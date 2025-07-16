Как установить пользовательские настройки





Платформа MEXC предоставляет пользователям стандартный и общий торговый интерфейс, а также относительно комплексную систему уведомлений. Однако это по-прежнему может не соответствовать предпочтениям всех пользователей. Таким образом, в настройках платформы MEXC пользователям доступны параметры персонализированных настроек.





На официальном веб-сайте MEXC нажмите значок пользователя в правом верхнем углу и выберите [Настройки], чтобы получить доступ к странице персонализированных настроек.













В отличие от традиционных финансовых рынков, где красный цвет означает рост цен, а зеленый — снижение цен, в мире криптовалют часто бывает наоборот: зеленый цвет указывает на рост цен, а красный — на падение. Если вы более привыкли к параметрам, используемым в традиционных финансах, вы можете настроить их в разделе "Торговля", изменив настройки "Цвет Роста/Падения". Для пользователей в японском и корейском регионах вы можете выбрать красный цвет для повышения цен и синий для снижения цен в соответствии с местными торговыми привычками.









На торговой странице платформы MEXC обычно есть четыре основных раздела: график K-линии, книга ордеров, область размещения ордеров и область поиска токенов. По умолчанию платформа MEXC использует стандартную раскладку. В "Торговом интерфейсе" вы можете выбрать один из трех режимов окна: стандартный, горизонтальный или вертикальный, в зависимости от ваших предпочтений.





По умолчанию в разделе книги ордеров отображаются три части информации: цена, количество и сумма. Однако в разделе "Книга ордеров" у вас есть возможность переключиться на отображение цены, совокупного количества и совокупной суммы.





Как показано на изображениях ниже, в левой части показано отображение по умолчанию для параметра "Количество/Всего", а в правой — отображение для параметра "Суммарное Количество/Сумма". Эти два разных режима отображения представляют текущие и исторические результаты совокупных данных.









Что касается области поиска токенов на торговой странице, вы можете настроить параметры в разделе "Отображение списка криптовалют", чтобы выбрать между отображением изменения цены или объема торгов. В левой части изображения ниже отображаются данные об изменении цены, а в правой — данные объема торгов.









Часто можно заметить, что в цене некоторых криптовалют много нулей из-за их низкой стоимости в единицах измерения. Чтобы сделать отображение более удобным, MEXC предлагает два формата отображения чисел: стандартный и с отступом.









На примере SHIB на следующем рисунке показан формат отступов на странице графика К-линии.









Кроме того, вы можете установить местное время и предпочтительную валюту в зависимости от вашего региона для дополнительного удобства в вашей повседневной торговле.









Вы также можете выполнить эти настройки на своем мобильном устройстве. Нажмите значок пользователя в верхнем левом углу приложения, затем нажмите [Настройки], чтобы получить доступ к странице настроек. Вы можете настроить такие параметры, как цветовые предпочтения для изменения цен, валюту, время начала изменения цены и цену открытия свечи и формат отображения значений.









Если вы хотите узнать больше о настройке параметров торговой страницы, обратитесь к разделу « Как настроить цвета и технические индикаторы на графике К-линии ».









Вы можете установить язык для содержимого SMS, электронных писем, push-уведомлений приложений и уведомлений в приложениях, которые вы получаете, в зависимости от ваших языковых предпочтений.





Настройки языка уведомлений не зависят от языковых настроек, которые вы используете для веб-сайта или приложения MEXC. Чтобы уведомления доходили до вас должным образом, поддерживайте стабильное сетевое соединение, пока приложение MEXC работает в фоновом режиме, чтобы не пропустить важную информацию.





Для получения важной информации или сообщений платформа MEXC предлагает функцию уведомлений в приложении. Если вы хотите использовать эту функцию, вы можете нажать кнопку переключения в правой части "Уведомления", чтобы включить ее.





Уведомления в приложении принимаются исключительно внутри платформы MEXC и не включают внешние уведомления, такие как всплывающие окна.





В настоящее время настройки уведомлений можно настроить только на веб-сайте, но не в приложении.



