Как настроить антифишинговый код на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
1. Что такое антифишинговый код?


Антифишинговый код - это строка символов, задаваемая пользователем для идентификации поддельных сайтов или писем MEXC.

После успешной настройки все электронные письма, отправляемые официальной платформой MEXC, будут содержать антифишинговый код. Если он не отображается или отображается некорректно, это может означать, что вы получили фишинговое письмо от мошенников.

2. Как настроить антифишинговый код


2.1 Веб-сайт


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Выберите [Безопасность] под значком пользователя в правом верхнем углу.

Прокрутите страницу "Безопасность" вниз, чтобы найти "Антифишинговый код" в разделе "Расширенная безопасность", и нажмите кнопку [Настроить] справа, чтобы начать его настройку.


Введите от 1 до 6 символов без специальных знаков в качестве антифишингового кода и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить настройку. Убедитесь, что в качестве антифишингового кода не используется часто используемый пароль.

Внизу страницы настройки антифишингового кода будет показан пример того, как антифишинговый код будет отображаться в электронных письмах. Вы можете проверить свои письма, чтобы убедиться в этом.


2.2 Приложение


1) Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2) Выберите [Безопасность].

3) Выберите [Антифишинговый код].

4) Прочитав напоминание, нажмите кнопку [Подтвердить].

5) Введите от 1 до 6 символов без специальных знаков в качестве антифишингового кода и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить настройку. Убедитесь, что в качестве антифишингового кода не используется часто используемый пароль.


3. Как изменить антифишинговый код


3.1 Веб-сайт


Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Выберите [Безопасность] под значком пользователя в правом верхнем углу.

Прокрутите страницу "Безопасность" вниз, чтобы найти "Антифишинговый код" в разделе "Расширенная безопасность", и нажмите кнопку [Изменить] справа.


На странице Антифишингового кода вы можете увидеть текущий антифишинговый код. Введите новый антифишинговый код, который вы хотите установить, в поле ввода ниже и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение.


3.2 Приложение


1) Откройте официальный сайт MEXC и войдите в свой аккаунт. Нажмите на значок пользователя в левом верхнем углу.

2) Выберите [Безопасность].

3) Выберите [Антифишинговый код].

4) Прочитав напоминание, нажмите кнопку [Подтвердить].

5) Нажмите на поле ввода антифишингового кода, введите новый антифишинговый код, который вы хотите установить, и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить изменение.


Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим услугам, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


