1. Что такое проверка личности? Проверка личности - это процесс подтверждения личности пользователя с помощью различных методов. Цель проверки - убедиться в том, что пользователь, заявляющий о своей л1. Что такое проверка личности? Проверка личности - это процесс подтверждения личности пользователя с помощью различных методов. Цель проверки - убедиться в том, что пользователь, заявляющий о своей л
Обучение/Руководства для начинающих/Руководство пользователя/Как выполни...ку личности

Как выполнить проверку личности

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Поделиться
#Базовый#Новички
Биткоин
BTC$112,040.75-7.63%

1. Что такое проверка личности?


Проверка личности - это процесс подтверждения личности пользователя с помощью различных методов. Цель проверки - убедиться в том, что пользователь, заявляющий о своей личности, действительно является тем, за кого себя выдает.

Наиболее распространенным методом проверки личности на биржах является KYC (Know Your Customer), который обычно требует верификации личных данных пользователя, таких как имя, фамилия, удостоверение личности, водительские права, паспорт и другие соответствующие данные.

Требования к процессу проверки личности вытекают из Закона о банковской тайне (BSA), который обязывает финансовые учреждения предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма и другие виды преступной деятельности.

2. Почему важна проверка личности


При совершении операций по вводу и выводу средств проверка личности позволяет эффективно обеспечить безопасность этих операций. Проверка личности позволяет определить, занимаются ли пользователи законной торговой деятельностью, и тем самым снизить риск мошеннических действий и возможных финансовых преступлений.

Различные уровни проверки личности помогают организациям более эффективно распределять ресурсы и минимизировать потенциальные угрозы.

Криптовалютные биржи обеспечивают безопасность торговли и соответствие требованиям пользователей на основе информации о проверке личности. Без проверки личности криминальные пользователи могут использовать эту лазейку для обхода правовых санкций, и биржа также будет нести за это ответственность.

3. Как выполнить проверку личности


На MEXC существует два типа проверки личности: Базовый KYC и Расширенный KYC.

Базовый KYC предполагает проверку базовой персональной информации. К ним относятся гражданство, имя, фамилия, номер документа, удостоверяющего личность, дата рождения, фотография документа, удостоверяющего личность, и другие основные сведения.

Базовый KYC обычно занимает около 24 часов, и после успешной проверки лимит на вывод средств будет увеличен. Лимит вывода средств за 24 часа может быть увеличен до 80 BTC.


Расширенный KYC, зависящий от первичной проверки KYC, предполагает добавление аутентификации по распознаванию лица. Время рассмотрения расширенного KYC составляет около 48 часов. После завершения проверки ваш 24-часовой лимит на вывод средств будет увеличен до 200 BTC.


Если вы хотите более подробно ознакомиться с этапами проверки личности, вы можете прочитать статью "Как выполнить KYC?", в которой дается исчерпывающее руководство по процессу KYC как на веб-сайте, так и в приложении.

4. Корпоративная верификация


MEXC поддерживает проверку, позволяющую открывать корпоративные аккаунты. На странице идентификации нажмите в правом верхнем углу кнопку [Перейти к корпоративной верификации], чтобы начать процесс верификации.


Корпоративная верификация состоит из пяти процессов: Подготовка документов, заполнение данных, информация об участнике, загрузка файлов и проверка.

Перед началом процесса верификации необходимо подготовить ряд документов, в том числе документ о решении совета директоров, учредительный договор, свидетельство о регистрации компании, копию реестра акционеров и копию реестра директоров.

Подготовив все необходимые документы, нажмите на кнопку [Начать верификацию] и, следуя инструкциям на экране, завершите процесс верификации. Не рекомендуется начинать процесс верификации, если вы не подготовили все необходимые материалы, чтобы избежать возникновения проблем и выхода из процесса верификации, а также повторного заполнения информации.



Если вы хотите узнать больше об корпоративной верификации, вы можете прочитать статью "Руководство для начинающих" под названием "Как выполнить корпоративную верификацию". В статье подробно рассказывается о корпоративной верификации, и мы надеемся, что она будет вам полезна.

Популярные статьи

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Можно ли майнить Solana? Правда о майнинге SOL

Вы, вероятно, слышали о невероятной скорости Solana и низких комиссиях, и теперь интересуетесь, как майнить Solana, чтобы получить токены SOL. Возможно, вы уже искали программное обеспечение для майни

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Как создать мем-коин на Solana? Полное руководство для начинающих

Мир криптовалют пережил взрывной рост мем-коинов, превратив интернет-шутки в легитимные цифровые активы стоимостью в миллионы долларов. Если вы задаетесь вопросом как создать мем-коин на Solana, вы по

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Как работает стейкинг Solana? Полное руководство по стейкингу SOL

Стейкинг Solana предлагает держателям криптовалюты простой способ получения пассивного дохода при поддержке одного из самых быстрых блокчейнов в индустрии. Это подробное руководство познакомит вас со

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Связанные статьи

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

Что такое односторонний режим и режим хеджирования в торговле фьючерсами?

При торговле фьючерсами на MEXC одним из важных параметров, который часто упускают из виду, является режим позиции. Он определяет, можете ли вы одновременно держать лонг и шорт позиции в одной и той ж

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

Демо-трейдинг фьючерсами MEXC: Совершенствуйте свои навыки торговли без риска

В торговле криптовалютными фьючерсами развитие навыков и стратегий часто обходится дорого. Многие новички выходят на реальный рынок без достаточной подготовки и сталкиваются со значительными убытками

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

Полное руководство по фьючерсам: Тейк-профит и стоп-лосс. Основные принципы управления рисками и практические советы для начинающих

На рынках криптовалют ценовые колебания могут быть чрезвычайно волатильными, а прибыль или убытки могут возникнуть в мгновение ока. Для трейдеров, торгующих фьючерсами, ордера тейк-профит и стоп-лосс

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

Максимизировать прибыль или столкнуться с ликвидацией? Освоение основных механизмов использования фьючерсного кредитного плеча для оптимальной эффективности капитала

На рынках криптовалют и деривативов торговля фьючерсами с использованием кредитного плеча является мощным, но высокорисковым инструментом. Позволяя трейдерам контролировать значительные позиции с отно

Зарегистрироваться на MEXC
Зарегистрируйтесь и получите до 10 000 USDT бонусов