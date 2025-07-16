Для аккаунтов платформы MEXC предусмотрена как личная верификация, так и корпоративная, причем методы верификации зависят от того, какую из них вы выберете. Если вы хотите узнать больше о личной верифДля аккаунтов платформы MEXC предусмотрена как личная верификация, так и корпоративная, причем методы верификации зависят от того, какую из них вы выберете. Если вы хотите узнать больше о личной вериф
Как выполнить корпоративную верификацию

16 июля 2025 г.
Для аккаунтов платформы MEXC предусмотрена как личная верификация, так и корпоративная, причем методы верификации зависят от того, какую из них вы выберете. Если вы хотите узнать больше о личной верификации, вы можете прочитать статью "Как выполнить верификацию личности". Эта статья посвящена корпоративной верификации.

1. Почему необходима корпоративная верификация?


Прохождение верификации позволяет увеличить лимит вывода средств со счета, повысив 24-часовой лимит до 400 BTC, а также предоставляя дополнительные преимущества для корпоративных аккаунтов.

2. Как выполнить корпоративную верификацию


Откройте и войдите на официальный сайт MEXC. На главной странице сайта выберите пункт [Проверка личности] из выпадающего меню под значком пользователя в правом верхнем углу.


Нажмите [Перейти к корпоративной верификации] в правой части экрана.


На странице корпоративной верификации можно увидеть, что необходимо заранее подготовить некоторые документы. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда из-за неполной информации вам придется неоднократно выходить из процесса верификации, что затруднит ее плавное заполнение. Рекомендуется подготовить все необходимые документы до нажатия кнопки [Начать верификацию].

MEXC предоставляет соответствующие справочные шаблоны для документов "Решение совета директоров" и "Структура собственности". Вы можете нажать на [Шаблон], чтобы загрузить их для ознакомления.


На странице "Заполнение данных" необходимо заполнить подробную информацию, такую как реквизиты организации, юридический адрес и рабочий адрес компании. После заполнения данных нажмите кнопку [Продолжить] для ввода информации об организации.


На странице "Информация об организации" необходимо заполнить соответствующую информацию об авторе компании, лицах, несущих значительную ответственность за управление или руководство организацией, а также о конечном бенефициаре. После заполнения информации нажмите кнопку [Продолжить].


На странице "Загрузка файлов" можно загрузить документы, подготовленные до начала процесса верификации. После загрузки файлов просмотрите заявление и установите флажок "Я полностью согласен с этим утверждением", затем нажмите [Отправить].


После подачи заявки вы перейдете на стадию "Рассмотрение". Наберитесь терпения и подождите, пока ваша заявка будет рассмотрена. После утверждения заявки верификация вашей организации будет завершена.

