблем включают в себя "P2P-ордера", "Международные банковские переводы", "Покупка криптовалюты с помощью кредитной карты", "Покупка криптовалюты через сторонний платеж", "Карта MEXC", "Проблемы безопасности внебиржевой торговли" и "Другие".

В поле "Подробное описание" предоставьте подробную информацию о проблемах, с которыми вы столкнулись во время внебиржевой торговли. Команда службы поддержки клиентов MEXC по внебиржевой торговле ответит вам по электронной почте в течение 24 часов.


2. В приложении


Откройте приложение MEXC и войдите в систему. На главной странице нажмите [Еще] и выберите [Отправить запрос] в разделе "Служба поддержки".

На странице подачи внебиржевого тикета нажмите [Консультация по внебиржевой торговле], чтобы переключиться на страницу подачи внебиржевого тикета. Заполните категорию проблемы, тему обращения, подробное описание, адрес электронной почты и загрузите вложения (необязательно), затем нажмите кнопку [Отправить].

В настоящее время варианты категорий проблем включают в себя "P2P-ордера", "Международные банковские переводы", "Покупка криптовалюты с помощью кредитной карты", "Покупка криптовалюты через сторонний платеж", "Карта MEXC", "Проблемы безопасности внебиржевой торговли" и "Другие".

В поле "Подробное описание" предоставьте подробную информацию о проблемах, с которыми вы столкнулись во время внебиржевой торговли. Команда службы поддержки клиентов MEXC по внебиржевой торговле ответит вам по электронной почте в течение 24 часов.


