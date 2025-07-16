Как выполнить корпоративную верификацию





Для аккаунтов платформы MEXC предусмотрена как личная верификация, так и корпоративная, причем методы верификации зависят от того, какую из них вы выберете. Если вы хотите узнать больше о личной верификации, вы можете прочитать статью " Как выполнить верификацию личности ". Эта статья посвящена корпоративной верификации.









Прохождение верификации позволяет увеличить лимит вывода средств со счета, повысив 24-часовой лимит до 400 BTC, а также предоставляя дополнительные преимущества для корпоративных аккаунтов.









Откройте и войдите на официальный сайт MEXC. На главной странице сайта выберите пункт [Проверка личности] из выпадающего меню под значком пользователя в правом верхнем углу.







Нажмите [Перейти к корпоративной верификации] в правой части экрана.









На странице корпоративной верификации можно увидеть, что необходимо заранее подготовить некоторые документы. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда из-за неполной информации вам придется неоднократно выходить из процесса верификации, что затруднит ее плавное заполнение. Рекомендуется подготовить все необходимые документы до нажатия кнопки [Начать верификацию].





MEXC предоставляет соответствующие справочные шаблоны для документов "Решение совета директоров" и "Структура собственности". Вы можете нажать на [Шаблон], чтобы загрузить их для ознакомления.









На странице "Заполнение данных" необходимо заполнить подробную информацию, такую как реквизиты организации, юридический адрес и рабочий адрес компании. После заполнения данных нажмите кнопку [Продолжить] для ввода информации об организации.









На странице "Информация об организации" необходимо заполнить соответствующую информацию об авторе компании, лицах, несущих значительную ответственность за управление или руководство организацией, а также о конечном бенефициаре. После заполнения информации нажмите кнопку [Продолжить].









На странице "Загрузка файлов" можно загрузить документы, подготовленные до начала процесса верификации. После загрузки файлов просмотрите заявление и установите флажок "Я полностью согласен с этим утверждением", затем нажмите [Отправить].







