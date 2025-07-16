Как выполнить проверку личности









Проверка личности - это процесс подтверждения личности пользователя с помощью различных методов. Цель проверки - убедиться в том, что пользователь, заявляющий о своей личности, действительно является тем, за кого себя выдает.





Наиболее распространенным методом проверки личности на биржах является KYC (Know Your Customer), который обычно требует верификации личных данных пользователя, таких как имя, фамилия, удостоверение личности, водительские права, паспорт и другие соответствующие данные.





Требования к процессу проверки личности вытекают из Закона о банковской тайне (BSA), который обязывает финансовые учреждения предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другие виды преступной деятельности.









При совершении операций по вводу и выводу средств проверка личности позволяет эффективно обеспечить безопасность этих операций. Проверка личности позволяет определить, занимаются ли пользователи законной торговой деятельностью, и тем самым снизить риск мошеннических действий и возможных финансовых преступлений.





Различные уровни проверки личности помогают организациям более эффективно распределять ресурсы и минимизировать потенциальные угрозы.





Криптовалютные биржи обеспечивают безопасность торговли и соответствие требованиям пользователей на основе информации о проверке личности. Без проверки личности криминальные пользователи могут использовать эту лазейку для обхода правовых санкций, и биржа также будет нести за это ответственность.









На MEXC существует два типа проверки личности: Базовый KYC и Расширенный KYC.





Базовый KYC предполагает проверку базовой персональной информации. К ним относятся гражданство, имя, фамилия, номер документа, удостоверяющего личность, дата рождения, фотография документа, удостоверяющего личность, и другие основные сведения.





Базовый KYC обычно занимает около 24 часов, и после успешной проверки лимит на вывод средств будет увеличен. Лимит вывода средств за 24 часа может быть увеличен до 80 BTC.









Расширенный KYC, зависящий от первичной проверки KYC, предполагает добавление аутентификации по распознаванию лица. Время рассмотрения расширенного KYC составляет около 48 часов. После завершения проверки ваш 24-часовой лимит на вывод средств будет увеличен до 200 BTC.









Если вы хотите более подробно ознакомиться с этапами проверки личности, вы можете прочитать статью " Как выполнить KYC? ", в которой дается исчерпывающее руководство по процессу KYC как на веб-сайте, так и в приложении.









MEXC поддерживает проверку, позволяющую открывать корпоративные аккаунты. На странице идентификации нажмите в правом верхнем углу кнопку [Перейти к корпоративной верификации], чтобы начать процесс верификации.









Корпоративная верификация состоит из пяти процессов: Подготовка документов, заполнение данных, информация об участнике, загрузка файлов и проверка.





Перед началом процесса верификации необходимо подготовить ряд документов, в том числе документ о решении совета директоров, учредительный договор, свидетельство о регистрации компании, копию реестра акционеров и копию реестра директоров.





Подготовив все необходимые документы, нажмите на кнопку [Начать верификацию] и, следуя инструкциям на экране, завершите процесс верификации. Не рекомендуется начинать процесс верификации, если вы не подготовили все необходимые материалы, чтобы избежать возникновения проблем и выхода из процесса верификации, а также повторного заполнения информации.









Если вы хотите узнать больше об корпоративной верификации, вы можете прочитать статью "Руководство для начинающих" под названием " Как выполнить корпоративную верификацию ". В статье подробно рассказывается о корпоративной верификации, и мы надеемся, что она будет вам полезна.